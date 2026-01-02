  • Megjelenítés
Enyhe pluszban állnak a nyitva tartó európai piacok
Az európai piacok enyhe emelkedéssel kezdték az év első kereskedési napját, miközben a nemesfémek árai tovább folytatták tavalyi szárnyalásukat - tudósított a cnbc.
  • A londoni FTSE 100 index 9 969,67 ponton jár, ami 0,39 százalékos emelkedésnek felel meg.
  • A frankfurti DAX index értéke 24 534,98 pont, ez 0,18 százalékos erősödést jelent.
  • A párizsi CAC 40 index 8 159,37 ponton áll, ami 0,12 százalékos növekedésnek felel meg.
A páneurópai Stoxx 600 index 0,2%-os emelkedéssel indította a pénteki kereskedést, a legtöbb szektor és a főbb tőzsdék pozitív tartományban mozogtak.

A befektetők a csütörtöki újévi szünet után tértek vissza a piacokra, amelyek kiemelkedő éves teljesítményt nyújtottak 2025-ben.

A nemesfémek folytatták tavalyi felfelé ívelő trendjüket. Az arany spot ára 1,6%-kal emelkedett, elérve a 4385,4 dollárt unciánként, míg az ezüst ára több mint 4,3%-kal ugrott meg, 74,34 dollárra unciánként. Az arany és az ezüst 1979 óta a legjobb éves teljesítményüket nyújtották tavaly, amit az amerikai kamatcsökkentések hatása, a vámfeszültségek, valamint a tőzsdén kereskedett alapok és a központi bankok erős kereslete támogatott.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

