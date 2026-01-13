  • Megjelenítés
Hiába próbálkozott az amerikai kormány, a bíróság keresztülhúzta a számításait - milliárdos beruházás folytatódhat
Hiába próbálkozott az amerikai kormány, a bíróság keresztülhúzta a számításait - milliárdos beruházás folytatódhat

Portfolio
A dán Orsted megújulóenergia-vállalat részvényei közel 6 százalékkal ugrottak, miután egy amerikai bíró engedélyezte a csaknem befejezett Revolution Wind tengeri szélerőmű-projekt folytatását, írta meg a Cnbc.
A dán Orsted megújulóenergia-óriás részvényei kedden reggel közel 6 százalékkal emelkedtek, miután

egy amerikai bíró zöld utat adott a vállalatnak a gyakorlatilag már befejezett Revolution Wind projekt folytatására.

A döntés jogi vereséget jelent a fosszilis energiahordozókat támogató, Donald Trump vezette amerikai kormányzat számára, amely korábban megpróbálta leállítani az 5 milliárd dolláros szélerőmű-beruházást. A tengeri szélfarm Rhode Island partjaitól mintegy 24 kilométerre délre épül.

A Revolution Wind az Orsted és a Global Infrastructure Partners tulajdonában lévő Skyborn Renewables közös vállalkozása, amelyben mindkét fél 50 százalékos részesedéssel rendelkezik. A vállalatok tavalyi beadványa szerint eddig nagyjából 5 milliárd dollárt fektettek a projektbe.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

