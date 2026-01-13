  • Megjelenítés
Történelmi csúcsok után jött a váratlan bejelentés: új szabályok lépnek életbe a aranykereskedelemben
Befektetés

Portfolio
A chicagói árutőzsdét üzemeltető CME Group megváltoztatja az arany-, ezüst-, platina- és palládium-határidős ügyletek letéti követelményeinek számítási módját, miután az árak megugrottak és rendkívül volatilis lett a kereskedés - írja a Bloomberg. Egyes elemzők szerint a letéti követelmények módosítása rövid távon nyomás alá helyezheti a nemesfémek árfolyamát.

A CME Group átalakítja az arany-, ezüst-, platina- és palládium futures ügyletekhez kapcsolódó fedezeti követelmények meghatározásának módszertanát,

válaszul a nemesfémárak hirtelen emelkedésére és a piaci mozgások szokatlanul erős kilengéseire.

Az új rendszerben a letéti követelményeket a kontraktusok névértékének meghatározott százalékában állapítják meg a korábban alkalmazott fix dollárösszeg helyett. A változás keddtől lép életbe, és a tőzsde közleménye szerint a piaci volatilitás szokásos felülvizsgálatának eredménye, amelynek célja a megfelelő fedezet biztosítása.

A nemesfémek az elmúlt negyedévekben rendkívüli raliba kezdtek, és az áremelkedés, valamint az árfolyam-ingadozások az új évben is folytatódtak. A legutóbbi hullámban az arany és az ezüst egyaránt történelmi csúcsra emelkedett a hétfői kereskedés során, utóbbi pedig az év eleje óta mintegy húsz százalékot erősödött. Az áremelkedés mögött több tényező áll: a gyengülő dollárral kapcsolatos aggodalmak, a további amerikai kamatcsökkentések lehetősége, valamint a Federal Reserve függetlenségét övező bizonytalanság. Az ezüst árfolyamát emellett az is hajtja, hogy a fém amerikai importvámok hatálya alá kerülhet.

Christopher Wong, az Oversea-Chinese Banking stratégája szerint

a letéti követelmények módosítása rövid távon nyomás alá helyezheti a nemesfémek árfolyamát.

A százalékalapú módszer ugyanakkor pontosabban tudja követni a szükséges fedezeti szintet, így ritkábban lesz szükség további kiigazításokra. Ha azonban a volatilitás meghaladná a korábbi történelmi szinteket, a százalékos mértéket továbbra is emelhetik.

A CME tavaly már több alkalommal módosította a nemesfém-kontraktusok letéti követelményeit, ahogy erősödött a rali, és felfutott a spekulatív kereskedési aktivitás.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

