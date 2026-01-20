  • Megjelenítés
Megint szépen fogytak a magyar lakossági állampapírok
Befektetés

Megint szépen fogytak a magyar lakossági állampapírok

Portfolio
Egy hét alatt 71 milliárd forintért vettek magyar lakossági állampapírokat a befektetők, nem számítva a statisztikában nem szereplő Babakötvény és Euró Magyar Állampapír értékesítését – derül ki az Államadósság Kezelő Központ adataiból. Ez a tempó nagyjából megegyezik a korábbi időszak átlagával, de a megelőző héthez képest enyhe csökkenés mutatkozik.

Összesen 71,5 milliárd forintnyi lakossági állampapír kelt el az év harmadik hetén, a legnépszerűbb kötvény nem meglepő módon a Fix Magyar Állampapír volt, ebből 38,32 milliárd forintnyi mennyiség fogyott, a második helyen a Magyar Állampapír Plusz szerepel 15,79 milliárd forintnyi bruttó értékesítéssel.

A Kincstári Takarékjegy a múlt hetihez hasonlóan magas, 14 milliárd fölötti számot hozott, a maradék három nyilvántartott papírból (PMÁP, BMÁP, nyomdani MÁP Plusz) a megszokott módon viszonylag kevés kelt el, ezek együttesen nem érték el a 3 milliárd forintnyi heti bruttó értékesítést.

Az értékesítési adatok elemzésekor azt is figyelembe kell venni, hogy egy tavalyi változtatás következtében már a forgalmazók (például bankok, brókercégek) is beléphetnek vevőként a lakossági állampapírok elsődleges piacára. A forgalmazók azzal a céllal cserélhetik meglévő állampapírjaikat újonnan kibocsátott lakossági állampapírokra, hogy azokat később továbbértékesítsék a lakossági befektetők számára.

Az év első három hetében összesen 234 milliárd forintot (hetente átlagosan 78 milliárd forintot) fektettek a magyarok lakossági állampapírba, a beáramló összeg 77%-áért a Fix Magyar Állampapír és a Magyar Állampapír Plusz felelt.

Még több Befektetés

Szokatlan jelenség alakult ki a tőzsdén: hiába a jó számok, csúnyán büntetik a részvényeket a befektetők

45 százalékot ralizott a spéci befektetési alap, és még mindig van benne kakaó

Megkongatták a vészharangot az okosok: nagy a baj a brit nyugdíjpénzeknél

Ez a tavalyi éves átlaghoz képest valamivel lassabb tempónak tűnhet, 2025-ben hetente 98 milliárd forint fölött volt az átlagos heti érték, de fontos megemlíteni, hogy idén még nem voltak nagy állampapír-kifizetések, amelyek hagyományosan nagy hajtóerőt jelentenek az értékesítéseknek.

Kapcsolódó cikkünk

Amerikai pénzügyminiszter: a japán helyzet miatt emelkednek a hozamok

Kemény dán válaszcsapás Grönland ügyében: ezt nem teszi zsebre Amerika

Óriásira híztak a magyarok befektetési alapjai, de rengeteg ügyfél kimaradt a jóból

Emelkedik számos állampapír kamata, mutatjuk az új számokat

Hoffmann: a 30 százalékos devizaarány optimális

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fejlesztési adókedvezmény 2026

2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI

Ricardo

Kedd (kiegészítés)

Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kimondta Dánia: ha ez megtörténik, háború lesz Európa és Amerika közt
Robbanás rázta meg Krasznodárt, hatalmas baj van Kijevben - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre
Kemény dán válaszcsapás Grönland ügyében: ezt nem teszi zsebre Amerika
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility