Elon Musk történelmet ír: minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetése készül

A megbízást a Bank of America, a Goldman Sachs, a JPMorgan Chase és a Morgan Stanley kaphatja, amelyek vezető szervezőként (lead managerként) irányíthatják a tranzakciót. A kiválasztott bankok kulcsszerepet játszanak majd a részvénykibocsátás strukturálásában és értékesítésében.
A SpaceX vezetése az elmúlt hetekben több egyeztetést is folytatott a bankárokkal, miközben a cég a tőzsdére lépés időzítését és feltételeit véglegesíti. A vállalat jelenleg másodpiaci részvényértékesítést hajt végre,
amely alapján a piaci értéke nagyjából 800 milliárd dollárra tehető.
800 milliárd dolláros értékeltséggel a SpaceX lenne a világ 15. legértékesebb vállalata.
A tőzsdei bevezetéssel a SpaceX több tízmilliárd dollár friss tőkét szeretne bevonni. Ez várhatóan meghaladná a Saudi Aramco 2019-es, 29 milliárd dolláros rekordbevételét, így a SpaceX kibocsátása lehet minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetése.
A SpaceX felkészülése egybeesik azzal, hogy a mesterséges intelligenciával foglalkozó amerikai technológiai cégek, például az OpenAI és az Anthropic, szintén nagyszabású tőzsdei megjelenést fontolgatnak. Ez arra utal, hogy a piac készen áll újabb, óriás méretű technológiai kibocsátások fogadására.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
