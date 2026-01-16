  • Megjelenítés
Figyelmeztetés érkezett a Balatonról: halálos veszélybe kerülhet, aki ezt nem veszi komolyan
Figyelmeztetés érkezett a Balatonról: halálos veszélybe kerülhet, aki ezt nem veszi komolyan

A part közelében még 12 centiméter körüli a jégvastagság, távolabb azonban vékonyabb, újrafagyott szakaszok és sűrű köd nehezíti a tájékozódást a Balatonon, miközben a keleties szél újabb jégrepedéseket hozhat - figyelmeztet a HungaroMet.

A HungaroMet mérései alapján a Siófoki Obszervatórium térségében a partközeli területeken, ahol a korábban hullott hó ráfagyott a jégre,

a jégvastagság 12 cm körül van.

A parttól távolabb, néhány száz méter távolságra 9-10 cm a hómentes jég vastagsága.

A parttól távolabb azonban már vannak ennél jóval vékonyabb, újrafagyott területek is.

A következő napokban ráadásul az élénk keleties szél miatt több helyen megnyílhat a jég, amely az érkező újabb lehűlés során ismét megfagyhat és ott jóval vékonyabb lesz a jégréteg.

Ráadsául a helyenként sűrű köd miatt akár 100 méter távolságnál is eltűnhet a part,

nagyon könnyű eltévedni.

Címlapkép forrása: Â© Zsolt Hlinka via Getty Images

