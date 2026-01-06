EKB: Trump Fed elleni támadásai veszélybe sodorják a dollár egyeduralmát

Villeroy szerint az amerikai kormányzat részéről a Federal Reserve-vel szemben megfogalmazott bírálatok veszélyeztetik a dollár nemzetközi pozícióját. "Az Egyesült Államok egyes politikái aláássák a dollár dominanciájának pilléreit: támadják a Fed függetlenségét, kétségeket ébresztenek az amerikai költségvetési fegyelemmel kapcsolatban, és a vámokkal csökkentik Amerika integrációját a világgazdaságba" – mondta.
Hozzátette, hogy egyes országok már alternatív fizetési rendszereket fejlesztenek, mert attól tartanak, hogy Washington a dolláralapú globális fizetési infrastruktúrát geopolitikai eszközként használhatja. Ez megingathatja a befektetői bizalmat, és a devizatartalékok szélesebb körű diverzifikálásához vezethet.
Az EKB döntéshozói korábban többször utaltak arra, hogy Donald Trump volt amerikai elnök Jerome Powell Fed-elnököt célzó nyilvános támadásai lehetőséget teremthetnek az euró nemzetközi szerepének erősödésére. Villeroy szerint egy multipolárissá váló nemzetközi monetáris rendszer összességében stabilabb is lehet, és ebben az összefüggésben ismét napirendre kerülhet egy euróalapú, biztonságos eszköz létrehozása.
Ebben a környezetben az euróban denominált biztonságos eszköz létrehozása újra megérdemli figyelmünket
– mondta. A régió fontolóra vehet olyan lehetőségeket, mint a szuverén adósság egy részének európai adóssággá alakítása és a meglévő szupranacionális hitelfelvételek összevonása.
