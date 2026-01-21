Csengettek a tőzsdén: nagy mérföldkövet lépett át a régiós sztárbefektetés

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A 100 millió eurós értékhatár átlépését ünnepelhette a közép-európai részvényekre fókuszáló OTP CETOP UCITS ETF, az esemény apropóján csöngött a Budapesti Értéktőzsde csengője szerda délelőtt. A tőzsdei befektetési alap ebben a szegmensben abszolút vezető pozíciót biztosít Magyarországnak a régiós tőkepiacon, és abban is nagy szerepet játszhat, hogy mind nemzetközi, mind hazai befektetők könnyedén, diverzifikáltan és költséghatékonyan hozzáférjenek a közép-európai részvénybefektetésekhez. Az eseményen elhangzott: a közép-európai részvények ma is kifejezetten kedvező árazáson forognak, a BÉT vezérigazgatója szerint pedig ma jobbak a befektetési kilátások, mint valaha.

Az eseményen Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója kiemelte: a mai az első szimbolikus kereskedési nyitócsengetés idén. A vezérigazgató visszautalt Varga Mihály közelmúltbeli megszólalására, melyben a jegybankelnök a lakossági megtakarításokban rejlő potenciálra hívta fel a figyelmet.

Jelenleg a lakossági pénzügyi vagyon összértéke meghaladja a 110 ezer milliárd forintot, ebből 24 ezer milliárd forint nincs befektetve, hanem készpénzben vagy bankbetétben áll.

A gazdaságpolitika egyik hangsúlyos feladata, hogy ezeket a pénzeket a tőkepiacra csatornázza – vélekedett Tóth Tibor. Ugyanez a helyzet Európában is: a kontinensről évente több százmilliárd euró áramlik amerikai befektetésekbe, mert Európában nem találják meg a megfelelő befektetési formákat.

Tóth Tibor szerint ebben a törekvésben a legfontosabb termék az ETF (tőzsdén kereskedett befektetési alap), amely képes áthidalni azt az akadályt, hogy a lakossági befektetők nehezebben boldogulnak a diverzifikációval.

Az ETF segítségével ugyanis könnyedén lehet kockázatot csökkenteni és profitot maximalizálni.

Az OTP CETOP ETF-ről kiemelte: ez a termék a BÉT „szerelemgyereke”, ma a 100 milliós befektetési értékhatár elérését ünnepelhetjük. Alig másfél év alatt sikerült bejárni ezt az utat, és a kilátások ma sokkal jobbak, mint valaha – mondta Tóth Tibor, aki nagyon optimista a jövőt illetően, és szerinte az OTP CETOP ETF megkérdőjelezhetetlen vezető pozíciót biztosít Magyarország számára a régiós piacon.

Fazekas Gábor, az OTP Global Markets igazgatója felidézte: három év sziszifuszi munkája után sikerült bevezetni az OTP CETOP ETF-et a magyar tőzsdére. Az induláskor már látszódott az a megatrend, miszerint a passzív indexkövető termékek teret nyernek, Amerikában már 50%-ot is meghaladó részarányt hasítottak ki a befektetésekből, de Európában is egyharmad körüli arányra növekedett a súlyuk. Fazekas szerint a magyar pénzügyi kultúra egyik fordulópontját jelentette, hogy akkoriban a magyar lakossági állampapírokkal alacsony kockázat mellett kimagasló hozamokat lehetett elérni.

Fazekas kifejtette: az OTP Global Markets aspirációja, hogy magyarországi központú, de regionális szereplőként tevékenykedjen a piacon, és az egész világ számára hatékonyan tegye elérhetővé a régiós befektetést az OTP CETOP ETF által. Az igazgató emlékeztetett: 2025-ben létrejött az OTP CETOP ETF-re szóló határidős termék is, ezáltal a gyengébb teljesítményre számítók is megvédhetik a befektetésük értékét.

„Hónapról hónapra tapasztaljuk, hogy a nyugat-európai intézményi és egyéni befektetők is keresik ezt a terméket” - hangsúlyozta Fazekas Gábor, hozzátéve, hogy május végén érdemes figyelni a fejleményeket.

Turner Tibor, az OTP Alapkezelő általános vezérigazgató-helyettese elmondta: olyan termékre van szükség, amely transzparens, olcsó és leköveti a mögöttes indexet. Ez szerinte igen jól megvalósult, hiszen kb. 50 bázispontos követési hibával (tracking error) sikerült lekövetni a BÉT által számított CETOP NTR-indexet, miközben a költségmutató 0,68 százalékpont. Az OTP CETOP ETF szerinte ráirányította a figyelmet a közép-kelet-európai régióra,

hiszen 2025-ben közel 50%-os euróhozamot hozott ez a passzív befektetés.

A befektetők ráadásul egy unikális terméket kaptak, lévén azóta sincs hasonló, a régiót ilyen módon lekövető befektetés. Turner Tibor elárulta: mára a 114 milliós határt is elérte az alap kezelt vagyona.

A jövőre vonatkozó várakozásokat meghatározza, hogy az indexben lévő részvények piaci kapitalizációjához viszonyítva kevesebb mint 0,1 százalék az alap kezelt vagyona, így bőven van még tér az előretörésre. Turner Tibor felhívta a figyelmet: a közép-európai régió még ma is olcsó értékeltségűnek tekinthető a fejlett piacokhoz képest, ugyanis, bár az árfolyamok jelentősen emelkedtek, a mögöttes cégek profittermelő képessége ezzel párhuzamosan ugyanennyire vagy még erősebben nőtt, és jelenleg 10-12 körüli P/E rátán forognak a papírok.

Címlapkép forrása: OTP Alapkezelő

