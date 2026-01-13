Hiába próbálkozott az amerikai kormány, a bíróság keresztülhúzta a számításait - milliárdos beruházás folytatódhat

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A dán Orsted megújulóenergia-óriás részvényei kedden reggel közel 6 százalékkal emelkedtek, miután

egy amerikai bíró zöld utat adott a vállalatnak a gyakorlatilag már befejezett Revolution Wind projekt folytatására.

A döntés jogi vereséget jelent a fosszilis energiahordozókat támogató, Donald Trump vezette amerikai kormányzat számára, amely korábban megpróbálta leállítani az 5 milliárd dolláros szélerőmű-beruházást. A tengeri szélfarm Rhode Island partjaitól mintegy 24 kilométerre délre épül.

A Revolution Wind az Orsted és a Global Infrastructure Partners tulajdonában lévő Skyborn Renewables közös vállalkozása, amelyben mindkét fél 50 százalékos részesedéssel rendelkezik. A vállalatok tavalyi beadványa szerint eddig nagyjából 5 milliárd dollárt fektettek a projektbe.

