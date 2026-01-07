Hirtelen iszonyú sok pénz jelent meg a magyarok bankszámláin

Novemberben 256 milliárd forinttal gyarapodtak a magyarok bankbetétei, ez a 2025-ös év második legnagyobb ugrása volt – derül ki a Magyar Nemzeti Bank friss statisztikáiból. A rendkívüli növekedés hátterében több tényező is állhat, például a novemberben kifizetett, októberi nettó bérekben már megjelent a háromgyermekes anyák adómentességének hatása, ezenkívül az éves nyugdíjkorrekció is novemberben érkezett meg a nyugdíjasokhoz. Az állampapíroknak ugyancsak jó hónapjuk volt, itt egy hónap alatt 170 milliárd forinttal nőtt a lakossági kézben lévő állomány piaci értéke, míg a részvények 130 milliárdos állománynövekedéssel büszkélkedhetnek.

2025 novemberében 256 milliárd forinttal növekedett a magyar háztartások bankbetéteinek értéke, ez kiteszi a tavalyi év első 11 havi összesített növekedésének egynegyedét – olvasható ki az MNB friss adataiból. A növekedés ugyan példátlannak nem nevezhető, de az év második legnagyobbja volt, csupán februárban gyarapodtak ennél is gyorsabb ütemben a magyarok bankbetétei. Abban a hónapban többek között hatalmas állampapír-kifizetések is érkeztek a lakossághoz, valamint a 13. havi nyugdíjat is kézhez kapták a nyugdíjasok.

A novemberi ugrás hatására minden korábbinál magasabbra, 14 500 milliárd forint fölé nőttek a háztartások bankbetétei,

ez egy hónap alatt 1,8%-os, egy év alatt 9,2%-os növekedést takar.

Az is tudható, hogy a bankbetétek többsége nulla vagy minimális kamatozású betét, ez jelentős kamatkiesést okoz a lakosságnak, tekintve, hogy a bankbetétekkel közel azonos likviditású magyar állampapírok jelenleg akár évi 7%-os kamattal érhetők el.

A Magyar Nemzeti Bank megtakarítási jelentése rámutat: a magyar háztartások mintegy 80%-ának csak bankbetétekből állnak a megtakarításai. Ha azonban a háztartások a 2 havi fogyasztási szintjüket meghaladó megtakarításaikat 2020-ban lakossági állampapírba fektették volna, akkor a bezsebelt kamatoknak köszönhetően

mostanáig mintegy 1000 milliárd forintnyi vagyontöbblet jöhetett volna létre a háztartásoknál.

Novemberben a bankbetéteken túl a magyar állampapírok állománya is komoly növekedést produkált (+170 milliárd forint), míg a részvények piaci értéke 130 milliárd forinttal, a befektetési alapoké pedig 63 milliárd forinttal bővült egy hónap alatt.

2025 legnagyobb nyertesei egyértelműen a befektetési alapok, az itt tartott lakossági vagyon 1849 milliárd forinttal nőtt novemberig bezárólag, míg a bankbetétek összesen 1039 milliárdos, a részvények 782 milliárdos növekedést könyvelhettek el. A magyar állampapíroknál a piaci értéket nézve 512 milliárdos csökkenést látni 2025 első 11 hónapjában, ezt elsősorban a hatalmas kamatkifizetések okozták,

névértéken számítva azonban 362 milliárd forinttal nőtt az állomány, azaz a háztartások tavaly is nettó vásárlóként voltak jelen az állampapírpiacon.

Ha csak novemberre fókuszálunk, egy hónap alatt 147 milliárd forinttal (+1,1%) nőtt a lakossági kézben lévő állampapírok névértékes állománya, 2025 év eleje óta pedig összesen 362 milliárd forintos (+2,8%) növekedés ment végbe az MNB adatai alapján. Az Államadósság Kezelő Központ 2025-re vonatkozóan 842 milliárd forintnyi nettó lakossági finanszírozást vár, ennek teljesüléséhez igencsak drukkolni kell, de a decemberi hónap még hozhat kiemelkedően nagy növekedést.

