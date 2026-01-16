Bevezették az eurót, szárnyal a bolgár tőzsde

Bulgária 2026. január 1-jén, az euróövezet 21. tagjaként vezette be a közös valutát. A lépés nemcsak szimbolikus jelentőségű: a piacok szerint javíthatja az ország hitelképességét, és további külföldi befektetőket vonzhat. Az S&P Ratings 2025 közepe óta „BBB+” besoroláson tartja az országot, a következő szint már az „A” kategória lenne. A statisztikusok szerint az euró bevezetése önmagában akár 0,7 százalékkal is növelheti a bolgár GDP-t.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 01. 15. Új korszak kezdődik az Európai Unió egyik legszegényebb országában

Petar Csobanov, a bolgár jegybank alelnöke egy bécsi pénzügyi konferencián arról számolt be, hogy az átállás eddig problémamentes, a lakosság elfogadottsága folyamatosan nő, és nem látszanak az elszabaduló infláció jelei.

Decemberben az infláció öt százalékon állt. Január elején még a bolgár leva mintegy fele volt forgalomban, február 1-jétől azonban a nemzeti valuta már nem használható fizetőeszközként. Az átváltási arány szerint egy leva 50 eurócentet ér.

A konferencia jegybanki panelbeszélgetéséről a Portfolio is tudósított:

Kapcsolódó cikkünk 2026. 01. 14. Kurali: külön forgatókönyvvel készülünk a békére

Mivel a leva már 1997 óta rögzített árfolyamon kapcsolódott előbb a német márkához, majd az euróhoz, a monetáris politika szempontjából az átállás nem hozott radikális változást. Az Európai Központi Bank döntései eddig is közvetve meghatározták a bolgár pénzügyi környezetet, igaz, formális beleszólás nélkül.

Politikai bizonytalanság, gazdasági növekedés

Az euró bevezetését megelőzően a lakosság jelentős része tartott az áremelkedésektől, a közvélemény-kutatások szerint mindössze az emberek fele támogatta a közös valuta bevezetését. A decemberi tiltakozások végül a kormány lemondásához vezettek, az ország négy éven belül immár a nyolcadik parlamenti választására készül.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 12. 30. Súlyos válság árnyékolja be Bulgária évtizedes sikerét

A politikai instabilitás ellenére a gazdaság erőteljes növekedési pályán van. Bulgária továbbra is az EU legszegényebb tagállama, az egy főre jutó GDP 2024-ben alig haladta meg a 15 ezer eurót. Ugyanakkor az ország összgazdasági teljesítménye 2015 óta 150 százalékkal nőtt, és mára megközelíti a 130 milliárd eurót. A 2030-ig szóló előrejelzések további 26 százalékos bővülést valószínűsítenek. A költségvetési helyzet is stabil: Bulgária az egyik legalacsonyabb államadósság-rátával rendelkezik az EU-ban.

Bulgária legfontosabb kereskedelmi partnere Németország. A technológiai és védelmi együttműködés az elmúlt évben tovább erősödött: a Rheinmetall például egy nagyszabású lőszergyár építését jelentette be, míg az SAP bővíti helyi jelenlétét. Az ország stratégiai fekvése, különösen a Fekete-tengerhez való hozzáférés, szintén növeli befektetői vonzerejét.

A pozitív kilátások hatására az S&P és a Fitch is javította Bulgária hitelminősítését az elmúlt évben, miután az EKB konvergenciajelentése zöld utat adott az eurócsatlakozásnak. Csobanov szerint reális esély van arra, hogy az ország belátható időn belül elérje az „A” kategóriát – ehhez azonban mélyebb strukturális reformokra lesz szükség.

Reformkényszer árnyékában szárnyal a tőzsde

A korrupció azonban továbbra is komoly kihívás: a Transparency International listáján Bulgária a 67. helyen áll. Bár a kormányzat szigorúbb fellépést ígért, a gyakori kormányváltások miatt az átfogó reformok eddig elmaradtak. Christine Lagarde, az EKB elnöke korábban arra figyelmeztetett, hogy Bulgáriának ügyelnie kell arra, nehogy az eurócsatlakozás után alábbhagyjon a reformlendület, különben nem tudja teljes mértékben kihasználni az egységes valuta előnyeit.

A befektetők mindezeket egyelőre figyelmen kívül hagyják. A Sofix index tavaly 30 százalékos emelkedést produkált, ami 2021 óta a legjobb teljesítménye. Az idei év elején pedig a szófiai tőzsde forgalma az első januári héten 184 százalékkal ugrott meg.

Manyu Moravenov, a bolgár tőzsde vezérigazgatója szerint az euró bevezetése új helyet biztosít Bulgáriának Európa pénzügyi térképén.

A piac jelenleg közel húszéves csúcson jár, hasonló lendületet utoljára az EU-csatlakozás idején, 2007-ben látni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ