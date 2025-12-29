  • Megjelenítés
Beszakadtak a védelmi részvények Trump szavai után
Beszakadtak a védelmi részvények Trump szavai után

Az ukrajnai béke esélyének növekedésével ismét nyomás alá kerültek az európai védelmi részvények.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétvégén az Egyesült Államokba utazott, hogy személyesen tárgyaljon Donald Trumppal. A két elnök talaálkozóját követően utóbbi kijelentette, hogy "sokkal közelebb, talán nagyon közel kerültek a háborút lezáró megállapodáshoz".

Trump: közel kerültünk a háborút lezáró megállapodáshoz

Ezt árazzák most a piacok is:

  • A Leonardo papírjai közel 4
  • a Rheinmetall 2,5,
  • Hensoldt és a Saab árfolyama pedig 2-2,2 százalékos mínuszban vannak.
