Hibázott a brit jegybank – állítja több neves szakértő

Sir John Vickers, az Oxfordi Egyetem professzora, aki a Független Bankbizottságot vezette, úgy véli, hogy a lazább tőkekövetelmények nem a hitelezést, hanem a részvényeseknek kifizetett osztalékokat fogják növelni. Szerinte a brit államadósság emelkedése, a fokozódó makrogazdasági kockázatok és a világkereskedelmet fenyegető veszélyek inkább magasabb, mint alacsonyabb tőkekövetelményeket indokolnának. Vickers és társszerzője, David Aikman, a Centre for Economic Policy Research igazgatója szerint

nincs meggyőző gazdasági érv a szabályok lazítása mellett.

A szerzők arra is rámutattak, hogy a jegybank saját számításai szerint a tőkekövetelmények csökkentése alig hozna érdemi gazdasági hasznot. Ezért szerintük nem világos, miért döntött a szabályozó a kockázatosabbnak tartott irány mellett.

A bírálat a jegybank múlt havi döntésére reagál. A Bank of England akkor 14-ről 13 százalékra csökkentette az elsődleges tőkemutató előírt szintjét. A jegybank pénzügyi stabilitási bizottsága azzal indokolta a lépést, hogy a brit bankok ma kevésbé jelentenek rendszerkockázatot, és jobban kezelik a kockázatokat, mint 2015-ben, amikor az eredeti követelményt meghatározták.

A döntés előtt Keir Starmer kormánya arra sürgette a jegybankot, hogy tegyen többet a gyengélkedő brit gazdaság élénkítéséért. Vickers és Aikman azonban úgy látja, hogy a jegybanknak ellen kellett volna állnia a politikai nyomásnak.

A Bank of England közleményben reagált:

Természetesen üdvözöljük a vitához való hozzászólásokat, de egyszerűen téves azt állítani, hogy a bankrendszer továbbra is kormányzati támogatástól függ. Ma már olyan válságkezelési rendszerünk van, amely elkerüli a pénzügyi válság során tapasztalt problémákat.

A jegybank hozzátette, hogy az alacsonyabb tőkekövetelmények révén a bankok nagyobb bizalommal hitelezhetnek a brit háztartásoknak és vállalkozásoknak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ