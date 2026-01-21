Kongatja a vészharangot a Wall Street veteránja, aki szerint valós időben omlik össze az OpenAI

Noble a Wall Street elismert veteránja, aki az 1980-as évek elején kezdte pályafutását a Fidelitynél, ahol a legendás Peter Lynch oldalán dolgozott. Ő indította a cég első nemzetközi alapját, a Fidelity Overseas Fundot, amely több éven át az Egyesült Államok legjobban teljesítő alapja volt. Később egy kétmilliárd dolláros hedge fundot is létrehozott.
Hétfői bejegyzésében Noble az OpenAI körüli figyelmeztető jeleket sorolta, köztük az erősödő versenyt és a ChatGPT forgalmának csökkenését. Kiemelte a cég súlyos veszteségeit is: a Deutsche Bank becslése szerint az OpenAI összesen 143 milliárd dollár negatív cash flow-t halmozhat fel, mire nyereségessé válik.
Évtizedek óta figyelem, ahogy cégek összeomlanak. Ott van minden figyelmeztető jel az OpenAI körül
– írta Noble.
Szerinte alig esik szó arról, mekkora energiára van szükség ezeknek az AI-cégeknek a működtetéséhez. Úgy véli, ötször annyi energiába és pénzbe kerül, hogy a modelleket kétszer jobbá tegyék.
Az egyszerű fejlesztések ideje lejárt. Minden további javulás exponenciálisan több számítási kapacitást, több adatközpontot és több energiát igényel
– fogalmazott. Ehhez szerinte még hozzájönnek a GPT-5 körüli kudarcok, a tehetségek elvándorlása és az Elon Musk által indított per.
Az AI-hype a csúcsán jár. A csökkenő hozamokat egyre nehezebb elrejteni, a versenytársak pedig felzárkóznak
– véli Noble. Szerinte az OpenAI-nak 2030-ra évi 200 milliárd dollár bevételt kellene termelnie ahhoz, hogy igazolja a jelenlegi várakozásokat.
Ez ötszörös növekedés öt év alatt, miközben a költségek robbanásszerűen emelkednek.
Noble szerint az AI-hoz kapcsolt befektetések rendkívül kockázatosak, az árazások pedig túlzottan magasak.
Ha a Magnificent 7-ben van kitettséged AI-infrastruktúrás pozíciókon keresztül, fontold meg a csökkentést. Az ígért forradalom és a valódi eredmények közötti szakadék még soha nem volt ilyen széles
– figyelmeztet.
A "smart money" olyan szektorokba vándorol, ahol az árazás tényleg tükrözi a fundamentumokat. A kis- és közepes kapitalizációjú cégek évtizedes mélypontokon forognak a Big Techhez képest, miközben a profitjuk növekedése csak kismértékben marad el
– tette hozzá.
Noble egy másik bejegyzésében arra is kitért, hogy a Big Tech bajba kerülhet, ha az Európai Unió beveti kereskedelmi ellenintézkedéseit: 108 milliárd dollárnyi vámot, valamint korlátozásokat vezethet be az amerikai szolgáltatásokra, közbeszerzésekre és szellemi tulajdonjogokra.
Az "smart money" már átsúlyoz: csökkenti az amerikai nagyvállalati kitettséget, aranyat és ezüstöt vesz, és olyan pozíciókat épít, amelyek nem függenek a transzatlanti kereskedelmi stabilitástól
– írta.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
