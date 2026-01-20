  • Megjelenítés
Már több mint 3000 dollármilliárdos él a világon, 16 százalékkal nőtt a vagyonuk egy év alatt
Befektetés

Már több mint 3000 dollármilliárdos él a világon, 16 százalékkal nőtt a vagyonuk egy év alatt

MTI
A világ dollármilliárdosainak vagyona 16 százalékkal nőtt tavaly, háromszor gyorsabban az elmúlt öt év átlagánál - derült ki az Oxfam jótékonysági szervezet hétfőn közzétett tanulmányából, amelyet a davosi Világgazdasági Fórum (WEF) előtt hoztak nyilvánoságra.

A milliárdosok vagyona tavaly 2500 milliárd dollárral, 18 300 milliárd dollárra nőtt. Közben az emberiség legszegényebb fele - számuk 4,1 milliárdra tehető - nagyjából ugyanekkora vagyonnal rendelkezik.

A dollármilliárdosok száma tavaly először haladta meg a háromezret,

és a világ leggazdagabb embere, Elon Musk lett az első, akinek a vagyona elérte az 500 milliárd dollárt.

A 2500 milliárd dollár elegendő lenne a mélyszegénység 26-szoros felszámolására világszerte.

Még több Befektetés

Befektetők, figyelem: kulcsszintre zuhant az egyik legfontosabb grafikon!

A Magyar Telekom a Yettel hálózatán biztosítja ügyfelei 2G forgalmát

Mutatunk egy befektetést, ami már megindult, de most gyújthatja be a rakétákat

Az ENSZ módszertana szerint a mélyszegénység a 2021-es vásárlóerő-paritáson számított napi 3 dollárnál kevesebb személyenkénti jövedelmet jelenti. A Világbank szerint a világ népességének körülbelül 10 százaléka tartozik ebbe a kategóriába.

A WEF svájci nonprofit alapítvány, a politikai és üzleti világ vezetőit és sok más személyiséget tömörítő fórum hivatalosan hétfőn nyílik meg, a vezetők pedig kedden kezdik ismertetni álláspontjukat.

Kapcsolódó cikkünk

Magyar adóparadoxon: a szegény fizet, a gazdag nevet?

Bankárok tömegeit hívják Londonba, a cserélődő elitet veszik célba

Mi lesz a magyar privátbankokkal 2026-ban? – Megkérdeztük a vezéreket

Most kiderült, mitől tartanak a legjobban a szupergazdag magyarok

Megugrott a magyar szupergazdagok vagyona, mutatjuk a friss számokat!

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Paychex, Inc. - elemzés

A januári Top 10 nyolcadik helyezettje, a chartja alapján érdemes megnézni egy kicsit alaposan.CégismertetőA Paychex, Inc. (Nasdaq: PAYX) egy digitális alapú HR-szolgáltató, a HR-tanácsadás és

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Meghökkentő fordulat Grönland kapcsán: hirtelen összecsomagoltak és hazamentek a német katonák
Váratlan fordulat az uniós pénzeknél: Magyarország és a többi tagállam tömegesen utasítják el a hiteleket
Itt a bejelentés: minden idők legnagyobb védelmiipari kibocsátása jön!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility