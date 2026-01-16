  • Megjelenítés
Elárulta a BlackRock, mi várhat idén az európai tőzsdékre
Befektetés

Elárulta a BlackRock, mi várhat idén az európai tőzsdékre

Portfolio
Az európai részvénypiacok rekordokat döntögető ralija még nem ért véget: a vállalati eredmények kilátásai továbbra is kedvezőek – véli a Bloomberg beszámolója szerint Helen Jewell, a BlackRock nemzetközi befektetési igazgatója.
Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?
Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.
Információ és jelentkezés

A szakember szerint a régiós részvények árfolyama idén további 8–9 százalékkal emelkedhet.

Ezt elsősorban a bankszektor, valamint a mesterséges intelligenciához kapcsolódó iparágak várhatóan erős teljesítménye támogathatja.

A részvényeknek minden esélyük megvan a további emelkedésre, ha a vállalatok hozzák az eredményvárakozásokat – még a jelenlegi, magasabb értékeltségi szintek mellett is. Az eredményekkel kapcsolatos optimizmus továbbra is főként a mesterséges intelligenciához és annak következő hullámaihoz, vagyis az energiahatékonysághoz és a megújuló energiákhoz kötődik

– mondta Jewell.

Még több Befektetés

Cezanne-tól a nigériai modernekig – téli tárlatok a nagyvilágban

Félrevezette a befektetőket egy magyar tőzsdei cég, lecsapott az MNB

Aggasztó jelek a pénzügyi rendszerben: megháromszorozódott egy mutató, ami nagy bajra utalhat

A Bloomberg Intelligence adatai szerint az elemzők idén átlagosan 11 százalékos profitnövekedésre számítanak a Stoxx 600 indexben szereplő vállalatoknál, miután tavaly lényegében stagnáltak az eredményeik. A benchmark index a tavalyi, mintegy 17 százalékos emelkedés után továbbra is történelmi csúcsa közelében mozog.

Jewell optimizmusa szembemegy azokkal az aggodalmakkal, amelyek szerint az európai részvényrali már túlfutott. A január eleji erős rajt következtében a benchmark RSI mutatója 80 pont fölé emelkedett, ami egy évtizede nem látott mértékű túlvettségre utal.

A szakember ugyanakkor óvatosságra is int: ha az infláció makacsnak bizonyul, vagy a gazdasági növekedés érdemben lelassul, az megtörheti a részvénypiacok jelenlegi emelkedő trendjét.

Rövid távon mindazonáltal további erősödésre számít a bankszektorban, amely tavaly is a legjobban teljesítő európai ágazat volt.

Európában az infláció, a kamatszint és a gazdasági növekedés is fenntartható tartományban mozog, ami támogatja a bankok hitelezési aktivitását. A szektor ugyan már nem olyan olcsó, mint egy évvel ezelőtt, de hosszú távú összehasonlításban még mindig vonzó

– tette hozzá.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Bérszámfejtés 2026

Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Trump nem Putyinban látja az ukrajnai béke fő akadályát, ukrán alakulatok estek egymásnak – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Putyin "ördögien cinikus" tervéről beszélnek, Moszkva atomfegyvert is bevetne Európa ellen? – Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken
Aggasztó jelek a pénzügyi rendszerben: megháromszorozódott egy mutató, ami nagy bajra utalhat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility