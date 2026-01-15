Jó hír érkezett a mesterséges intelligenciáról, kilőtt Európa legértékesebb vállalatának árfolyama

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend? Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.

A részvények árfolyama 5,2 százalékot ugrott, az idei összesített emelkedés pedig már elérte a 23 százalékot.

A szárnyalás hátterében a tajvani TSMC, az ASML legfontosabb ügyfelének friss előrejelzése áll. A világ legnagyobb chipgyártója a vártnál jóval optimistább kilátásokat vázolt fel 2026-ra: beruházásai akár 56 milliárd dollárra is nőhetnek.

Ez egyértelműen jelzi, mennyire profitál a vállalat a mesterséges intelligencia iránti kereslet robbanásszerű növekedéséből, és egyben csillapította a befektetők aggodalmait az esetleges AI-lufival kapcsolatban.

A veldhoveni székhelyű ASML mára Európa legértékesebb vállalatává nőtte ki magát. A cég monopolhelyzetben van a legfejlettebb litográfiai gépek piacán, amelyekre a TSMC-nek szüksége van szinte minden modern chip előállításához.

Az ASML január 28-án teszi közzé 2025-ös pénzügyi eredményeit.

