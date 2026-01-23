Beszállhat a kriptobizniszbe az európai bankóriás

A svájci bankcsoport, amely tavaly szeptemberben mintegy 4700 milliárd dollárnyi vagyont kezelt, jelenleg partnereket keres az új szolgáltatás elindításához - mondták az ügyet ismerő források.

A tárgyalások már hónapok óta zajlanak, de a bank még nem döntött a megvalósítás pontos módjáról.

A tervek szerint a szolgáltatás elsőként a svájci privátbanki ügyfelek számára lenne elérhető, akik bitcoint és ethert vásárolhatnának, illetve értékesíthetnének.

Ezt követően a kínálatot az ázsiai–csendes-óceáni térségre, majd az Egyesült Államokra is kiterjesztenék. Egy ilyen lépés a UBS részéről újabb jelentős lépést jelentene a digitális eszközök szélesebb körű intézményi elfogadása felé.

