Kemény dán válaszcsapás Grönland ügyében: ezt nem teszi zsebre Amerika

A dán AkademikerPension nyugdíjalap a hónap végéig teljesen kivonul az amerikai államkötvényekből. Anders Schelde, az alap befektetési igazgatója a Bloombergnek kijelentette:

az Egyesült Államok alapvetően nem megbízható adós, és hosszú távon az amerikai államháztartás nem fenntartható.

A tanárok és egyetemi dolgozók megtakarításait kezelő nyugdíjalap mintegy 25 milliárd dolláros vagyont kezel. Ebből tavaly év végén körülbelül 100 millió dollár – kb. 33 milliárd forint – értékű amerikai államkötvényt tartottak. Schelde elmondta, hogy eddig kizárólag kockázatkezelési és likviditási megfontolásból maradtak ezekben a papírokban, de mostanra úgy látják, ezekre a célokra is találnak más megoldást.

A befektetési igazgató a kivonulás okai között említette Trump Grönlanddal kapcsolatos fenyegetéseit, az amerikai költségvetési fegyelem hiányát, valamint a dollár gyengülését is, amelyek összességében a döntésük mellett szóló érvek voltak.

A Portfolio-n korábban itt foglalkoztunk a grönlandi konfliktus kötvénypiacokra gyakorolt hatásaival, kitérve az európai intézményi befektetők nézőpontjára is, akik hatalmas mennyiséget tartanak a könyveikben az egyre ellenségesebben viselkedő amerikai szuperhatalom államkötvényeiből.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 01. 20. Vörös riasztás Amerikában: a kötvénypiac újra leckéztetni készül Trumpot

Címlapkép forrása: Anna Moneymaker/Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ