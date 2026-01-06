Megszólaltak a profik: ekkor fullad ki a történelmi aranyláz

Bár az Egyesült Államok és egyes gazdaságok között továbbra is várhatók feszültségek a vámháború 2025 augusztusi tetőzését követően, a Fitch Solutions országkockázati csapata szerint ezek összességében mérséklődni fognak 2026-ban. Ugyanakkor egyes fémeket,

különösen a rezet újabb amerikai vámok sújthatják,

egész pontosan a washingtoni kereskedelmi minisztériumnak 2026 júniusáig kell döntenie arról, hogy 2027-től 15, majd 2028-tól 30 százalékos vámot vezetnek-e be a finomított rézre.

Kína ingatlanpiaca továbbra is nyomás alatt marad, ami fékezi az ipari fémek iránti keresletet, emelik ki. Ezt ugyanakkor részben ellensúlyozza a zöld energetikai átálláshoz kapcsolódó ágazatok dinamikus növekedése, amely különösen a réz, az alumínium, a lítium és a nikkel iránti keresletet erősíti.

A nemesfémek piacán az arany átlagára 2026-ban várhatóan meghaladja a 2025-ös szintet, írják. Az év második felében azonban mérséklődés jöhet, ahogy a monetáris lazítási ciklus lendülete alábbhagy, és az amerikai jegybank leállítja a kamatcsökkentéseket.

Az arany történelmi ralija várhatóan 2026 harmadik negyedévére kifullad,

mivel a globális gazdaság stabilizálódik, és a dollár árfolyamának volatilitása is csökken - írják.

A Fitch szerint a 2026-ra vonatkozó fémpiaci előrejelzés kockázatai inkább lefelé mutatnak. Ennek fő oka a külső kereslet bizonytalansága és a vártnál gyengébb globális növekedés lehetősége, különösen Kínában, amely az ipari fémek legnagyobb fogyasztója.

A fúziós és felvásárlási aktivitás 2026-ban is élénk marad a bányászati szektorban. Az iparági szereplők a zöld átálláshoz nélkülözhetetlen ásványok – köztük a réz, a lítium és a ritkaföldfémek – kitermelésében igyekeznek erősíteni pozícióikat. A Fitch arra számít, hogy

a nyugati befektetések az értéklánc egészében felgyorsulnak, és új stratégiai partnerségek jönnek létre a jövőbeli ellátás biztosítására.

A feltörekvő piacokon folytatódnak a bányászati beruházások, miközben az afrikai kormányok és a helyi közösségek egyre nagyobb alkupozíciót szereznek ásványkincseik felett. A bányászati projektek emellett növekvő számban kötnek partnerséget technológiai, autóipari és repülőgépipari vállalatokkal, mivel az ellátási szűk keresztmetszetek veszélyeztetik a mesterséges intelligencia, a robotika és a védelmi ipar fejlődését.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ