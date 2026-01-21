  • Megjelenítés
45 százalékot ralizott a spéci befektetési alap, és még mindig van benne kakaó
45 százalékot ralizott a spéci befektetési alap, és még mindig van benne kakaó

A Bridgewater Associates továbbra is optimista a kínai részvénypiac kilátásaival kapcsolatban, miután kínai hedge fundja 2025-ben 45 százalékos hozamot ért el, ami az elmúlt öt év legjobb eredményének tekinthető – számolt be a Bloomberg.
A tavaly elért jelentős nyereségek után a kínai részvények a menedzsment megítélése szerint továbbra is vonzóak bizonyos mértékig, különösen azért, mert javultak a vállalati profitvárakozások. Ez derül ki a Bridgewater sanghaji leányvállalatának decemberi befektetői leveléből, amelyet a Bloomberg is látott.

A társaság mérsékelten optimista a kínai részvényekkel kapcsolatban mind az abszolút hozamok, mind a más eszközökhöz mért relatív teljesítmény szempontjából.

Az All Weather Plus alap, amely részvények, kötvények és nyersanyagok között diverzifikál, a negyedik negyedévben 9,1 százalékot emelkedett. Ennek köszönhetően éves szinten, a díjak levonása előtt, 44,5 százalékos hozamot ért el. Összehasonlításképpen: a CSI 300 referenciamutató ugyanezen időszakban 18 százalékkal erősödött.

Az alap számára kifejezetten kedvező környezetet teremtett a kínai kormány támogató gazdaságpolitikája, az enyhülő külső kockázatok, valamint a DeepSeek sikerének nyomán erősödő piaci optimizmus.

Bár a kereskedelmi háború időnként okozott zavarokat, a jól diverzifikált portfólió mérsékelte a piaci ingadozások hatását.

Az alapkezelő ázsiai offshore stratégiája iránt is élénkül az érdeklődés. A cég tavaly kínai befektetőktől gyűjtött tőkét az Asia ex-China Total Return alapba, amely 37 százalékos éves hozamot ért el. Így a 2023-as indulás óta számított évesített hozama 26 százalékra emelkedett.

