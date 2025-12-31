Equilor Alapkezelő: Iránykeresés decemberben
"A decemberi mikulás rally idén elmaradt a részvénypiacokon annak ellenére, hogy a FED hozta a várakozásnak megfelelő 25bp-os kamatvágást. Az új FED elnök személye jelentős bizonytalanságot okoz különösen a hosszú amerikai kötvények befektetői körében, ezt beárazva 14bp-tal zárt feljebb a 10 éves USA kötvény hozama. A kamatvágás 1,17 fölé gyengítette a dollárt az euróval szemben. A januári kamatvágás azonban továbbra is kis valószínűségű.
A nyugat-európai részvényindexek enyhén emelkedtek, míg a kelet-európai indexek továbbra is vezetnek, különösen a lengyel piac. Az EKB kommentjei borzolták a kedélyeket arra utalva, hogy 2026 végén már inkább kamatemelésre kell számítani. A 10 éves Bund hozama csaknem 20bp-tal emelkedett.
A hazai piacokon az MNB enyhébb hangvételű kommentárja okozott jelentősebb forintgyengülést egészen a 390,00-es szintig. Szerintünk nincs változás az MNB óvatos hozzáállásában, a mostani kommentárokat csak a jelentősen alacsonyabb jövő évi inflációs várakozások lekövetésének tekintjük. Az inflációs nyomás enyhülése a globális élelmiszerpiacon és az olajárakban is érzékelhető, ami segíti a hazai dezinflációs folyamatot.
A modell portfólió arányait nem változtattuk jelentősen. A kötvény eszközosztályon belül a hazai kötvényarány változatlan, mivel a relatív alulértékeltség fennmaradt és a várható régiós kamatcsökkentések hatására az MNB mozgástere fokozatosan növekszik. A részvény eszközosztályon belül továbbra is bízunk a hazai és régiós részvények felülteljesítésében. A fejlett piaci részvények súlyát 20%-on tartottuk."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Equilor Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 40%
- EUR kitettség: 35%
- USD kitettség: 25%
- Egyéb devizás kitettség: 0%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
