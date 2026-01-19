Mire érdemes idén figyelni a piacokon?

A 2025-ös év izgalmas fordulatokat hozott a nemzetközi részvénypiacokon, miközben az arany is tartogatott meglepetést 65 százalékos, dollárban kifejezett növekedéssel. Az év első felében az európai, különösen a német részvények teljesítettek jól, míg a második félévben az amerikai piacok vették át a vezetést. Eközben a befektetők által leginkább figyelt AI sztori sem fulladt ki, továbbra is jelentősen mozgatja a piacokat. Cinkotai Norberttel, a K&H Értékpapír vezető elemzőjével beszélgettünk a tavalyi év tanulságairól és a 2026-os kilátásokról a Portfolio Checklist hétfői adásában.

A 2025-ös év meglehetősen kettős képet mutatott a nemzetközi részvénypiacok szempontjából. Az év elején a befektetők többsége amerikai felülteljesítést várt, ehhez képest az európai, elsősorban a német részvények remekül teljesítettek. Az amerikai vámokkal kapcsolatos bizonytalanságok nem kedveztek az ottani részvényeknek, azonban az év második felében az amerikai piacok egyre jobban szerepeltek.

A tavalyi év vegyes volt, de ha az év végi hozamokra nézünk, akár az S&P 500, akár a német piac tekintetében azt látjuk, hogy a hozamok erősek voltak. Bár évközben jelentős kilengéseket tapasztalhattunk, összességében a befektetők nem lehetnek elégedetlenek az eredményekkel

- magyarázta Cinkotai Norbert.

A szakértő szerint az év eleji európai dominancia mögött több tényező is állt. A mesterséges intelligenciával kapcsolatos befektetések megtérülésével kapcsolatos félelmek már az év elején erősödtek, majd a vámokkal kapcsolatos bizonytalanság március-április környékén rányomta bélyegét az amerikai piac teljesítményére. Az év második felében azonban a vámokkal kapcsolatos bizonytalanságok jelentősen enyhültek, az amerikai piacok ereje visszatért, és újra a mesterséges intelligenciával kapcsolatos hírek domináltak.

Fontos tényező volt a dollár gyengülése

A dollár gyengülése fontos faktor volt a tavalyi év befektetési eredményeinek alakulásában. Ahogy Cinkotai Norbert rámutatott, a gyengülő dollár több trendet is felerősített, például az arany erősödését is segítette. A feltörekvő piacokon és a fejlődő régiókban is általában kedvező hatást gyakorol a gyengébb dollár.

Az AI-rali kapcsán sokan várták, hogy 2025 elején kifullad a lendület, azonban ez nem következett be.

A mesterséges intelligencia jelentős változást hoz nem csak a befektetők életébe és a cégek működésébe, hanem a hétköznapokba is. Ennek a folyamatnak még csak az elején vagyunk, és nagyon sok olyan üzleti modell lesz hosszú távon jövedelmező, amiről még nem is tudunk, vagy el sem tudjuk képzelni

- fejtette ki az elemző. Hozzátette, hogy természetesen lesznek sikertelen beruházások és projektek is, de a gazdasági és technológiai fejlődés kéz a kézben valósulhat meg a következő időszakban, ami tovább fűtheti a részvénypiaci optimizmust.

Jól teljesített a bankszektor is

A pénzügyi szektor, különösen a befektetési bankok teljesítménye is kiemelkedő volt 2025-ben. A Goldman Sachs és a Morgan Stanley remekül teljesített, komoly árfolyam-növekedést értek el. Ebben szerepet játszott, hogy a Fed kamatcsökkentései nem folytatódtak olyan ütemben, mint amire a piaci konszenzus számított.

Nagyot ment az arany

Az egyik legérdekesebb jelenség 2025-ben kétségkívül az arany teljesítménye volt. A klasszikus menekülő eszköz dollárban kifejezve 65 százalékos növekedést produkált. Az arany mellett az ezüst még ennél is jobb teljesítményt produkált, amit a technológiai fejlődés fundamentumai is támogattak. Az elemző szerint 2026-ban sem várható, hogy a nemesfémek fénye megkopna, bár az ezüst esetében a volatilitás jelentősen megnőtt, ami rövid távon kockázatot jelenthet.

A 2026-os kilátásokat illetően Cinkotai nem pesszimista, bár megjegyezte, hogy a 20% feletti világpiaci hozam hosszú távon nehezen fenntartható. A nagy technológiai cégek, az úgynevezett "Magnificent Seven" tagjai figyelemre méltóak lehetnek, mivel jelentős tőkét tudnak bevonni fejlesztésekbe, és van türelmük kivárni, amíg ezek megtérülnek.

