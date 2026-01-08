Itt a magyar sztárbefektetések listája: csak úgy röpködnek a 20-30%-os hozamok

A rendkívüli szárnyalás éve volt a tavalyi az abszolút hozamú befektetési alapok világában, alig 11 hónap leforgása alatt (2025 januártól novemberig) 39%-kal, 2451 milliárd forintról 3416 milliárd forintra emelkedett a kategória kezelt vagyona, ezzel jelenleg a második legnépszerűbb stratégiának tekinthető az első helyen álló kötvényalapok mögött. A növekedés nagyobb részéért, 778 milliárd forintért az új tőkebevonás ("nettó értékesítés") felelt, amivel az abszolút hozamú alapok toronymagasan vezetik a 2025-ös értékesítési rangsort. Ezen felül a befektetési teljesítményük is szépen hozzájárult a vagyonnövekedéshez: közel 200 milliárd forintnyi hozamot termeltek novemberig bezárólag.
Bőven 20% fölött hoztak a legbivalyabb alapok
120 darab abszolút hozamú, forintos, nem intézményi alapról tartalmaznak információkat a BAMOSZ statisztikái, az alapok elsöprő többsége (egészen pontosan 109 darab) volt képes tavaly pozitív hozamot elérni – derül ki az alapok 2025-ös teljesítményét vizsgáló gyűjtésünkből.
Ne is vesztegessük az időt, lássuk a 15 legnagyobb nominális hozamot termelő abszolút hozamú alap listáját:
