Elárulta a BlackRock, mi várhat idén az európai tőzsdékre

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend? Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.

A szakember szerint a régiós részvények árfolyama idén további 8–9 százalékkal emelkedhet.

Ezt elsősorban a bankszektor, valamint a mesterséges intelligenciához kapcsolódó iparágak várhatóan erős teljesítménye támogathatja.

A részvényeknek minden esélyük megvan a további emelkedésre, ha a vállalatok hozzák az eredményvárakozásokat – még a jelenlegi, magasabb értékeltségi szintek mellett is. Az eredményekkel kapcsolatos optimizmus továbbra is főként a mesterséges intelligenciához és annak következő hullámaihoz, vagyis az energiahatékonysághoz és a megújuló energiákhoz kötődik

– mondta Jewell.

A Bloomberg Intelligence adatai szerint az elemzők idén átlagosan 11 százalékos profitnövekedésre számítanak a Stoxx 600 indexben szereplő vállalatoknál, miután tavaly lényegében stagnáltak az eredményeik. A benchmark index a tavalyi, mintegy 17 százalékos emelkedés után továbbra is történelmi csúcsa közelében mozog.

Jewell optimizmusa szembemegy azokkal az aggodalmakkal, amelyek szerint az európai részvényrali már túlfutott. A január eleji erős rajt következtében a benchmark RSI mutatója 80 pont fölé emelkedett, ami egy évtizede nem látott mértékű túlvettségre utal.

A szakember ugyanakkor óvatosságra is int: ha az infláció makacsnak bizonyul, vagy a gazdasági növekedés érdemben lelassul, az megtörheti a részvénypiacok jelenlegi emelkedő trendjét.

Rövid távon mindazonáltal további erősödésre számít a bankszektorban, amely tavaly is a legjobban teljesítő európai ágazat volt.

Európában az infláció, a kamatszint és a gazdasági növekedés is fenntartható tartományban mozog, ami támogatja a bankok hitelezési aktivitását. A szektor ugyan már nem olyan olcsó, mint egy évvel ezelőtt, de hosszú távú összehasonlításban még mindig vonzó

– tette hozzá.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ