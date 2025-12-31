Apelso Capital: Arany pillanatok

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Apelso Capital Alapkezelő írását olvashatják:

"Az idei esztendő végéhez közeledve érdemes visszatekinteni a mögöttünk hagyott időszakra, amely bővelkedett izgalmas pillanatokban.

Amerika 47. elnöke nagy lendülettel vetette bele magát az elnöki feladatokba. Az amerikai külkereskedelmi politikában bekövetkező változások vitán felül az idei esztendő legnagyobb hatású tényezői voltak a tőkepiacok szempontjából. A „Liberation Day” gyakorlatilag kihúzta a széket a piacok alól, aminek jelentős esés lett az eredménye. Az esés talán az Ovális Irodáig is eljutott, így az Egyesült Államok első embere fokozatosan kitáncolt a korábban bejelentett vámintézkedések mögül. Ennek hatására egy erőteljes, elsősorban technológiai szektor által húzott részvénypiaci rally vette kezdetét. A momentum csak novemberben mutatta a kifáradás első jeleit, elsősorban az AI-hoz köthető vállalatoknál kiépülő tőkeáttétel következtében. Mindazonáltal nagy valószínűséggel a főbb amerikai részvényindexek az idei csúcsok közelében zárhatják az évet.

Makrogazdasági szempontból sem bizonyult eseménytelennek az esztendő. A szabadkereskedelem elvében megjelenő repedések az üzleti szféra és a háztartások optimizmusát Amerikában viszonylag gyorsan leamortizálták. Emiatt számos elemző kongatta a vészharangot, ám ez utólag tévesnek bizonyult. A tényleges adatok arról árulkodnak, hogy az idei éves amerikai GDP bővülés 2–3% körül alakulhat. Egyelőre nincs okunk feltételezni, hogy ez a dinamika a következő évben ne maradna fenn. 2026 első negyedévében jelentkező fiskális stimulus további lendületet adhat a gazdaság „szekerének”.

Ugyanakkor a munkaerőpiaci folyamatokat érdemes lesz folyamatosan figyelni. Számos félreértés alakult ki az állapotával kapcsolatban az idei esztendőben. A jelenlegi folyamatok sokkal inkább egy normalizációt, a hosszú távú egyensúlyi szint felé történő elmozdulást jeleznek, mintsem egy összeomlás előszelét. Hasonló módon a jövő év is számos félreértést tartogathat, hiszen egyelőre nem látjuk tisztán, hogy a technológiai fejlődés milyen hatást gyakorolhat a termelékenységre. Elképzelhető, hogy a jövő évben kevesebb ember dolgozik majd a gazdaságban, miközben a reálgazdasági bővülés a termelékenység javulásának köszönhetően változatlan marad. Így a munkanélküliségi ráta növekedése nem feltétlenül jelenti azt, hogy lassul az amerikai gazdaság.

Donald Trump egyik központi kampánytémája az orosz–ukrán háború 24 órán belüli lezárásának ígérete volt, amelyről utólag kiderült, hogy inkább „wishful thinkingnek” bizonyult. Ennek következtében az idei esztendő első felében jelentős tőkeáramlás indult meg az európai, különösen a kelet-európai piacok irányába, amely azonban az év második felére érezhetően kifáradt. Ugyanakkor a következő éveket meghatározó európai eseményeként mindenképpen a német adósságfék eltörlését érdemes kiemelni. Ennek hatása az idei évben még elenyésző volt, azonban a beruházások elindulása érdemben befolyásolhatja az európai gazdaságok növekedését a következő 2–3 évben.

Hazai oldalról a legnagyobb meglepetést a hazai fizetőeszköz teljesítménye szolgáltatta. Az új jegybanki vezetés hitelességét sokan megkérdőjelezték, azonban – az „első benyomásra nincs második lehetőség” elven – a piacra rácáfoltak. Ennek eredményeként az idei év során a kamatkülönbözet mind a régiós országokkal, mind a fejlett gazdaságok meghatározó szereplőivel szemben növekedett, ami jelentős hátszelet biztosított a forint számára. Ugyanakkor a következő évben országgyűlési választásokra kerül sor, ami a magyar piac szempontjából egy kifejezetten volatilis időszakot vetít előre. A modellportfólión nem változtattunk az előző hónaphoz viszonyítva."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Apelso Capital Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 50%

EUR kitettség: 25%

USD kitettség: 10%

Egyéb devizás kitettség: 15%

