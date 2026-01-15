  • Megjelenítés
Jó hír érkezett a mesterséges intelligenciáról, kilőtt Európa legértékesebb vállalatának árfolyama
Befektetés

Jó hír érkezett a mesterséges intelligenciáról, kilőtt Európa legértékesebb vállalatának árfolyama

Portfolio
Rekordmagasságba emelkedtek csütörtökön az ASML Holding részvényei Amszterdamban, a holland chipgyártó berendezéseket gyártó vállalat piaci értéke ezzel átlépte az 500 milliárd dollárt - tudósított a Bloomberg.
Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?
Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.
Információ és jelentkezés

A részvények árfolyama 5,2 százalékot ugrott, az idei összesített emelkedés pedig már elérte a 23 százalékot.

9yIv1x7q

A szárnyalás hátterében a tajvani TSMC, az ASML legfontosabb ügyfelének friss előrejelzése áll. A világ legnagyobb chipgyártója a vártnál jóval optimistább kilátásokat vázolt fel 2026-ra: beruházásai akár 56 milliárd dollárra is nőhetnek.

Kapcsolódó cikkünk

Robbanásszerűen nő a mesterséges intelligencia iparág egyik legfontosabb vállalata

Ez egyértelműen jelzi, mennyire profitál a vállalat a mesterséges intelligencia iránti kereslet robbanásszerű növekedéséből, és egyben csillapította a befektetők aggodalmait az esetleges AI-lufival kapcsolatban.

A veldhoveni székhelyű ASML mára Európa legértékesebb vállalatává nőtte ki magát. A cég monopolhelyzetben van a legfejlettebb litográfiai gépek piacán, amelyekre a TSMC-nek szüksége van szinte minden modern chip előállításához.

Még több Befektetés

Hibázott a brit jegybank – állítja több neves szakértő

Itt a fordulat, Trump szavaira ütik az olajat

Trump kijelentései után esik az arany és az ezüst ára

Az ASML január 28-án teszi közzé 2025-ös pénzügyi eredményeit.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Versant Media - elemzés

2026.01.13-án kaptam meg a Versant részvényeket, akkor jelentek meg a számlámon. Az első kereskedési nap 01.05-e volt, onnantól esett kb. 25%-ot, mire én egyáltalán el tudtam volna adni őket. A

RSM Blog

Bérszámfejtés 2026

Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility