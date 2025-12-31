Amundi: az eurót preferáljuk a dollárral szemben
"Az új évet változatlan – óvatos optimista – részvénykitettséggel kezdjük, azaz 60%-on tartjuk, nem változtatunk a részvénykitettség nagyságán.
A korábbi havi ajánlókban ismertetett K-alakú gazdasági szerkezetben vizsgáljuk a piacokat, amin belül nagyobb arányban igyekszünk a K alsó, eddig inkább alulteljesítésben lévő részei felé gravitálni. Ennek egyik oka, hogy – bár nem számítunk az AI beruházási boom közeli megfordulására – a nagy népszerűség mellett a finanszírozási kérdések felmerülése (ezekről részletesebben itt írtunk) döccenőt jelenthet az emelkedő trendben az agresszív részvény-visszavásárlási programok mérséklődésén vagy a kisebb szereplők esetleges részvénykibocsátási lépésein keresztül, amire ahhoz lehet szükség, hogy ezek a cégek javítsák a tőkeszerkezetüket és újabb hitelfinanszírozás igénybevételére legyenek képesek. Az esetleges részvénykibocsátás például a neo-cloud szereplők között az árfolyamok esésével járna, ugyanakkor a finanszírozás fenntartható mederbe kerülésével ez akár belépési pontot is jelenthet az optimista befektetők számára.
A K másik oldalán működő cégeknél az jelenthet felhajtóerőt, hogy jövőre fontos országok (pl: USA, Németország és Japán) költségvetése is a növekedést ösztönző irányba változik, amellett, hogy a Fed tovább folytathatja a kamatcsökkentéseit. Az USA-ban javulhat a beruházási kedv az OBBA amortizációs szabályváltozásának, a vámok bevezetése utáni vállalati értéklánc átalakításnak és a vámmegállapodásokban (a partnerországok által) vállalt ígéretek köszönhetően, miközben az energiaárak világszerte jelentős mérséklődést mutatnak. Összességében több olyan impulzus várható jövőre, ami javíthatja a hagyományos iparágak kilátásait, hiszen serkent a fiskális- és monetáris politika, javul a beruházási étvágy és olcsóbb az energia.
Fontos és követendő kockázat ugyanakkor az amerikai munkaerőpiac állapota, ahonnan egymásnak ellentmondó hírek érkeznek. Egyrészt lassul a bérnövekedés és a munkahelyek száma gyakorlatilag stagnál, de közben továbbra is sok a betöltetlen állás és a munkahelyek havi növekedése ugyan lelassult, de nem esett át a negatív tartományba. Amennyiben a munkaerőpiacon repedések alakulnak ki, az a belső fogyasztás súlyánál fogva magával ránthatja lefelé a teljes gazdaság növekedési kilátásait.
Amennyiben nem történik probléma az amerikai munkaerőpiacon, a fent leírt fejlemények mellett a K két ága között szélesre nyílt olló záródhat, azaz a hagyományos iparágak felülteljesíthetik a technológiát, legalábbis rövid távon.
Míg a belső fogyasztás alakulása az USA-ban inkább kockázatot jelent, Európában inkább lehetőséget tartogat. Az európai lakosság megtakarítási hajlandósága a Covid-érában magas szintre emelkedett és ott is maradt, a fogyasztói bizalom továbbra is nyomott. Amennyiben az orosz-ukrán háborúban enyhülés következik, az segítheti a belső fogyasztást és ezzel párhuzamosan az európai növekedési kilátásokat.
A részvénykitettségen belül továbbra is felülsúlyozzuk az elektrifikáció, alternatív energia, energiatárolás iparágakat, a német költekezésből profitáló vállalatokat (építőipar például), az AI termelékenység bővülés kedvezményezettjeit (egészségügy például) és továbbra is olcsónak látjuk a KKE régiót.
Bár a részvénykitettségen nem módosítottunk érdemben, a portfólió devizakitettségét jelentősen emeljük. Kiemelt jelentőségű volt ugyanis, hogy decemberben az MNB feladta eddigi szigorú kommunikációját és a kamatok jövőbeni csökkentését helyezte kilátásba, amivel a monetáris politika legfőbb hitelességi horgonyát oldotta lazábbra. A változás a decemberi inflációs jelentés publikálásával függ össze, ami a teljes előrejelzési időhorizonton célsávon belüli (azaz 4% alatti) inflációt jelez előre. Azt gondoljuk, hogy gyengíti az MNB szigorúságába vetett befektetői bizodalmat az a tény, hogy az inflációs jelentésben a jegybank nem számol érdemben a kormányzati költekezés jövő évi inflációt gerjesztő hatásával, és erre alapozva – az óvatosság elvét hátrébb sorolva - a kamatpolitika jövőbeni megváltozásáról kommunikál. Az elemzői konszenzus alapján nagy az esélye, hogy a kormányzat további jelentős kiadásnövelésről döntsön az új évben, ami a fent részletezett lazuló MNB szigor mellett a hazai fizetőeszközre gyengítő nyomást helyezhet. A forint volatilitását növelheti (mindkét irányba), hogy a külföldi befektetők kiemelten figyelik a jövő évi választásokat (több más, magas carry-vel rendelkező feltörekvő piaci országgal egyetemben, pl. Brazília), ezért az esélyek változása jelentős befolyásoló tényező lehet.
A portfólió devizakitettségét az eddigi 30%-ról - az eszközösszetételének egyébként megfelelő - 70%-ra emeljük. A devizakitettségen belül az eurót preferáljuk a dollárral szemben, illetve a lengyel zloty portfólióba emelését javasoljuk megfontolásra, hiszen a zloty részesül a forintra is ható nemzetközi felhajtó erők (fejlődő piaci tőkebeáramlás, német költekezés, orosz-ukrán tűzszünet) jelentette kedvező környezetből, miközben a lengyel kamatcsökkentési ciklus jelentős részben beárazott és kisebbnek látszanak a belföldi politikai kockázatok."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Amundi Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 30%
- EUR kitettség: 40%
- USD kitettség: 10%
- Egyéb devizás kitettség: 20%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
