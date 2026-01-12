  • Megjelenítés
Hihetetlen száguldás: valósággal kilőtt a kritikus anyag ára!
Kétéves csúcsra került a zöld átálláshoz nélkülözhetetlen kritikus nyersanyagnak, a lítium-karbonátnak a jegyzése a kínai árutőzsdén.
A lítium-karbonát határidős jegyzései ma tonnánként 150 000 jüan fölé emelkedtek a kínai árutőzsdén,

ami közel 30%-os drágulást jelent az év eleje óta, és kétéves csúcsnak számít.

Az árfolyam-emelkedést egyrészt

  • az energiatárolási megoldások iránti erőteljes kereslet jelei,
  • másrészt a kínálat korlátozottságára utaló kilátások támogatják.

A kínai hatóságok áprilistól csökkentették az akkumulátorgyártók export-visszatérítéseit, ami arra ösztönözte a gyártókat, hogy előrehozzák lítium-beszerzéseiket. Ezzel párhuzamosan a kínai kormány ambiciózus beruházásokat jelentett be az energetikai és adatközponti infrastruktúrában, valamint magasabb energiatárolási kiadásokat helyezett kilátásba, ami tovább javította a lítium és más akkumulátorfémek kilátásait.

Mindezt erősítette, hogy Peking bejelentette:

2027-ig megduplázza az elektromosjármű-töltőkapacitást 180 gigawattra,

ami kifejezetten kedvez a lítiumigényes energiatároló rendszereknek. Eközben a hatóságok közölték, hogy 27 bányászati engedélyt vontak vissza a lítiumkitermelés egyik központjának számító Jiangxi tartományban.

