Itt a bejelentés: minden idők legnagyobb védelmiipari kibocsátása jön!
Itt a bejelentés: minden idők legnagyobb védelmiipari kibocsátása jön!

Pénteken debütálhat az amszterdami Euronext tőzsdén a cseh Czechoslovak Group (CSG), amely a bevont tőke alapján minden idők legnagyobb védelmiipari kibocsátását valósíthatja meg.
A cseh központú Czechoslovak Group (CSG) védelmiipari vállalat pénteki tőzsdei rajtjára készül az amszterdami Euronexten

– erősítette meg hétfőn két, az ügylet részleteit ismerő forrás.

A világ egyik leggyorsabban növekvő védelmi vállalata a múlt héten közölte, hogy a tőzsdei bevezetés 750 millió euró értékű új részvényből, valamint egyelőre nem meghatározott mennyiségű meglévő részvényből áll majd. Korábbi piaci értesülések szerint

az ügylet összértéke akár elérheti a 3 milliárd eurót.

Az egyik bennfentes forrás szerint a jegyzési könyv kedden nyílhat meg és csütörtökön zárulhat. A kibocsátás és a kereskedés megkezdése a hét végéig lezárulhat, ami szokatlanul gyors ütemnek számít. A legtöbb tőzsdei bevezetés jellemzően a bejelentéstől számítva jellemzően három–négy hetet vesz igénybe.

A Dealogic adatai szerint a CSG kibocsátása az InPost 2021-es, 3,9 milliárd dolláros tőzsdei debütálása óta a legnagyobb amszterdami bevezetés lehet.

A Bloomberg hétfői értesülései alapján

a tranzakció akár 25 milliárd eurós vállalatértékelést is tükrözhet.

A vállalat múlt héten közölte, hogy az Artisan Partners és a BlackRock által kezelt alapoktól, valamint a Katari Befektetési Hatóság tulajdonában álló Al-Rajjantól összesen 900 millió euró értékű előzetes kötelezettségvállalást kapott a kibocsátás sikeres lezárása esetére.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

