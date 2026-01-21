Menedéket keresnek a befektetők, új csúcsra szárnyalt az arany

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend? Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.

Az arany árfolyama 2,5 százalékos pluszban van ma.

A tavalyi rekordév után az arany 2026-ban is megőrizte lendületét. Elemzők szerint a geopolitikai feszültségek, a csökkenő reálkamatok, valamint a befektetők és a jegybankok dollártól való fokozatos elfordulása egyaránt erősíti a nemesfém menedékeszköz-szerepét.

Az előrejelzések egyre optimistábbak. A Londoni Nemesfémpiaci Szövetség (LBMA) felmérésében megszólaló elemzők többsége idén 5000 dollár fölötti árfolyamot vár. Ezt az alacsonyabb amerikai reálkamatokkal, a Fed további monetáris lazításával és a jegybankok folyamatos eszközdiverzifikációjával indokolják. Julia Du, az ICBC Standard Bank vezető nyersanyag-stratégája szerint akár 7150 dolláros csúcs sem kizárt.

A Goldman Sachs megerősítette optimista álláspontját, és továbbra is az aranyat tartja a kedvenc befektetési ajánlásának. Daan Struyven, a bank globális nyersanyagelemzési részlegének társvezetője év végére 4900 dolláros árfolyamot vár. Elmondása szerint 2023-ban és 2024-ben elsősorban a jegybanki vásárlások hajtották az áremelkedést, 2025-ben viszont már a magánszektor kereslete gyorsította fel a ralít. A Goldman Sachs adatai alapján a kereslet döntő része privát vagyonkezelő cégektől, alapkezelőktől, fedezeti alapoktól és nyugdíjalap-befektetőktől érkezett.

Nicky Shiels, az MKS PAMP fémstratégiai vezetője szerint a mostani ciklus nem hasonlít egy klasszikus spekulatív csúcshoz, és idén 5400 dolláros árfolyamot tart reálisnak.

Tavaly történelmi év volt, száz évente egyszer előforduló esemény a nemesfémek piacán: az ezüst gyakorlatilag megduplázódott, az arany pedig 60 százalékkal drágult

– mondta. Hozzátette, hogy ilyen mértékű ugrás idén már nem várható, de az 5400 dolláros célár így is mintegy 30 százalékos éves emelkedést jelentene.

Shiels szerint a geopolitikai feszültségek nem enyhülnek. A közelmúlt fejleményei – köztük az amerikai fellépés Venezuelában és Washington grönlandi törekvései – tovább erősítették a befektetők menekülését az arany felé.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ