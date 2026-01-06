Megszólaltak a profik: ekkor fullad ki a történelmi aranyláz

Bár az Egyesült Államok és egyes gazdaságok között továbbra is várhatók feszültségek a vámháború 2025 augusztusi tetőzését követően, a Fitch Solutions országkockázati csapata szerint ezek összességében mérséklődni fognak 2026-ban. Ugyanakkor egyes fémeket,
különösen a rezet újabb amerikai vámok sújthatják,
egész pontosan a washingtoni kereskedelmi minisztériumnak 2026 júniusáig kell döntenie arról, hogy 2027-től 15, majd 2028-tól 30 százalékos vámot vezetnek-e be a finomított rézre.
Kína ingatlanpiaca továbbra is nyomás alatt marad, ami fékezi az ipari fémek iránti keresletet, emelik ki. Ezt ugyanakkor részben ellensúlyozza a zöld energetikai átálláshoz kapcsolódó ágazatok dinamikus növekedése, amely különösen a réz, az alumínium, a lítium és a nikkel iránti keresletet erősíti.
A nemesfémek piacán az arany átlagára 2026-ban várhatóan meghaladja a 2025-ös szintet, írják. Az év második felében azonban mérséklődés jöhet, ahogy a monetáris lazítási ciklus lendülete alábbhagy, és az amerikai jegybank leállítja a kamatcsökkentéseket.
Az arany történelmi ralija várhatóan 2026 harmadik negyedévére kifullad,
mivel a globális gazdaság stabilizálódik, és a dollár árfolyamának volatilitása is csökken - írják.
A Fitch szerint a 2026-ra vonatkozó fémpiaci előrejelzés kockázatai inkább lefelé mutatnak. Ennek fő oka a külső kereslet bizonytalansága és a vártnál gyengébb globális növekedés lehetősége, különösen Kínában, amely az ipari fémek legnagyobb fogyasztója.
A fúziós és felvásárlási aktivitás 2026-ban is élénk marad a bányászati szektorban. Az iparági szereplők a zöld átálláshoz nélkülözhetetlen ásványok – köztük a réz, a lítium és a ritkaföldfémek – kitermelésében igyekeznek erősíteni pozícióikat. A Fitch arra számít, hogy
a nyugati befektetések az értéklánc egészében felgyorsulnak, és új stratégiai partnerségek jönnek létre a jövőbeli ellátás biztosítására.
A feltörekvő piacokon folytatódnak a bányászati beruházások, miközben az afrikai kormányok és a helyi közösségek egyre nagyobb alkupozíciót szereznek ásványkincseik felett. A bányászati projektek emellett növekvő számban kötnek partnerséget technológiai, autóipari és repülőgépipari vállalatokkal, mivel az ellátási szűk keresztmetszetek veszélyeztetik a mesterséges intelligencia, a robotika és a védelmi ipar fejlődését.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Meloni egyetlen húzással elérhette azt, amit a fél EU egy jó éve nyög
Ursula von de Leyen reformtervének kivéreztetésébe kerülhet megkötni a történelmi paktumot.
Donald Tusk üzent Donald Trumpnak: el a kezekkel!
Grönlandtól.
Szabadjára engedték a fűhasználatot, most visszatuszkolnák a szellemet a palackba
Így udvarolnának a konzervatívabb szavazóknak.
Az Egyesült Államok kivonta magát a globális megállapodásból, Európa csak nézi
Történelmi fordulat az adóháborúban.
Katonai beavatkozással fenyegetett Japán, Kína most visszavágott
Peking nem vette jó néven a japán miniszterelnök Tajvannal kapcsolatos megjegyzéseit.
Mi lesz a magyar alapkezelőkkel 2026-ban? – Elárulták a vezérek
Azt is megsúgták, milyen befektetési stratégiával indítják az új évet.
Gigantikus aranybánya sorsa dőlhet el napok alatt, 44 milliárd dollár a tét
Megindultak a tárgyalások.
Váratlan fordulat a világ olajpiacán: Trump bejelentése után sok minden megváltozhat
Már ha sikerül ezt tartani.
Hiteligénylés 2026 - Jobb, vagy rosszabb a magyarok helyzete, mint egy évvel ezelőtt?
Így 2026-ból visszatekintve elmondhatjuk, hogy számos dolog változott a pénzügyek világában az elmúlt egy évben. Felmerülhet a kérdés, hogy jobb, vagy rosszabb helyzetben van-e egy lakáshitel
Valóban megújuló erőforrás a biomassza?
A biomassza globális részesedése a villamosenergia-mixben csupán 2,26%, a károsanyag-kibocsátás szempontjából mégis a harmadik helyen állt 2024-ben.
Comcast Corporation - elemzés
Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé
Mi változik 2026-tól az adózásban?
2025-ben a magyar adórendszer több lépcsős módosításon ment keresztül. A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, a
A békeosztalékot acéllövegekre cserélte Európa
Brutális ralin vannak túl az európai védelmi szektor cégei, egyértelmű hype van az ágazatban. Európa lemaradt a fegyverkezésben, a világ hat legnagyobb védelmi cége közt... The post A békeos
A forint éve volt 2025, de idén ködös a sorsa
Ha megkérdeztük volna Önöket 2024 év végén, mi vár bennünket 2025-ben, abban az évben, ahol mondhatni csak háborúról beszélgettünk: Donald Trump beiktatásával várható vámháborúja, a..
Roppanósra sütötte idén a napfény az aranyat
A 2025-ös év sztorija Raffai András privátbankár szerint az arany tündöklése. Az arany több mint ötezer éve jelen van fizetőeszközként, Mezopotámiában kezdődött még a története,... The
Az előrejelzési piacok óriásit növekedtek.. és nem a jó irányba
A prediction market-ek világában a 2025-ös év óriási fordulópontot jelent. Ez volt az az év amikor az underground kultúrából áttörtek a mainstream-be az előrejelzési piacok,... The post Az e
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Nehéz éven vannak túl a boltok – Mi jöhet ezután?
Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettünk.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?