Keserü, Nádler, Maurer - élő művészek hazai aukciókon, itt a 2025-ös toplista!

Az élő művészek éves aukciós toplistáit nehezebb összehasonlítani egymással, mint az abszolút listákat, hiszen amikor egy-egy életmű lezárul, akkor alkotója árait az elemzések már nem itt veszik figyelembe. Ilyenre sajnos idén is van példa: az egy éve elhunyt Kelemen Károly egyik munkája tavaly még „dobogós” volt, idén az ő árverési eredményei már csak az abszolút listákon szerepelnek.

Ha az árakban nem is, de néhány más területen az idei rangsor különbözik a tavalyitól, és részben a korábbiaktól is. Míg tavaly nyolc művész osztozott a helyeken (igaz, a 10. helyen kialakult holtverseny miatt az akkori lista 12 tételt tartalmazott), idén mindössze három. Keserü Ilona három munkája kibérelte a dobogót, a fennmaradó hét hely közül hatra pedig Nádler István művei futottak be. Maurer Dóra idén egy alkotásával került be a TOP 10-be, igaz,

ő közben külföldön állított fel – forintra átszámítva 72,6 millió forinttal – életműrekordot,

ami magasabb az itthon elért legjobb áraknál.

Változott a legjobb árakat szállító aukciósházak köre is. A 10 legmagasabb ár ugyan a tavalyihoz hasonlóan négy különböző aukciósház, illetve galéria árverésein született, de a 2024-esek közül csak a két legnagyobb, a Virág Judit és a Kieselbach Galéria maradt versenyben. A kortárs szegmensben egyértelműen az előbbi játszotta a vezető szerepet; a TOP 10 tételei közül hetet náluk ütöttek le, míg a maradék hármon a Kieselbach Galéria, a Bodó Galéria és – ezúttal először – egy vidéki galéria osztozott. Pontosabban kettő, a pécsi Zsdrál Art és Ancora Contemporary galériák ugyanis együtt tartották első árverésüket, ahol egy Nádler István munkával rögtön sikerült TOP 10-es eredményt produkálniuk.

Lássuk ezek után az élő művészek hazai aukciókon legmagasabb áron elkelt munkáit, de ne feledjük, hogy a nyilvános aukciók csak a műkereskedelem egyik csatornáját jelentik; az aukciósházak private sale üzletágában, a galériákban, a műtermi értékesítésben vagy a gyűjtők egymás közötti adásvételében akár magasabb árak is születhettek.

1. Keserü Ilona: Véres közelítés (Bódy Gábor tiszteletére), Virág Judit Galéria, 48 millió forint

Ami az utóbbi években állandóvá vált, az Keserü Ilona első helye a legdrágább művek alkotói között. Ami évről évre változik, az az első helyre predesztináló ár.

A csúcsot 110 millió forint jelentette 2022-ben; ez mindmáig a legmagasabb ár, amit élő magyar művész alkotásáért hazai árverésen adtak.

Tavaly 55 millió forint kellett az első helyhez, idén – 40 millió forintos kikiáltási árról indulva – 48 millió forint is elég volt. Ez az eredmény, mely alatta maradt a 60-80 millió forintban megjelölt becsértéknek, már a tavaszi aukciós szezonban megszületett és akkor még valószínűleg kevesen gondolták, hogy az év végén is elég lesz az elsőséghez. Keserü nagy méretű festménye a vele több projektben is együtt dolgozó filmrendező, Bódy Gábor tiszteletére született, három évvel annak halála után, 1988-ban. A festő védjegyévé vált szív alakú sírkőforma ezen a képen is megjelenik, de az egymással szembefordított sírkőformák, melyek akár a születést is szimbolizálhatnák, ezúttal az elmúlás témáját jelenítik meg.

Keserü Ilona: Véres közelítés (Bódy Gábor tiszteletére), 1985, olaj, vászon, 120,5 x 180,5 cm

2. Keserü Ilona: Hommage à Martyn, Virág Judit Galéria, 42 millió forint

A rangsor második helyére is egy hommage-munka került Keserütől és a két mű születésének időpontja is közel áll egymáshoz. A hommage tematika fontos szerepet tölt be a művész munkásságában, ez volt a fő vonulata tavalyi Műcsarnok-beli kiállításának is. Keserü Martyn Ferenc tanítványaként kezdte pályafutását és később is őt tekintette igazi mesterének. Kettejük alkotó világának közös jellemzője a lírai absztrakció, a teremtő fantázia, a szintézis, a sorozatokban való gondolkodás, bizonyos formák, természeti elemek központi motívummá tétele. A festmény 30 milliós indulás után elért 42 millió forintos leütési ára két licitlépcsővel maradt el a becsérték alsó határától.

Keserü Ilona: Hommage à Martyn (2.), 1986-87, olaj, grafit, olajpasztell, vászon, 80 x 120 cm

3. Keserü Ilona: Táj (nyolcszögletű), Virág Judit Galéria, 40 millió forint

Bár a Virág Judit Galéria már hosszabb ideje önálló aukciókat szentel a II. világháború utáni és kortárs művészetnek, ez nem jelenti azt, hogy a jelentős kortárs munkákból nem jut a „nagy”, általános profilú aukciókra. Ez a Keserü-munka például, mely jóval a művész fentebb említett két alkotása után született, a ház szezonzáró téli aukcióján került kalapács alá. A kép datálása (1997 – 2004) hosszú időszakot ölel fel, melyben a művész szín- és formakísérletei újabb és újabb állomásokhoz érkeztek. A nyolcszögletű, formázott vászonra festett kép plasztikusságát a vászon domborítása adja. A vászondomborítás, amelyben a festmény anyaga lélegzik, hullámzik, lüktet, a női test és a kreatív energia allegóriájaként is értelmezhető – mutat rá az árverés katalógusában közzétett tanulmány. A festmény, a Martyn-hommage-hoz hasonlóan 30 millió forintról indult és többlépcsős licitemelkedés után jutott el 40 millió forintig, ami alatta maradt az 50-70 millió forintban meghatározott becsértéknek.

Keserü Ilona: Táj (nyolcszögletű), 1997 – 2004, olaj, vászondomborítás, 144 x 144 cm

4. Nádler István: M. M. Nr. 11., Virág Judit Galéria, 17 millió forint

Nádler István idei legmagasabb aukciós ára a Virág Judit Galéria őszi kortárs árverésén született. A festmény, nem sokkal elkészülte után, 2001-ben már szerepelt is a művész egyéni kiállításán a Műcsarnokban és alkotójának azt a korszakát reprezentálja, melyet – Hegyi Lóránd szavaival – kiegyensúlyozottság, komplexitás, intellektuális átgondoltság, érzékiséget nem kizáró reduktivitás, tisztaság és megnyugvás jellemez. Míg a TOP 10-ben szereplő művek többségének ára alatta maradt a becsértéknek, vagy éppen csak elérte annak alsó határát, ennek a festménynek a leütési ára a taksa felső határát is öt licitlépcsővel haladta meg. (Nádler jelenlegi hazai aukciós rekordja 35 millió forint, amit egy jóval korábbi, 1971-es festménye 2019-ben ért el a Virág Judit Galériánál.)

Nádler István: M. M. Nr. 11., 2001, olaj, vászon, 200 x 150 cm

5. Nádler István: M. No 16., Virág Judit Galéria, 17 millió forint

A 17 millió forintos árat Nádler a Virág Judit Galéria nagy téli árverésén is megismételte. A mű, melynek leütési ára ugyancsak jóval meghaladta a becsértéket, a 90-es évek végén készült M széria része – az M betű a képeket életre hívó meditációs folyamatra utal. A korábbi, erőteljes, konstruktív formákkal dolgozó periódus után Nádler ekkor fordult a belső csend és a spirituális elmélyülés irányába. A mű az előző tételnél már említett műcsarnoki kiállításon mutatkozott be a nagyközönség előtt.

Nádler István: M. No. 16., 1999, olaj, vászon, 160 x 120 cm

6. Maurer Dóra: Caltanisetta (Megtalált helyszín), Bodó Galéria, 13 millió forint

A Bodó Galéria ősszel a 2022-ben elhunyt jeles képzőművész, Harasztÿ István (Édeske) kortárs gyűjteményét árverezte; ennek a kollekciónak volt legértékesebb darabja Maurer Dóra különleges technikával készült korai, a 60-as évek második felében készült munkája. A művész ebben az időszakban nagyon sokat utazott, művei gyakran ezen utazások emlékeit rögzítik. Olaszországi útjai során rengeteg helyre eljutott, többek között a jelen mű címét adó szicíliai településre is. A kiállítás katalógusa idéz Maurernek egy, a munkamódszereit bemutató írásából, miszerint „útközben nem fényképeztem, de rengeteget írtam és rajzban jegyzeteltem. Már menetközben alakulgattak a képek, amelyek szinte maguktól pottyantak ki, amikor hazajöttem…. Látott és kitalált elemeket montíroztam össze, hiperérzékeny, személyes állapotok lecsapódásait”. A műre, mely szerepelt Maurer 2008-as retrospektív tárlatán is a Ludwig Múzeumban, 12 millió forinton kezdődött a licit, ami egy lépcsővel feljebb, a 18-24 millió forintos becsértéktől jelentősen elmaradva állt meg. (A művész hazai aukciós rekordja 60 millió forint.)

Maurer Dóra: Caltanisetta, 1967–69, akvarell, gouache, préselt szén, pausz, karton, farost, 65 x 90 cm

7. Nádler István: Zenére forgó, Ancora Contemporary Gallery és Zsdrál Art Galéria, 9,5 millió forint

Ritka, hogy magukat az árverési piacon kipróbáló galériák rögtön „első nekifutásra” a TOP 10-es listára felkerülő árat tudnak elérni. Az I. Pécsi Kortárs Aukción októberben ez történt; a két pécsi, illetve ottani gyökerű galéria összefogásából született, zömmel pécsi, illetve a városhoz kötődő művészek munkáit felvonultató aukción Nádler István 1987-es festményéért „listát érő” árat adtak. Az összeállított anyag minőségét mutatja, hogy további nyolc tétel kelt el egymillió forintot meghaladó áron. Nádler festészetének fontos inspirációs forrása a zene; a 80-as években jónéhány, különböző technikájú munkája készült a most kalapács alá került tétellel azonos címmel. A Pécsen árverezett olajkép ugyan kikiáltási áron kelt el, ám így is az év harmadik legdrágább alkotása lett a művésztől.

Nádler István: Zenére forgó, 1987, olaj, vászon, 40 x 110 cm

8. Nádler István: Xenakis: Diamorphoses, Kieselbach Galéria, 7,5 millió forint

Nádler zenei inspirációjának újabb példája ez a festmény, melynek címében az avantgárd zene egyik úttörője, a romániai születésű görög-francia Iannis Xenakis és annak 1957-58-ban komponált elektroakusztikus munkája, a Diamorphoses szerepel. Nádler nem illusztrálja a zenét, hanem, ahogy az árverés katalógusában őt idézve olvashatjuk, térben látta meg a zene hangjait, belső párbeszéd révén hozva létre „a látás hangját”. A fentebb említett Nádler-munkáknál korábbi, 1981-es festmény – a piaci helyzet ismeretében érthető módon – meglehetősen tág határok, 6,5 és 12 millió forint közötti becsértéket kapott, a licit 5 millió forintról indulva be is emelte az árat ebbe a sávba.

Nádler István: Xenakis: Diamorphoses, 1981, olaj, vászon, 60 x 110 cm

9. Nádler István: Berlin Nr. 2., Virág Judit Galéria, 7 millió forint

A véletlen hozta így, de a TOP 10-be bekerült, három különböző aukciósháznál, illetve galériánál kalapács alá került hat Nádler-festmény a művész munkásságának közel negyedszázados időszakát fogja át; közülük ez, a két évtizeddel ezelőtti Berlin-sorozathoz tartozó darab a legfiatalabb. A viszonylag alacsonyról, 4,4 millió forintról indított alkotás ára végül hét licitlépcsőt emelkedett, és biztosan lépte át becsértéke 6 – 10 millió forintos sávjának alsó küszöbét.

Nádler István: Berlin Nr. 2., 2004, olaj, vászon, 120,5 x 80 cm

10. Nádler István: Ellentétek I., Virág Judit Galéria, 7 millió forint

A művész munkamódszerére mindig is jellemző volt két ellentétes alkotói attitűd, a tervszerűség és a spontaneitás ötvözése. E kettősség jól megfigyelhető ezen az 1990-ben született festményén is, ahol a geometrikus alapformát intuitív, dinamikus festői gesztusokkal és sötét-világos kontrasztokra épülő színpárokkal egészíti ki. A nagy méretű festmény ára 6 millió forintról indulva két licitlépcsőt emelkedett; a 7 milliós leütési ár alatta maradt a 8-12 millió forintban megállapított becsértéknek.

Nádler István: Ellentétek I., 1990, olaj, vászon, 190 x 140 cm

Megjegyzések:

a lista a nyilvánosan hozzáférhető árverési eredményeken alapul

az írásban szereplő árak leütési árak, nem tartalmazzák az aukciósházak 25%-os – az Ancora-Zsdrál Art esetében 20%-os – jutalékát

a műtárgyak reprodukcióit az azokat árverező aukciósházak jóvoltából közöljük

a műtárgyak bemutatásához felhasználtuk az árverési katalógusokban megjelent tanulmányokat

Címlapkép forrása: Keserü Ilona: Véres közelítés (Bódy Gábor tiszteletére), 1985, olaj, vászon, 120,5 x 180,5 cm

