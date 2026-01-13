Itt van 6 részvény, amiben most bőven van fantázia a profik szerint

Miközben a befektetők a geopolitikai eseményekre, a Donald Trump és Jerome Powell közötti harc újabb fejezetére, valamint a gyorsjelentésekre figyelnek, a Goldman Sachs elemzői elmondták, hogy melyik az a 6 részvény, melyben nagy fantázia van az idei évet élletően. A listán szereplő egyik részvényben ráadásul 45 százalékos a felértékelődési potenciál!

Az amerikai jegybank függetlenségével kapcsolatos bizonytalanságok, valamint a rendkívül forró geopolitikai helyzet szülte bizonytalanságok igencsak megnehezítik a befektetők dolgát az év első napjain, így sokak számára fontos iránymutatás lehet, hogy hova teszik most pénzüket a profi befektetők.

A Goldman Sachs egy friss elemzésében hat olyan részvényt is megnevezett, melyben bőven van most fantázia az elemzőik szerint.

Lássuk is a listát!