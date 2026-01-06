Két nap alatt 75 százalékot száguldott a venezuelai tőzsde

A venezuelai tőzsde irányadó indexe, az IBC idén már közel kétszeresére emelkedett. A részvénypiaci rali azt követően gyorsult be, hogy az amerikai hatóságok elfogták Nicolás Maduro volt elnököt.

A venezuelai tőzsde a múlt pénteki záróárfolyamához képest

közel 75 százalékot emelkedett, mindössze két nap alatt.

Az emelkedés oroszlánrésze ma történt, hiszen 50 százalékot ralizott ma az index.

A piacok azt árazzák, hogy az amerikai beavatkozás fordulópontot jelenthet az ország gazdasági és politikai helyzetében. A szárnyalás mögött elsősorban a befektetői bizalom megújulása áll, miután a Maduro-rezsimhez köthető politikai kockázatok mérséklődtek. A venezuelai kötvények és részvények iránt egyre nagyobb az érdeklődés, különösen az olajtermeléshez, az infrastruktúrához és a pénzügyi szektorhoz kapcsolódó vállalatok esetében.

A Maduro utáni korszak megnyithatja Venezuela hatalmas olajkészleteit a nemzetközi energiacégek előtt. Ez új tőkeáramlást indíthat el, és növelheti a globális kínálatot is. A befektetők ebben látják a gazdasági normalizáció esélyét az évekig tartó nemzetközi elszigeteltség és szankciók után.

