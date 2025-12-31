Raiffeisen: az átlag feletti aranykitettség továbbra is védhető
"Az amerikai tőzsdeindexek a kisebb novemberi korrekció után új csúcson állnak jelen cikk írásakor, mely továbbra is javarészt a technológiai vállalatok mesterséges intelligencia-fejlesztéseiből következő beruházási hullámnak köszönhető. Míg nyáron még láttam vonzó beszállási lehetőséget technológiai részvényekben az USA piacon, ez a mostani helyzetben már aligha mondható el. Ami az értékeltségeket illeti, nagyon kevés hibalehetőség van beárazva a beruházások megvalósításába, egyes projektek megtérüléséről nem is beszélve, elég, ha az Oracle és az OpenAI közös üzletére vagy a CoreWeave őszi adatközpont-átadási csúszására, illetve az ezekre adott piaci reakciókra nézünk. Mindemellett az ellátási láncban kulcsszerepet betöltő más cégek – amikre eddig kevesebb figyelem irányult – is átárazódtak, így azt gondolom most inkább más szektorokban érdemes vonzó hozam-kockázat párosítást keresni.
Az európai vállalatok ebből a szempontból sokkal több érdekes lehetőséget rejtenek, mindazonáltal döntő fontosságú lesz véleményem szerint a fiskális stimulus a régió országaiban és az Unió egészében. Az öreg kontinens általános versenyképessége a tét, így a régiós húzóágazatok támogatása érdeke lenne a tagállamoknak, ez jó kiindulási alap lehet az európai részvények kiválasztásakor.
Ami a régiós kötvényeket illeti, továbbra is a rövidebb futamidő és a magasabb minőség javasolt. Az államadósságok szintje, valamint a szűk kockázati felárak nem teszik vonzóvá a kamat-, illetve hitelkockázatokat.
Az arany idei teljesítménye figyelemre méltó, felmerül a kérdés, hogy érdemes-e ezen a szinten még tartani. Én úgy gondolom, hogy tekintve a világgazdaság egészét érintő kihívásokat, a geopolitikai állapotokat, az átlagosnál magasabb aranykitettség továbbra is védhető döntés.
Hazánk gazdasági helyzete és a közeljövőt illető fundamentális kihívások továbbra is óvatosságra intenek minket a forinttal kapcsolatban. Látható volt a hónapban, hogy Varga Mihály és Nagy Márton szavaira erős gyengüléssel reagált a hazai fizetőeszköz, így mi továbbra is a más devizákba való diverzifikálást tartjuk prudens megközelítésnek."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A Raiffeisen Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 40%
- EUR kitettség: 40%
- USD kitettség: 10%
- Egyéb devizás kitettség: 10%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
100 millió egy panelért? Oda se neki, magyarok tömegei startolnak rá álmaik otthonára
2025 legnagyobb magyar gazdasági sztoriját az Otthon Start szállította.
Hadihajók a Karib-tengeren: megbénult az olajexport, tankerek tucatjai rekedtek a partoknál
Vannak még olyan hajók, amelyek nem adták fel.
Valódi robothadsereg indul a mélybe: 70 millió dollárt fizetnek, ha megtalálják a tíz éve eltűnt gépet
Pontot tehetnének a repüléstörténet egyik legnagyobb rejtélyének végére.
Három betű, amiről még nem hallottál, de 2026 legnagyobb tőzsdei sztorija lehet!
Máris berobbant a sztori.
Mínusz 34 fok és hófúvás: brutális vihar bénította meg Amerika felét, több ezer repülő fel se tudott szállni
Még Floridában is fagypont körüli volt a hőmérséklet.
Fegyverszállítmány miatt tört ki a botrány: nagyon közel voltunk két olajhatalom háborújához?
Az Emírségek inkább kivonja a csapatait.
Dambisa Moyo: Öt erő, amely alapjaiban rendezi át a világgazdaságot
A Lordok Láza tagja a jövőbe tekintett.
Akkora rémálom lett a munkaerőpiac, hogy van, aki már a Tinderen keres állást
Így könnyebb eljutni egy hús-vér emberhez, mint a hagyományos úton.
Jézus Krisztus hozta el az ötszöröző hozamot
Számomra az év legcukibb - egyben a legfontosabb lényegtelen (vagy a leglényegtelenebb fontos?) sztorija - az volt, hogy egy elsőre végtelenül hülyének tűnő fogadás végül... The post Jézus K
Adatvédelmi helyzetjelentés: mesterséges intelligencia a magyar bankszektorban
Az év végéhez érve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elhalmozza az érdeklődőket jelentésekkel. November végén a pártok és az online médiatartartalom-szolgálta
BNPL, vagyis vásárolj most, fizess később - mit kell tudni róla?
A BNPL, vagyis "buy now, pay later" (vásárolj most, fizess később) egy új, egyre népszerűbb fizetési forma, mely lehetővé teszi, hogy azonnal megkapjuk a kívánt terméket vagy szolgáltatást
Az év legjobb posztjai - 2025
Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kicsit visszanézni az évre, azt gondolom, hogy van néhány olyan másodlagos kutatás a blogon, ami m
Miért utálom az aranyat?
Az arany évezredek óta tartja magát, mint a pénzügyek egyik királya és az elmúlt évtizedekben egyértelműen biztonsági eszköznek tekinti a piac. Ifkovics Ábrahám, a HOLD... The post Miért ut
Minimálbér, garantált bérminimum 2026 - ennyi lesz a legkisebb bér Magyarországon
Megszületett a megállapodás a 2026-os minimálbérről és garantált bérminimumról:2026. január 1-jétől a minimálbér 11%-kal, a garantált bérminimum 7%-kal emelkedik.
Az év végére megkopott a lakásbefektetések varázsa
Maróti Ádám, a HOLD portfóliókezelője szerint az év sztorija, hogy a hosszú évekig tartó ingatlanbűvöletnek idén talán vége lett, így a következő években nehéz lesz... The post Az év v
Egy nagy visszatértő megverte az AI-t a tőzsdéken
Megszoktuk az elmúlt két évben, hogy óriási AI-hype van, mértéktelenül ömlik a pénz az ágazatba. De - ahogy azt Szőcs Gábor portfóliókezelő írja - az... The post Egy nagy visszatértő meg
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Nehéz éven vannak túl a boltok – Mi jöhet ezután?
Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettünk.