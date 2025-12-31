  • Megjelenítés
VIG Alapkezelő: Idén is small-cap ralit hozott a Mikulás

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a VIG Alapkezelő írása olvasható:

"December az amerikai tőzsdéken a visszafogottság jegyében telt. Az alacsonyabb novemberi inflációs adat kezdetben általános vételeket generált, de a Fed óvatos kommunikációja gyorsan mérsékelte a lelkesedést. A nyomott gazdasági adatok a januári kamatvágást nem erősítették, szemben a márciusival. Tartós dezinfláció esetén jöhet lazítás, ám siettetni nem fogják várhatóan. A félvezető szektor erős; a dollár ismét gyengült, a kriptók továbbra is nyomás alatt maradtak. A céges jelentések vegyesek: a sportszergyártók kínai gyengeségtől szenvedtek, a logisztikai cégek költségcsökkentésből profitáltak, de a lakáspiaci építők továbbra is kihívásokkal küzdenek. Karácsonyra fordulva idén is dominálják a kis kapitalizációjú részvények a nagyobbakat, a Russell 2000 index jelentősen felülteljesítette az S&P 500-at eddig decemberben. A kötvényhozamok stabilak maradtak, a maginflációs adat pedig megerősítheti a dezinflációs trendet. A befektetők most az AI átárazódását látják a legnagyobb kockázatnak jövőre, miközben folytatódik a kiélezett verseny a nagy nevek között.

Ázsia decemberben a japán kamatdöntésre fókuszált. A Bank of Japan várt emelése után a hozamok és a részvénypiac emelkedtek, a félvezetők amerikai lendülete segített. A jen erősödött, a maginfláció stabil maradt, a jegybank pedig további szigorítást jelzett, ha a bérek és árak emelkednek. Kína a geopolitikai feszültségek miatt alulteljesít, de gazdasága meglepően ellenálló maradt a vámháború dacára. Trump új törvénye korlátozza az amerikai befektetéseket kínai cégekbe, ám az Nvidia H200 chip-export engedélyezése ellentmondásos. A régiós indexek visszafogottan pozitívak, az arany és ezüst új csúcsokat döntött. A jen kamat kontrasztja a régió defenzív vonzerejét növeli.

Az eurózóna decemberben a stagnálás jeleit mutatta, az infláció stabilizálódása ellenére a növekedés gyenge maradt. Az EU ukrán finanszírozási csomagja közös hitelfelvétellel megvalósult, ami rövid távú stabilitást hozhat a szomszédos konfliktusban. A kötvényhozamok stabilak, az euró pedig tartja magát a dollárral szemben. Az amerikai-kínai TikTok megállapodás nem európai fókuszú, de a globális tech-szabályozás példája lehet. A piacok óvatosak, a szolgáltatások tartják életben a gazdaságot, miközben a feldolgozóipar recesszióban van. Az autóipar továbbra is oldalaz, miközben az elemzők a viszonylag olcsó bankszektorban látnak fantáziát a jövő évre. Kelet-Európa továbbra is felülteljesít, amit a növekvő esélyű orosz-ukrán tűzszünet támogat.

Magyarországon december a regionális trendeket követte. A BUX stabilan növekedett az európai kockázatvállalás közepette, de az idén rendkívül erős forint nyomás alá került, politikai bizonytalanságok miatt. Az MNB óvatossága és a magas kamatkülönbözet tartja a helyén a forintot, ám strukturális fordulatra továbbra sem látszik esély. A 2026-os parlamenti választásokhoz közeledve, a forint árfolyama szempontjából meghatározó szerepe lesz a költségvetési hiány alakulásának. Amennyiben a választási költekezés nagy terhet ró a költségvetésre, várhatóan próbára lesz téve a forint árfolyama."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A VIG Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

  • HUF kitettség: 24%
  • EUR kitettség: 34%
  • USD kitettség: 34%
  • Egyéb devizás kitettség: 8%

