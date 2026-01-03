  • Megjelenítés
FONTOS Döntött Venezuela sorsáról Donald Trump: itt van a nagy bejelentés
Politikai fordulat Venezuelában - Mennyire rengetheti meg az olajpiacot?
Politikai fordulat Venezuelában - Mennyire rengetheti meg az olajpiacot?

Bár az Egyesült Államok légicsapásai után elfogták Venezuela elnökét, a globális olajpiac egyelőre nyugodtan reagál, mivel az ország kulcsfontosságú olajlétesítményei működnek, és a világpiacon továbbra is jelentős túlkínálat várható, írja a Bloomberg.

Az Egyesült Államok légicsapásait követően elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt, ami komoly geopolitikai fordulatnak számít, ám

a nemzetközi olajpiacot mindez eddig csak mérsékelten mozgatta meg.

A rendelkezésre álló információk szerint Venezuela olajinfrastruktúrája nem sérült meg, a legfontosabb létesítmények, köztük a Jose kikötő, az Amuay finomító és az Orinoco-övezet olajmezői továbbra is üzemelnek. Bár Venezuela egykor meghatározó olajtermelő volt, kitermelése az elmúlt húsz évben drasztikusan visszaesett, és ma már a globális kínálat kevesebb mint egy százalékát adja. Az amerikai nyomásgyakorlás, valamint a venezuelai olajat szállító tankerek lefoglalása miatt az ország korábban több kutat is kénytelen volt leállítani.

A Nemzetközi Energiaügynökség előrejelzése szerint

2026-ban a globális olajkínálat napi 3,8 millió hordóval haladhatja meg a keresletet, ami rekordot jelentene.

A hétvégi kereskedés során az amerikai olaj ára átmenetileg közel két dollárral emelkedett, ám elemzők szerint csak mérsékelt drágulás várható. Az OPEC és szövetségesei, köztük Oroszország, vasárnap tanácskoznak, és várhatóan kitartanak a termelésnövelés szüneteltetése mellett. A karibi térségben történt tankerlefoglalások ugyanakkor több hajót visszafordulásra késztettek.

A bizonytalan helyzet ellenére az amerikai Chevron továbbra is működik Venezuelában egy szankciós felmentés alapján. A Maduro elfogása hosszabb távon újra napirendre helyezte a venezuelai olajipar jövőjét is, miközben Donald Trump amerikai elnök egy nagyobb amerikai szerepvállalás lehetőségét is felvetette az ország energiaszektorában.

