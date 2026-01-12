Növekszik a feszültség a piacokon, új csúcsra rántották az aranyat

Az arany ára hétfőn új történelmi csúcsra emelkedett.

A spot árfolyam mintegy 2 százalékos emelkedéssel először lépte át az unciánkénti 4600 dolláros szintet, mivel a befektetők a geopolitikai és gazdaságpolitikai bizonytalanságok miatt ismét a biztonságos menedékeszközök felé fordultak. Az árfolyam így idén eddig körülbelül 6 százalékot erősödött.

A piaci bizonytalanságot tovább növelte, hogy vizsgálat indult Jerome Powell, a Fed elnöke ellen. A szövetségi ügyészek a jegybank washingtoni székházának 2,5 milliárd dolláros felújítását, valamint Powell kongresszusi meghallgatásán elhangzott vallomását veszik górcső alá. Az elnök vasárnap este azt közölte, hogy szerinte a nyomozás Donald Trump régóta fennálló elégedetlenségéből fakad, aki úgy véli, a Fed nem csökkenti elég gyorsan és elég agresszíven az irányadó kamatot.

Ha Powell idő előtt távozna, és helyére egy, a kamatcsökkentéseket jobban támogató vezető kerülne, az hagyományosan kedvezne az arany árfolyamának. Az alacsonyabb kamatszint ugyanis csökkenti a hozamot nem fizető nemesfém tartásának alternatív költségét.

A geopolitikai fronton Irán és Venezuela körül is erősödtek a feszültségek. Washington jelezte, hogy válaszlépéseket fontolgat az Iránban kirobbant belső zavargások miatt, Venezuelában pedig az év elején indított amerikai katonai művelet során a múlt hétvégén elfogták Nicolás Maduro államfőt.

Mindez a fokozott geopolitikai bizonytalanság narratíváját erősíti, ami miatt az arany idén az egyik legmeggyőzőbb eszközosztályunk

– mondta Rajat Bhattacharya, a Standard Chartered vezető befektetési stratégája.

A HSBC szerint 2026 első felében akár 5000 dollár fölé is emelkedhet az arany árfolyama, jóllehet a volatilitás magas maradhat, és gyakoribbak lehetnek az átmeneti visszaesések. A bank elemzői a gyenge dollárra, a menedékeszközök iránti keresletre és a gazdaságpolitikai bizonytalanságra vezették vissza a ralit, hozzátéve, hogy az Egyesült Államokban és más országokban növekvő költségvetési hiány szintén fontos hajtóerő lehet.

A jegybankok várhatóan idén is jelentős vásárlók maradnak az aranypiacon, részben a dollártól való diverzifikáció jegyében, bár a magas árak miatt a beszerzések elmaradhatnak a 2022 és 2024 közötti csúcsértékektől.

Az arany 2025-ben közel 65 százalékos éves hozamot ért el, amely évtizedek óta a legmagasabb teljesítménynek számít.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

