Kiderült, mely részvényeket kell kidobni a portfóliódból - a lista megdöbbentő
Portfolio
Jim Cramer, a CNBC műsorvezetője arra biztatta a befektetőket, hogy szűrjék ki azokat a részvénycsoportokat, amelyek jellemzően nem alkalmasak tartós, hosszú távú hozam elérésére - számolt be a CNBC.
"A tőzsdén az egyetlen igazi védelem a következetes növekedés" – mondta Cramer.

Amikor hosszú távú portfóliót építünk, kerülnünk kell azokat a vállalatokat, amelyeket kisiklat a kiszámíthatatlanság. És őszintén szólva, a piac nagy része ilyen.

A ciklikus vállalatok nem ideálisak a tartós sikerhez,

mert teljes mértékben ki vannak szolgáltatva a gazdaság hullámzásainak, nyereségük ezért drasztikusan ingadozhat - vélekedik a megmondóember. Ebbe a körbe tartoznak a kiskereskedők, az építőanyag-beszállítók és a szórakoztatóipari cégek. Ezeket gyenge gazdasági környezetben érdemes vásárolni, és erős piacon eladni, de még a legjobb szereplők is ki vannak téve a makrogazdasági erőknek.

A pénzügyi szektor – a bankok, biztosítók, hitelezők – szintén nagyon jövedelmező lehet, Cramer szerint azonban "a kamatlábak vagy a Fed politikájának hirtelen változásai elsodorhatják őket". Ezek a részvények gyakran elsőként zuhannak visszaeséskor a hitelkockázati kitettség miatt. Az infláció fellángolása és a kamatemelések is súlyosan megviselik őket.

Cramer kitért a rendkívül spekulatív, nyereséget nem termelő, pusztán ötletekre épülő vállalatokra is. Ezek csak bikapiacokon teljesítenek jól, lejtmenetben viszont könnyen összeomlanak.

Az alacsony, egyszámjegyű növekedésű cégeket – például a csomagolt fogyasztási cikkek gyártóit – szintén érdemes elkerülni. A magas fix költségekkel működő vállalatok is problémásak lehetnek szerinte, például az áruházláncok, az autógyártók vagy a légitársaságok.

Ha ezeket a csoportokat kizárjuk, sokkal könnyebb olyan befektetéseket találni, amelyeket éveken át tarthatunk

– foglalta össze Cramer.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

