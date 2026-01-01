Lencse, virsli és befektetés - Hogyan érd el pénzügyi céljaidat 2026-ban? - interaktív, online előadás

Kezdd az új évet tudatos pénzügyi tervekkel! Első újévi online előadásunkon megmutatjuk, hogyan tűzhetsz ki reális befektetési célokat 2026-ra, és milyen stratégiákkal érheted el őket. Csatlakozz, és indítsd az évet tudatos pénzügyi döntésekkel!

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Az újévi pénzügyi fogadalmak gyakran ott csúsznak el, hogy túl általánosak. „Majd befektetek.” „Jobban figyelek a pénzemre.”

A tőzsdén viszont nem elhatározások, hanem konkrét döntések számítanak: milyen eszközökre figyelsz, milyen gazdasági fordulatokra készülsz, és mi az, ami akkor is működik, ha a környezet változik.

Soron következő online előadásunk ezekre a kérdésekre ad gyakorlati válaszokat, kifejezetten tőzsdei szemlélettel, kezdők számára is érthetően.

Az előadás nem konkrét részvénytippeket ad, hanem gondolkodási keretet:

– mikor van értelme részvényben gondolkodni,

– mikor indokolt defenzívebb eszközöket választani,

– hogyan viselkednek különböző szektorok eltérő gazdasági helyzetekben,

– mi a szerepe az ETF-eknek egy kezdő portfólióban,

– növekedési és osztalékfizető részvények közti különbségek.

Ami állandó:

– a kockázatkezelés alapvető,

– a diverzifikáció elengedhetetlen,

– a következetesség fontosabb az időzítésnél,

– a türelem hosszú távon versenyelőny.

Az előadás segít rendszerszinten gondolkodni, hogy 2026-ban ne ösztönből, hanem tudatos stratégiával hozz befektetési döntéseket.

További információ és regisztráció ITT.

Időpont: 2026. január 4. 19:00–19:45

Formátum: online előadás

Ajánlott szint: kezdő

