Hiába próbálkozott az amerikai kormány, a bíróság keresztülhúzta a számításait - milliárdos beruházás folytatódhat

A dán Orsted megújulóenergia-óriás részvényei kedden reggel közel 6 százalékkal emelkedtek, miután
egy amerikai bíró zöld utat adott a vállalatnak a gyakorlatilag már befejezett Revolution Wind projekt folytatására.
A döntés jogi vereséget jelent a fosszilis energiahordozókat támogató, Donald Trump vezette amerikai kormányzat számára, amely korábban megpróbálta leállítani az 5 milliárd dolláros szélerőmű-beruházást. A tengeri szélfarm Rhode Island partjaitól mintegy 24 kilométerre délre épül.
A Revolution Wind az Orsted és a Global Infrastructure Partners tulajdonában lévő Skyborn Renewables közös vállalkozása, amelyben mindkét fél 50 százalékos részesedéssel rendelkezik. A vállalatok tavalyi beadványa szerint eddig nagyjából 5 milliárd dollárt fektettek a projektbe.
A címlapkép illusztráció.
