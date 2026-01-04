Így értékelik a befektetők Trump húzását

A globális befektetőknek újabb geopolitikai kockázatokkal kell szembenézniük, miután az Egyesült Államok elfogta Nicolás Madurót, Venezuela elnökét. A lépés hosszabb távon felszabadíthatja az ország hatalmas olajkészleteit, és lendületet adhat a kockázatosabb eszközöknek. Közben a kötvénybefektetők már látják a nyereséget az ország adósságpiacán.

Donald Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok átveszi az irányítást az olajtermelő ország felett. Madurót, akit Washington többször is "narkóállam" működtetésével és választási csalással vádolt, vasárnap egy New York-i fogdában tartották, és vádemelésre várt. Washington az 1989-es panamai invázió óta nem hajtott végre ilyen közvetlen beavatkozást Latin-Amerikában - emlékeztet a Reuters hírügynökség, amely vasárnap este egy összeállítást készített arról, hogy a hétvégi eseményekhez hogyan viszonyulhatnak a nemzetközi befektetők.

"Az események arra emlékeztetnek, hogy a geopolitikai feszültségek továbbra is uralják a híreket, és mozgatják a piacokat" – mondta Marchel Alexandrovich, a Saltmarsh Economics közgazdásza. "A piacoknak most jóval több, a hírekből fakadó kockázattal kell megbirkózniuk, mint amennyihez a korábbi amerikai kormányzatok alatt hozzászoktak" - tette hozzá.

A piacok zárva voltak az akció idején, ám az év első kereskedési napján erősen teljesítettek: a Wall Street indexei pluszban zártak, a dollár pedig erősödött a főbb devizákkal szemben pénteken. Az amerikai és a globális részvénypiacok 2025-öt rekordközeli szinteken zárták, kétszámjegyű növekedéssel egy olyan viharos évben, amelyet vámháborúk, változó jegybanki politika és geopolitikai feszültségek jellemeztek.

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend? Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.

Mohamed El-Erian, a PIMCO kötvényalap-óriás egykori vezérigazgatója egy X-en közzétett bejegyzésében azt írta, hogy Maduro megbuktatásának gazdasági és pénzügyi hatásai egyelőre bizonytalanok.

Ha nyitva lettek volna a piacok, valószínűleg az olajárak esését láthattuk volna

a megnövekedett venezuelai export reményében, miközben az arany az erősödő bizonytalanság miatti menekülés hatására emelkedett volna" – fogalmazott.

Az arany tavaly 46 év legnagyobb mértékű emelkedésével rekordmagasságba került, amit az amerikai kamatcsökkentések és a geopolitikai gócpontok egyaránt hajtottak.

Trump amerikai elnök szombati sajtótájékoztatóján közölte, hogy az Egyesült Államok "addig irányítja majd az országot, amíg biztonságos és megfelelő átmenetet nem tudnak végrehajtani". Kevés részletet árult el arról, hogyan működne mindez, de kijelentette, nem fél a hadsereg bevetésétől. A lépés Venezuela adósságválságára is ráirányította a figyelmet; ez a világ egyik legnagyobb, máig megoldatlan államcsődje.

A venezuelai vezető elfogása után néhány órával Trump bejelentette, hogy az amerikai olajvállalatok készek milliárdokat költeni Venezuela kőolajtermelésének helyreállítására. Ez a kínálat növekedésén keresztül csökkentheti az energiaárakat, és élénkítheti a globális növekedést.

"Befektetési szempontból ez idővel hatalmas mennyiségű olajkészletet szabadíthat fel" – mondta Brian Jacobsen, az Annex Wealth Management vezető gazdasági stratégája. "A piacok néha kockázatkerülő üzemmódba kapcsolnak a konfliktusok várható kitörésekor, de amint a konfliktus elkezdődik, gyorsan kockázatvállalóvá válnak" - tette hozzá.

David Kotok, a floridai Cumberland Advisors társalapítója szerint a készletek felszabadítása – ha hosszú távon alacsonyabb olajárakat eredményez – kedvező lehet a részvénypiac számára.

A legtöbb stratéga egyetért abban, hogy évekbe telhet, mire érdemben növelni lehet a venezuelai kitermelést. Az elmúlt évtizedekben a termelés drasztikusan visszaesett a rossz gazdálkodás és a külföldi befektetések hiánya miatt, miután a kormány a 2000-es években államosította az olajipari tevékenységeket. Jelenleg a Chevron az egyetlen amerikai nagyvállalat, amely Venezuelában működik.

A potenciális befektetőknek biztonsági aggályokkal, leromlott infrastruktúrával, az amerikai művelet jogszerűségével kapcsolatos kérdésekkel és a hosszú távú politikai instabilitás kockázatával kellene szembenézniük.

Stephen Dover, a Franklin Templeton vezető piaci stratégája egy LinkedIn-bejegyzésében azt írta, hogy

az amerikai kormányzat megmutatta: kész egyoldalúan cselekedni és erőt alkalmazni.

Ez szerinte erősítheti azt a tendenciát, hogy az országok többet költenek saját nemzetbiztonságukra. Hozzátette, hogy ez valószínűleg növeli a bizonytalanságot a dollár menedékvaluta-szerepével kapcsolatban, "miközben további kérdéseket vet fel a nemzetközi intézményi pillérek romlásáról".

Hosszabb távon egy stabilabb, termelékenyebb és virágzóbb Venezuela jelentős olajkészleteket kínálhatna a világnak. "Ez jelentős lenne a globális növekedés szempontjából, de politikai stabilitásra és jelentős befektetésekre lesz szükség ahhoz, hogy ez a potenciál felszabaduljon" – foglalta össze Dover.

Mi folyik a kötvényeknél?

A Bloomberg hírügynökség arról közölt összeállítást, hogy a venezuelai kötvények árfolyama várhatóan emelkedni fog, miután az USA átvette az irányítást az ország felett és ezzel megnyílt a lehetőég egy teljes rezsimváltás előtt. A hírügynökség szerint erre a lehetőségre már régóta fogadnak egyes befektetők, a 60 milliárd dollár értékű értékpapírpiacon.

A PDVSA szuverén és állami olajtársaság nemteljesítő kötvényeinek árfolyama az elmúlt hónapokban a duplájára emelkedett (névérték 23-33%-án forognak), miután Donald Trump fokozta a nyomást a venezuelai vezetésen.

Bár még messze van az esély, egy esetleges adósságátstrukturálás – amely kulcsfontosságú lépés az új finanszírozás vonzásához – további nyereséget eredményezhet a kötvénybefektetők számára, és az árakat 50-60 centre emelheti, mondták a befektetők.

„Venezuela továbbra is súlyos likviditási korlátokkal néz szembe, és minden esetleges szerkezetátalakítási folyamat valószínűleg hosszú és összetett lenne” – mondta Alberto Rojas, az UBS vezető EM-stratégája. „Egyelőre azonban úgy tűnik, hogy a piac kevésbé a hosszú távú fundamentumokra, és inkább a politikai változásokra összpontosít – egy olyan forgatókönyvre, amelyet a közelmúltig sok befektető nagyon valószínűtlennek tartott" - tette hozzá.

Ez a kilátás drámai fordulatot jelent a kötvények kilátásaiban, amelyek alig több mint két évvel ezelőtt még fillérekért voltak kaphatók - jegyzi meg a Bloomberg.

Ray Zucaro, a miami RVX Asset Management LLC befektetési igazgatója is azok közé a befektetők közé tartozik, akik felvásárolták a kötvényeket. Ahogy Trump amerikai csapatokat küldött a Karib-térségbe, hogy csapásokat hajtsanak végre az állítólagos kábítószer-kereskedő hajókon, egyre nőttek a fogadások a rezsim bukására. A nyereség az utóbbi időben csökkent, mivel egyesek attól tartottak, hogy a szocialista vezetőnek sikerül megtartania a hatalmat, ahogyan 2019-ben és 2024-ben is tette. „Ha az Egyesült Államok valóban átveszi az irányítást, együttműködik a jelenlegi kormánnyal és maximalizálja az olajtermelést, az végső soron váratlan bevételt hozhat Venezuela számára, beleértve az adósságát is” – mondta Zucaro. „Annyi pénz hagyta el az országot, hogy valódi lehetőség nyílhat a tőkebeáramlásra" - jelentette ki.

„A kötvénytulajdonosok a politikai stabilitás minden jelét keresik majd, és üdvözlik azt a kormányzatot, amely hajlandó együttműködni az Egyesült Államokkal" - fejtette ki Risa Grais-Targow, az Eurasia Group elemzője.

A venezuelai adósság rendezése bonyolultnak bizonyulhat. Az országnak 154 milliárd dollárnyi, a Wall Streettől Oroszországig terjedő, nem teljesített kötvényekből, hitelekből és jogi ítéletekből álló hálót kell rendeznie a hitelezők felé.

Venezuela 2017-től kezdődően fizetésképtelenné vált, két évvel azelőtt, hogy az Egyesült Államok megszakította a kapcsolatot Maduro kormánnyal, és betiltotta az amerikai befektetőknek az ország adósságának megvásárlását. A kereskedési volumenek ma is alacsonyak, és a hedge fundok és a nehéz helyzetben lévő eszközökkel kereskedő specialisták uralják a piacot.

Címlapkép: Venezuelai katonák a caracasi elnöki rezidencia, a Miraflores palota elõtt, miután robbanások hallatszottak a venezuelai fõvárosban 2026. január 3-án. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy amerikai katonák elfogták és repülõgéppel az Egyesült Államokba szállították Nicolás Maduro venezuelai elnököt és a feleségét, Cilia Florest. forrása: MTI/EPA/Miguel Gutiérrez

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ