Megint szépen fogytak a magyar lakossági állampapírok

Összesen 71,5 milliárd forintnyi lakossági állampapír kelt el az év harmadik hetén, a legnépszerűbb kötvény nem meglepő módon a Fix Magyar Állampapír volt, ebből 38,32 milliárd forintnyi mennyiség fogyott, a második helyen a Magyar Állampapír Plusz szerepel 15,79 milliárd forintnyi bruttó értékesítéssel.

A Kincstári Takarékjegy a múlt hetihez hasonlóan magas, 14 milliárd fölötti számot hozott, a maradék három nyilvántartott papírból (PMÁP, BMÁP, nyomdani MÁP Plusz) a megszokott módon viszonylag kevés kelt el, ezek együttesen nem érték el a 3 milliárd forintnyi heti bruttó értékesítést.

Az értékesítési adatok elemzésekor azt is figyelembe kell venni, hogy egy tavalyi változtatás következtében már a forgalmazók (például bankok, brókercégek) is beléphetnek vevőként a lakossági állampapírok elsődleges piacára. A forgalmazók azzal a céllal cserélhetik meglévő állampapírjaikat újonnan kibocsátott lakossági állampapírokra, hogy azokat később továbbértékesítsék a lakossági befektetők számára.

Az év első három hetében összesen 234 milliárd forintot (hetente átlagosan 78 milliárd forintot) fektettek a magyarok lakossági állampapírba, a beáramló összeg 77%-áért a Fix Magyar Állampapír és a Magyar Állampapír Plusz felelt.

Ez a tavalyi éves átlaghoz képest valamivel lassabb tempónak tűnhet, 2025-ben hetente 98 milliárd forint fölött volt az átlagos heti érték, de fontos megemlíteni, hogy idén még nem voltak nagy állampapír-kifizetések, amelyek hagyományosan nagy hajtóerőt jelentenek az értékesítéseknek.

