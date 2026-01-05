  • Megjelenítés
Történelmi csúcsra ment Európa vezető részvényindexe
Portfolio
Történelmi csúcsot ért el ma a STOXX 600, miután az irányadó európai részvényindex először lépte át a 600 pontos határt.
Az európai részvénypiacok irányadó mutatója, a STOXX 600 hétfőn története során először lépte át a 600 pontos szintet.

A páneurópai index 0,7 százalékos napi emelkedéssel 600,16 ponton zárt, ami új rekordnak számít.

Az emelkedést elsősorban a technológiai és a bányászati szektor részvényeinek erősödése támogatta.

A befektetők nyugodtan fogadták a venezuelai elnök, Nicolás Maduro hétvégi amerikai elfogásának hírét, így az esemény nem okozott érdemi piaci kilengést.

A STOXX 600 2025-ben közel 17 százalékkal emelkedett, ami 2021 óta a legerősebb éves teljesítmény.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

