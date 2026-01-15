  • Megjelenítés
Itt a fordulat, Trump szavaira ütik az olajat
Befektetés

Itt a fordulat, Trump szavaira ütik az olajat

Portfolio
Az olajárak csütörtökön több mint 3 százalékot estek, miután Donald Trump azt mondta, hogy az iráni tüntetések elleni kormányzati fellépés alábbhagyni látszik. Nyilatkozata mérsékelte az Irán ellen esetlegesen indított katonai akciótól és az ezzel járó kínálati zavaroktól való piaci félelmeket.

A Brent ára 3,3 százalékkal 64,3 dollárra esett hordónként, míg az amerikai WTI 3,3 százalékos csökkenéssel 60 dolláron áll. Mindkét referenciamutató szerdán még több mint 1 százalékos pluszban zárt, ám Trump nyilatkozata után a nyereség nagy része elolvadt.

XYVYLWtJ

Az eladói nyomás azért erősödött fel, mert a piac arra számít, hogy az Egyesült Államok nem indít katonai akciót Irán ellen.

Emellett a vártnál nagyobb amerikai nyersolajkészletek szintén nyomást gyakorolnak az árakra.

Az Egyesült Államok egyes közel-keleti katonai bázisairól megkezdte a személyzet kivonását – közölte egy amerikai tisztviselő szerdán. Ezt megelőzően egy magas rangú iráni hivatalnok kijelentette, hogy Teherán figyelmeztette szomszédait: amerikai támadás esetén válaszcsapást mérnek az amerikai támaszpontokra.

Még több Befektetés

Trump kijelentései után esik az arany és az ezüst ára

Jó hír rékezett az amerikai gazdaságról

Ez a két befektetés most nagyot ralizhat a profik szerint

Az árakat tovább nyomta lefelé, hogy az amerikai Energiaügyi Információs Hivatal szerdai adatai szerint a nyersolaj- és benzinkészletek a vártnál nagyobb mértékben emelkedtek. A nyersolajkészletek 3,4 millió hordóval 422,4 millió hordóra nőttek a január 9-én zárult héten, miközben az elemzők 1,7 millió hordós csökkenést vártak.

A negatív olajpiaci hangulatot az is erősíti, hogy Venezuela megkezdte az amerikai embargó miatt végrehajtott termeléscsökkentés visszafordítását, és az olajexport is újraindult.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Bérszámfejtés 2026

Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad

Kasza Elliott-tal

Versant Media - elemzés

2026.01.13-án kaptam meg a Versant részvényeket, akkor jelentek meg a számlámon. Az első kereskedési nap 01.05-e volt, onnantól esett kb. 25%-ot, mire én egyáltalán el tudtam volna adni őket. A

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Elromlott a hangulat: esett Amerika
Váratlan fordulat: Trump szerint nem az van az ukrajnai béke útjában, akit mindenki gondol
Emelkedik számos állampapír kamata, mutatjuk az új számokat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility