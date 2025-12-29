Beszakadtak a védelmi részvények Trump szavai után

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétvégén az Egyesült Államokba utazott, hogy személyesen tárgyaljon Donald Trumppal. A két elnök talaálkozóját követően utóbbi kijelentette, hogy "sokkal közelebb, talán nagyon közel kerültek a háborút lezáró megállapodáshoz".
Ezt árazzák most a piacok is:
- A Leonardo papírjai közel 4
- a Rheinmetall 2,5,
- Hensoldt és a Saab árfolyama pedig 2-2,2 százalékos mínuszban vannak.
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Letöri a bírák hatalmát Meloni törvénye, a számvevőszék tombol
Csökken a számvevőszék állami költések feletti kontrollja Olaszországban.
Kiszivároghatott az Apple új készüléke, amivel felforgathatja az okostelefonok piacát
Radikális megoldáshoz nyúlna a gyártó.
Elsöprő győzelmet aratott a balkáni tűzfészek miniszterelnöke, most üzent az ellenzéknek
Negyedszerre alakít kormányt Kurti.
Vegyes mozgások a magyar tőzsdén
Felemás képet mutatnak a blue chipek.
Nagy részvénykibocsátások: ezt érdemes tudni róluk
A nagy érdeklődés miatt 3 nappal a tervezett határidő előtt le kellett zárni az MBH részvényigénylését.
Aggasztó felfedezés látott napvilágot: egyre közelebb kerül az összeomláshoz a "végítélet gleccsere"
Több mint 10 millió ember életét veszélyezteti.
Vészhelyzet a Távol-Keleten: éleslövészet és blokád, készültségbe helyezték a hadsereget
A hadgyakorlat elemei elég árulkodóak.
BNPL, vagyis vásárolj most, fizess később - mit kell tudni róla?
A BNPL, vagyis "buy now, pay later" (vásárolj most, fizess később) egy új, egyre népszerűbb fizetési forma, mely lehetővé teszi, hogy azonnal megkapjuk a kívánt terméket vagy szolgáltatást
Az év legjobb posztjai - 2025
Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kicsit visszanézni az évre, azt gondolom, hogy van néhány olyan másodlagos kutatás a blogon, ami m
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
Miért utálom az aranyat?
Az arany évezredek óta tartja magát, mint a pénzügyek egyik királya és az elmúlt évtizedekben egyértelműen biztonsági eszköznek tekinti a piac. Ifkovics Ábrahám, a HOLD... The post Miért ut
Az év végére megkopott a lakásbefektetések varázsa
Maróti Ádám, a HOLD portfóliókezelője szerint az év sztorija, hogy a hosszú évekig tartó ingatlanbűvöletnek idén talán vége lett, így a következő években nehéz lesz... The post Az év v
Egy nagy visszatértő megverte az AI-t a tőzsdéken
Megszoktuk az elmúlt két évben, hogy óriási AI-hype van, mértéktelenül ömlik a pénz az ágazatba. De - ahogy azt Szőcs Gábor portfóliókezelő írja - az... The post Egy nagy visszatértő meg
Éves teljesítmény kiszámítása
Akkurátusan vezetem, hogy mit csinálok a tőzsdén (van egy trading_log nevű óriási táblázatom, historikus adatokkal, képletezett lapokkal), és az adatokat időnként megpróbálom feldolgozni. Ez
Az olvadt só adhat megoldást a hosszabb távú energiatárolásra?
Egy új technológia megoldást jelenthet a hosszabb távú energiatárolás kérdésére: az olvadt sóra építő rendszer akár két hétig is megőrizheti a napelemek és széltur
Velence és Barcelona megtelt! Hova utazzunk, ha elkerülnénk a turistatömegeket?
A Checklistben a Corvinus Turizmus Tanszékének vezetőjét kérdeztük.
Elkezdődött a választási költekezés: mi jöhet a költségvetésben jövőre?
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.