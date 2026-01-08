  • Megjelenítés
Miközben az európai tőzsdék az irányt keresik, ez a szektor töretlenül menetel felfelé
Miközben az európai tőzsdék az irányt keresik, ez a szektor töretlenül menetel felfelé

Az európai tőzsdéken látható iránykeresés közben a védelmi részvények emelkedése tovább folytatódik, miután a befektetők a felerősödő geopolitikai kockázatokra figyelnek.
A globális piacokon ezen a héten a geopolitikai kockázatok kerültek előtérbe. Az Egyesült Államok a múlt hétvégén megbuktatta a venezuelai elnököt, Nicolás Madurót, ezt követően pedig Donald Trump jelezte, hogy meg kívánja szerezni Grönlandot. Trump kijelentései szerint az Egyesült Államok akár katonai erőt is bevethet, bár a térség vezetői határozottan visszautasították az amerikai elnök szándékait. Marco Rubio amerikai külügyminiszter a jövő héten dán tisztségviselőkkel tárgyal, és igyekezett tompítani a feszültséget: szerinte Trump valójában meg akarja vásárolni a szigetet.

A geopolitikai kockázatok árnyékában a

védelmi szektor részvényei tovább emelkedtek, így az ágazat sorozatban ötödik nap zárhat pluszban.

Az európai tőzsdéken a Renk 4,5, a Leonardo 4,7, a Rheinmetall pedig 3,7 százalékkal erősödött.

gdzUSt8j

Trump szerdán késő este a Truth Social közösségi oldalon azt írta, hogy 50 százalékkal növelné az amerikai katonai kiadásokat, és 2027-re 1500 milliárd dolláros védelmi költségvetéssel számol. Az elnök arról is posztolt, hogy megtiltaná az amerikai védelmi ipari cégeknek az osztalékfizetést és a részvény-visszavásárlást, amíg nem gyorsítják fel a hadiipari eszközök gyártását.

Az olajipari részvények ezzel szemben már második napja gyengülnek, miután olyan hírek láttak napvilágot, hogy amerikai vállalatok megkaphatják az engedélyt a venezuelai olaj kitermelésére. A BP 0,8, a Shell 1,8, az Equinor pedig 0,5 százalékot veszített értékéből. A márciusi határidős Brent nyersolaj hordónkénti ára 60,15 dollár körül alakult, miután szerdán rövid időre 60 dollár alá esett.

