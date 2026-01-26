Egészen elképesztő, ami az ezüsttel történik

Az ezüst árfolyama hétfőn több mint 8 százalékkal ugrott ma meg, unciánként 111 dollár fölé emelkedve, ami újabb történelmi csúcsot jelent az erős befektetői kereslet és a fizikai piac tartós szűkössége mellett.

Egészen brutális, ami az ezüst árfolyamával történik: ma eddig 8,3 százalékkal került feljebb az árfolyam,

ezzel együtt pedig idén már közel 60 százalékos ugrást láthattunk.

Az ezüst árfolyamának mostanában látott szárnyalását elsősorban a befektetési célú vásárlások erősödése és a fizikai kínálat tartós szűkössége hajtja. A befektetők egyre inkább menekülőeszközként tekintenek az ezüstre, miközben a piacon nehezebb hozzájutni a nagyobb tételekhez.

Az áremelkedés hatására Kínában és Indiában látványosan megugrott a kiskereskedelmi forgalom, a befektetők pedig egyre gyakrabban vásárolnak egykilogrammos ezüsttömböket. Kínai gyártók a hírek szerint az ékszerkészítésről részben vagy teljesen átálltak a befektetési célú termékek előállítására, hogy ki tudják elégíteni a megnövekedett keresletet.

Az árfolyamrali mögött makrogazdasági tényezők is állnak. A geopolitikai feszültségek és a kereskedelmi háború kockázatai továbbra is fennmaradtak: Donald Trump amerikai elnök nemrég 100 százalékos vámokkal fenyegette meg Kanadát arra az esetre, ha az ország kereskedelmi megállapodást köt Kínával. Emellett egyre erősödnek azok a várakozások, hogy Trump Jerome Powell helyére egy lazább monetáris politikát képviselő jelöltet nevezhet ki a Federal Reserve élére. Ez felerősíti a kamatcsökkentési spekulációkat, ami további lökést ad a nemesfémek iránti keresletnek.

