Kiderült, mely részvényeket kell kidobni a portfóliódból - a lista megdöbbentő

"A tőzsdén az egyetlen igazi védelem a következetes növekedés" – mondta Cramer.
Amikor hosszú távú portfóliót építünk, kerülnünk kell azokat a vállalatokat, amelyeket kisiklat a kiszámíthatatlanság. És őszintén szólva, a piac nagy része ilyen.
A ciklikus vállalatok nem ideálisak a tartós sikerhez,
mert teljes mértékben ki vannak szolgáltatva a gazdaság hullámzásainak, nyereségük ezért drasztikusan ingadozhat - vélekedik a megmondóember. Ebbe a körbe tartoznak a kiskereskedők, az építőanyag-beszállítók és a szórakoztatóipari cégek. Ezeket gyenge gazdasági környezetben érdemes vásárolni, és erős piacon eladni, de még a legjobb szereplők is ki vannak téve a makrogazdasági erőknek.
A pénzügyi szektor – a bankok, biztosítók, hitelezők – szintén nagyon jövedelmező lehet, Cramer szerint azonban "a kamatlábak vagy a Fed politikájának hirtelen változásai elsodorhatják őket". Ezek a részvények gyakran elsőként zuhannak visszaeséskor a hitelkockázati kitettség miatt. Az infláció fellángolása és a kamatemelések is súlyosan megviselik őket.
Cramer kitért a rendkívül spekulatív, nyereséget nem termelő, pusztán ötletekre épülő vállalatokra is. Ezek csak bikapiacokon teljesítenek jól, lejtmenetben viszont könnyen összeomlanak.
Az alacsony, egyszámjegyű növekedésű cégeket – például a csomagolt fogyasztási cikkek gyártóit – szintén érdemes elkerülni. A magas fix költségekkel működő vállalatok is problémásak lehetnek szerinte, például az áruházláncok, az autógyártók vagy a légitársaságok.
Ha ezeket a csoportokat kizárjuk, sokkal könnyebb olyan befektetéseket találni, amelyeket éveken át tarthatunk
– foglalta össze Cramer.
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Figyelmeztette Trumpot saját szövetségese: Putyin mindenkit átver!
Nem szabad neki hinni egy ilyen fontos kérdésben.
Létfontosságú figyelmeztetés jött a NAV-tól
Ez mindenkit érint.
Durván bezuhant a magyar állampapírok kereslete
A bejglire koncentráltak a megtakarítók.
Oroszország ünnepel: azt mondják, megvalósult Medvegyev jóslata
Moszkva szerint áttörés történt.
Megindult, amitől sokan rettegtek: Amerika katonai csapást mért Putyin szövetségesére
A CIA aktivizálta magát.
Bóvliba vágta Budapest hitelminősítését a Moody's
Megnövekedett a főváros fizetésképtelenségi kockázata.
A gazdaság stagnál, az egyenlőtlenségek pedig nőnek
Viszontválasz a Századvég vezető makrogazdasági elemzőjének írására.
A dotkom után AI lufi is kipukkan? - Jöhet a kijózanodás a tőzsdéken
Lufi vagy forradalom? Mit áraztak be túl korán az AI-részvények?
Minimálbér, garantált bérminimum 2026 - ennyi lesz a legkisebb bér Magyarországon
Megszületett a megállapodás a 2026-os minimálbérről és garantált bérminimumról:2026. január 1-jétől a minimálbér 11%-kal, a garantált bérminimum 7%-kal emelkedik.
Adatvédelmi helyzetjelentés: mesterséges intelligencia a magyar bankszektorban
Az év végéhez érve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elhalmozza az érdeklődőket jelentésekkel. November végén a pártok és az online médiatartartalom-szolgálta
BNPL, vagyis vásárolj most, fizess később - mit kell tudni róla?
A BNPL, vagyis "buy now, pay later" (vásárolj most, fizess később) egy új, egyre népszerűbb fizetési forma, mely lehetővé teszi, hogy azonnal megkapjuk a kívánt terméket vagy szolgáltatást
Az év legjobb posztjai - 2025
Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kicsit visszanézni az évre, azt gondolom, hogy van néhány olyan másodlagos kutatás a blogon, ami m
Miért utálom az aranyat?
Az arany évezredek óta tartja magát, mint a pénzügyek egyik királya és az elmúlt évtizedekben egyértelműen biztonsági eszköznek tekinti a piac. Ifkovics Ábrahám, a HOLD... The post Miért ut
Az év végére megkopott a lakásbefektetések varázsa
Maróti Ádám, a HOLD portfóliókezelője szerint az év sztorija, hogy a hosszú évekig tartó ingatlanbűvöletnek idén talán vége lett, így a következő években nehéz lesz... The post Az év v
Egy nagy visszatértő megverte az AI-t a tőzsdéken
Megszoktuk az elmúlt két évben, hogy óriási AI-hype van, mértéktelenül ömlik a pénz az ágazatba. De - ahogy azt Szőcs Gábor portfóliókezelő írja - az... The post Egy nagy visszatértő meg
Éves teljesítmény kiszámítása
Akkurátusan vezetem, hogy mit csinálok a tőzsdén (van egy trading_log nevű óriási táblázatom, historikus adatokkal, képletezett lapokkal), és az adatokat időnként megpróbálom feldolgozni. Ez
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Nehéz éven vannak túl a boltok – Mi jöhet ezután?
Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettünk.
A tapogatózások ideje lejárt: most már tényleg a béke a cél?
Mit hozhat 2026 az orosz-ukrán háborúban?