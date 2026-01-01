Lencse, virsli és befektetés - Hogyan érd el pénzügyi céljaidat 2026-ban? - interaktív, online előadás

Az újévi pénzügyi fogadalmak gyakran ott csúsznak el, hogy túl általánosak. „Majd befektetek.” „Jobban figyelek a pénzemre.”
A tőzsdén viszont nem elhatározások, hanem konkrét döntések számítanak: milyen eszközökre figyelsz, milyen gazdasági fordulatokra készülsz, és mi az, ami akkor is működik, ha a környezet változik.
Soron következő online előadásunk ezekre a kérdésekre ad gyakorlati válaszokat, kifejezetten tőzsdei szemlélettel, kezdők számára is érthetően.
Az előadás nem konkrét részvénytippeket ad, hanem gondolkodási keretet:
– mikor van értelme részvényben gondolkodni,
– mikor indokolt defenzívebb eszközöket választani,
– hogyan viselkednek különböző szektorok eltérő gazdasági helyzetekben,
– mi a szerepe az ETF-eknek egy kezdő portfólióban,
– növekedési és osztalékfizető részvények közti különbségek.
Ami állandó:
– a kockázatkezelés alapvető,
– a diverzifikáció elengedhetetlen,
– a következetesség fontosabb az időzítésnél,
– a türelem hosszú távon versenyelőny.
Az előadás segít rendszerszinten gondolkodni, hogy 2026-ban ne ösztönből, hanem tudatos stratégiával hozz befektetési döntéseket.
További információ és regisztráció ITT.
Időpont: 2026. január 4. 19:00–19:45
Formátum: online előadás
Ajánlott szint: kezdő
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Ötéves mélypontra esett a kínai sztárautógyár értékesítése, kemény versenytársakat kapott
2026-ban jelentős újításokat tervez a BYD.
Mélyen az orosz hátországban csaptak le az ukrán drónok, két találatot jelentettek
Egy olajfinomítót és egy energiatároló létesítményt támadtak meg.
Meglepő brüsszeli terv szivárgott ki: ez döntheti romba vagy emelheti fel az európai energiapiacot
A tiszta energiaforradalom már zajlik, csak az energiaárazási piacot úgy kell elfelejtenünk, ahogy van.
Megint az ukrán energia infrastruktúrát bombázták az oroszok éjjel
Nem csillapodik a feszültség.
Orosz energiatárolóra mért csapást Ukrajna
Tűz volt a létesítményben.
Negyven ember halhatott meg egy svájci síparadicsom szilveszteri buliján
Súlyos tűz ütött ki.
Lencse, virsli és befektetés - Hogyan érd el pénzügyi céljaidat 2026-ban? - interaktív, online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Beüzemelt két új Patriot-rendszert Ukrajna
A németektől kapták.
Az osztalék portfólióm - 2025. december
Decemberben befektetésre nem vásároltam semmit. Van még egy kevés pénzem, óvatosan nézegetem a célpontokat. VáltozásokFranklin Resources (BEN) osztalékot emelt 0,32 dollárról 0,33-ra, ez
Pfizer Inc. - elemzés
Ez a Verizonhoz hasonlóan szintén egy olyan részvény, ami az alacsony emelések miatt nem kerül be a Top 10-es listámba, de a hozama jó, és a grafikonja alapján is érdemes követni.Cégismertető
Mire számíthatnak Zsiday Viktor alapjának befektetői? Válaszolnak a portfóliókezelők
Zsiday Viktor idén felhagyott az aktív portfóliókezeléssel, de ezentúl is segíti a HOLD portfóliókezelési tevékenységét. Viktor bő 100 milliárd forintos alapja, a Citadella Abszolút Ho
Nyugdíjasok, Trump, Japán: 2025 legolvasottabb anyagai a HOLDBLOG-on
Van egy nap az évben, amikor biztosan nem kell kontenten agyalni. December vége az év végi összefoglalóké (mi is írtunk sokat, a következő napokban jönnek... The post Nyugdíjasok, Trump, Japán
Minimálbér, garantált bérminimum 2026 - ennyi lesz a legkisebb bér Magyarországon
Megszületett a megállapodás a 2026-os minimálbérről és garantált bérminimumról:2026. január 1-jétől a minimálbér 11%-kal, a garantált bérminimum 7%-kal emelkedik.
Jézus Krisztus hozta el az ötszöröző hozamot
Számomra az év legcukibb - egyben a legfontosabb lényegtelen (vagy a leglényegtelenebb fontos?) sztorija - az volt, hogy egy elsőre végtelenül hülyének tűnő fogadás végül... The post Jézus K
Adatvédelmi helyzetjelentés: mesterséges intelligencia a magyar bankszektorban
Az év végéhez érve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elhalmozza az érdeklődőket jelentésekkel. November végén a pártok és az online médiatartartalom-szolgálta
BNPL, vagyis vásárolj most, fizess később - mit kell tudni róla?
A BNPL, vagyis "buy now, pay later" (vásárolj most, fizess később) egy új, egyre népszerűbb fizetési forma, mely lehetővé teszi, hogy azonnal megkapjuk a kívánt terméket vagy szolgáltatást
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Nehéz éven vannak túl a boltok – Mi jöhet ezután?
Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettünk.