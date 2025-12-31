Raiffeisen: az átlag feletti aranykitettség továbbra is védhető

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Raiffeisen Alapkezelő írását olvashatják:

"Az amerikai tőzsdeindexek a kisebb novemberi korrekció után új csúcson állnak jelen cikk írásakor, mely továbbra is javarészt a technológiai vállalatok mesterséges intelligencia-fejlesztéseiből következő beruházási hullámnak köszönhető. Míg nyáron még láttam vonzó beszállási lehetőséget technológiai részvényekben az USA piacon, ez a mostani helyzetben már aligha mondható el. Ami az értékeltségeket illeti, nagyon kevés hibalehetőség van beárazva a beruházások megvalósításába, egyes projektek megtérüléséről nem is beszélve, elég, ha az Oracle és az OpenAI közös üzletére vagy a CoreWeave őszi adatközpont-átadási csúszására, illetve az ezekre adott piaci reakciókra nézünk. Mindemellett az ellátási láncban kulcsszerepet betöltő más cégek – amikre eddig kevesebb figyelem irányult – is átárazódtak, így azt gondolom most inkább más szektorokban érdemes vonzó hozam-kockázat párosítást keresni.

Az európai vállalatok ebből a szempontból sokkal több érdekes lehetőséget rejtenek, mindazonáltal döntő fontosságú lesz véleményem szerint a fiskális stimulus a régió országaiban és az Unió egészében. Az öreg kontinens általános versenyképessége a tét, így a régiós húzóágazatok támogatása érdeke lenne a tagállamoknak, ez jó kiindulási alap lehet az európai részvények kiválasztásakor.

Ami a régiós kötvényeket illeti, továbbra is a rövidebb futamidő és a magasabb minőség javasolt. Az államadósságok szintje, valamint a szűk kockázati felárak nem teszik vonzóvá a kamat-, illetve hitelkockázatokat.

Az arany idei teljesítménye figyelemre méltó, felmerül a kérdés, hogy érdemes-e ezen a szinten még tartani. Én úgy gondolom, hogy tekintve a világgazdaság egészét érintő kihívásokat, a geopolitikai állapotokat, az átlagosnál magasabb aranykitettség továbbra is védhető döntés.

Hazánk gazdasági helyzete és a közeljövőt illető fundamentális kihívások továbbra is óvatosságra intenek minket a forinttal kapcsolatban. Látható volt a hónapban, hogy Varga Mihály és Nagy Márton szavaira erős gyengüléssel reagált a hazai fizetőeszköz, így mi továbbra is a más devizákba való diverzifikálást tartjuk prudens megközelítésnek."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A Raiffeisen Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 40%

EUR kitettség: 40%

USD kitettség: 10%

Egyéb devizás kitettség: 10%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ