  • Megjelenítés
Kongatja a vészharangot a Wall Street veteránja, aki szerint valós időben omlik össze az OpenAI
Befektetés

Kongatja a vészharangot a Wall Street veteránja, aki szerint valós időben omlik össze az OpenAI

Portfolio
George Noble, a Fidelity egykori alapkezelője "csillagászati" kockázatokra figyelmeztet az OpenAI-hoz kapcsolódó befektetéseknél. Bejegyzésére Michael Burry, a 2008-as amerikai ingatlanválságot előre jelző befektető is felfigyelt, aki úgy kommentálta: "Ez nem meglepő, és nem fog az OpenAI-jal véget érni." - tudósított a MarketWatch.
Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?
Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.
Információ és jelentkezés

Noble a Wall Street elismert veteránja, aki az 1980-as évek elején kezdte pályafutását a Fidelitynél, ahol a legendás Peter Lynch oldalán dolgozott. Ő indította a cég első nemzetközi alapját, a Fidelity Overseas Fundot, amely több éven át az Egyesült Államok legjobban teljesítő alapja volt. Később egy kétmilliárd dolláros hedge fundot is létrehozott.

Hétfői bejegyzésében Noble az OpenAI körüli figyelmeztető jeleket sorolta, köztük az erősödő versenyt és a ChatGPT forgalmának csökkenését. Kiemelte a cég súlyos veszteségeit is: a Deutsche Bank becslése szerint az OpenAI összesen 143 milliárd dollár negatív cash flow-t halmozhat fel, mire nyereségessé válik.

Évtizedek óta figyelem, ahogy cégek összeomlanak. Ott van minden figyelmeztető jel az OpenAI körül

– írta Noble.

Még több Befektetés

Minden egy irányba mutat: ez a sztori lehet az év legjobb befektetése!

Új játékszabályok jönnek, ebből pedig a forint sem marad ki!

Itt a fordulat Warren Buffett legnagyobb bukása ügyében

Szerinte alig esik szó arról, mekkora energiára van szükség ezeknek az AI-cégeknek a működtetéséhez. Úgy véli, ötször annyi energiába és pénzbe kerül, hogy a modelleket kétszer jobbá tegyék.

Az egyszerű fejlesztések ideje lejárt. Minden további javulás exponenciálisan több számítási kapacitást, több adatközpontot és több energiát igényel

– fogalmazott. Ehhez szerinte még hozzájönnek a GPT-5 körüli kudarcok, a tehetségek elvándorlása és az Elon Musk által indított per.

Az AI-hype a csúcsán jár. A csökkenő hozamokat egyre nehezebb elrejteni, a versenytársak pedig felzárkóznak

– véli Noble. Szerinte az OpenAI-nak 2030-ra évi 200 milliárd dollár bevételt kellene termelnie ahhoz, hogy igazolja a jelenlegi várakozásokat.

Ez ötszörös növekedés öt év alatt, miközben a költségek robbanásszerűen emelkednek.

Noble szerint az AI-hoz kapcsolt befektetések rendkívül kockázatosak, az árazások pedig túlzottan magasak.

Ha a Magnificent 7-ben van kitettséged AI-infrastruktúrás pozíciókon keresztül, fontold meg a csökkentést. Az ígért forradalom és a valódi eredmények közötti szakadék még soha nem volt ilyen széles

– figyelmeztet.

A "smart money" olyan szektorokba vándorol, ahol az árazás tényleg tükrözi a fundamentumokat. A kis- és közepes kapitalizációjú cégek évtizedes mélypontokon forognak a Big Techhez képest, miközben a profitjuk növekedése csak kismértékben marad el

– tette hozzá.

Noble egy másik bejegyzésében arra is kitért, hogy a Big Tech bajba kerülhet, ha az Európai Unió beveti kereskedelmi ellenintézkedéseit: 108 milliárd dollárnyi vámot, valamint korlátozásokat vezethet be az amerikai szolgáltatásokra, közbeszerzésekre és szellemi tulajdonjogokra.

Az "smart money" már átsúlyoz: csökkenti az amerikai nagyvállalati kitettséget, aranyat és ezüstöt vesz, és olyan pozíciókat épít, amelyek nem függenek a transzatlanti kereskedelmi stabilitástól

– írta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fejlesztési adókedvezmény 2026

2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI

Ricardo

Kedd (kiegészítés)

Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Szétbombázzák az oroszok Kijevet, holnap folytatódik a béketárgyalás - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre
Váratlan bejelentést tett Putyin: Oroszország hajlandó lenne egymilliárd dollárt befizetni Trump új klubjába
Itt a fordulat Warren Buffett legnagyobb bukása ügyében
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility