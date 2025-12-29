Beszakadtak a védelmi részvények Trump szavai után

Az ukrajnai béke esélyének növekedésével ismét nyomás alá kerültek az európai védelmi részvények.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétvégén az Egyesült Államokba utazott, hogy személyesen tárgyaljon Donald Trumppal. A két elnök talaálkozóját követően utóbbi kijelentette, hogy "sokkal közelebb, talán nagyon közel kerültek a háborút lezáró megállapodáshoz".

Ezt árazzák most a piacok is:

A Leonardo papírjai közel 4

a Rheinmetall 2,5,

Hensoldt és a Saab árfolyama pedig 2-2,2 százalékos mínuszban vannak.

Címlapkép forrása: Portfolio

