Politikai fordulat Venezuelában - Mennyire rengetheti meg az olajpiacot?

Az Egyesült Államok légicsapásait követően elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt, ami komoly geopolitikai fordulatnak számít, ám
a nemzetközi olajpiacot mindez eddig csak mérsékelten mozgatta meg.
A rendelkezésre álló információk szerint Venezuela olajinfrastruktúrája nem sérült meg, a legfontosabb létesítmények, köztük a Jose kikötő, az Amuay finomító és az Orinoco-övezet olajmezői továbbra is üzemelnek. Bár Venezuela egykor meghatározó olajtermelő volt, kitermelése az elmúlt húsz évben drasztikusan visszaesett, és ma már a globális kínálat kevesebb mint egy százalékát adja. Az amerikai nyomásgyakorlás, valamint a venezuelai olajat szállító tankerek lefoglalása miatt az ország korábban több kutat is kénytelen volt leállítani.
A Nemzetközi Energiaügynökség előrejelzése szerint
2026-ban a globális olajkínálat napi 3,8 millió hordóval haladhatja meg a keresletet, ami rekordot jelentene.
A hétvégi kereskedés során az amerikai olaj ára átmenetileg közel két dollárral emelkedett, ám elemzők szerint csak mérsékelt drágulás várható. Az OPEC és szövetségesei, köztük Oroszország, vasárnap tanácskoznak, és várhatóan kitartanak a termelésnövelés szüneteltetése mellett. A karibi térségben történt tankerlefoglalások ugyanakkor több hajót visszafordulásra késztettek.
A bizonytalan helyzet ellenére az amerikai Chevron továbbra is működik Venezuelában egy szankciós felmentés alapján. A Maduro elfogása hosszabb távon újra napirendre helyezte a venezuelai olajipar jövőjét is, miközben Donald Trump amerikai elnök egy nagyobb amerikai szerepvállalás lehetőségét is felvetette az ország energiaszektorában.
