Itt a fordulat, Trump szavaira ütik az olajat

Az olajárak csütörtökön több mint 3 százalékot estek, miután Donald Trump azt mondta, hogy az iráni tüntetések elleni kormányzati fellépés alábbhagyni látszik. Nyilatkozata mérsékelte az Irán ellen esetlegesen indított katonai akciótól és az ezzel járó kínálati zavaroktól való piaci félelmeket.

A Brent ára 3,3 százalékkal 64,3 dollárra esett hordónként, míg az amerikai WTI 3,3 százalékos csökkenéssel 60 dolláron áll. Mindkét referenciamutató szerdán még több mint 1 százalékos pluszban zárt, ám Trump nyilatkozata után a nyereség nagy része elolvadt.

Az eladói nyomás azért erősödött fel, mert a piac arra számít, hogy az Egyesült Államok nem indít katonai akciót Irán ellen.

Emellett a vártnál nagyobb amerikai nyersolajkészletek szintén nyomást gyakorolnak az árakra.

Az Egyesült Államok egyes közel-keleti katonai bázisairól megkezdte a személyzet kivonását – közölte egy amerikai tisztviselő szerdán. Ezt megelőzően egy magas rangú iráni hivatalnok kijelentette, hogy Teherán figyelmeztette szomszédait: amerikai támadás esetén válaszcsapást mérnek az amerikai támaszpontokra.

Az árakat tovább nyomta lefelé, hogy az amerikai Energiaügyi Információs Hivatal szerdai adatai szerint a nyersolaj- és benzinkészletek a vártnál nagyobb mértékben emelkedtek. A nyersolajkészletek 3,4 millió hordóval 422,4 millió hordóra nőttek a január 9-én zárult héten, miközben az elemzők 1,7 millió hordós csökkenést vártak.

A negatív olajpiaci hangulatot az is erősíti, hogy Venezuela megkezdte az amerikai embargó miatt végrehajtott termeléscsökkentés visszafordítását, és az olajexport is újraindult.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ