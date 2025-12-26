Nagy dobásnak indultak, csúnyán besültek ezek a befektetések

Amíg a Donald Trump újbóli megválasztást követő hónapok valóságos kánaánt hoztak, addig az utóbbi időszakban hatalmas bukást szenvedtek el azok a spekulánsok és nagyobb kockázati étvággyal rendelkező befektetők, akik az amerikai elnökhöz köthető befektetési lehetőségekkel szerettek volna sok pénzt keresni. Összegyűjtötük, hogy mely Trump-befektetésekkel lehetett a legnagyobbat bukni az idei évben, emellett pedig a tanulságokkal is foglalkoztunk.

Donald Trump visszatérése a Fehér Házba aranylázat indított el a Wall Streeten és a kriptovilágban is. A Trumphoz és családjához köthető vállalatok és kriptós projektek értéke kilőtt, mivel a kereskedők arra fogadtak, hogy profitálhatnak az elnök hatalomba való visszatéréséből.

Egy évvel később ezek közül néhány Trump-közeli befektetés valóban kifizetődőnek bizonyult. Sok más viszont teljesen összeomlott,

súlyos veszteségeket okozva ezzel a befektetőknek.