Itt a fordulat Warren Buffett legnagyobb bukása ügyében

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A Berkshire Hathaway új vezérigazgatója, Greg Abel hivatalos lépést tett

Warren Buffett egyik ritka befektetési melléfogásának lezárása felé.

A konglomerátum bejegyeztette teljes, 27,5 százalékos Kraft Heinz-részesedését, ezzel megnyitva az utat a pozíció akár teljes felszámolása előtt. A Berkshire jelenleg továbbra is az élelmiszeripari óriás legnagyobb részvényese.

A Kraft Heinz részvényei a hír hatására 5 százalékot estek a tőzsdenyitás előtti kereskedésben.

A lépés arra utal, hogy Abel kész túllépni egy olyan üzleten, amely hosszú ideje foltot jelent Buffett egyébként legendás befektetői pályafutásán. A Kraft Heinz árfolyama mintegy 70 százalékot zuhant a 2015-ös fúzió óta. A vállalatot a változó fogyasztói szokások, az emelkedő költségek és a fő márkák gyenge növekedése sújtotta. A veszteségeket részben ellensúlyozták az évek során befolyt, több milliárd dollárnyi osztalékok, de a Berkshire tavaly így is 3,8 milliárd dolláros leírást volt kénytelen elkönyvelni.

Maga Buffett is elismerte csalódottságát a tíz évvel ezelőtt általa levezényelt fúzió kapcsán.

Egyáltalán nem volt zseniális ötlet összerakni őket, de nem hiszem, hogy a szétválasztásuk orvosolná a helyzetet

– mondta a Berkshire elnökeként továbbra is hivatalban lévő Buffett tavaly a CNBC-nek.

A Stifel elemzői szerint a bejegyzés nagyobb mozgásteret ad a Berkshire-nek a pozíció fokozatos csökkentésére, de önmagában még nem jelent azonnali eladási szándékot. A következő frissítés várhatóan május közepén érkezik, amikor a Berkshire közzéteszi első negyedéves jelentését.

A Berkshire 2015-ben a brazil 3G Capital magántőke-befektetővel közösen hozta össze a Kraft Foods-t és a H.J. Heinz-t. A 3G Capital 2023-ban csendben kiszállt a befektetésből, miután éveken át fokozatosan csökkentette részesedését.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ