Kétéves csúcsra szökött az akkumulátorok alapanyagának ára, mindenki erre az országra figyel
Kétéves csúcsra szökött az akkumulátorok alapanyagának ára, mindenki erre az országra figyel

Portfolio
Tonnánként 181 ezer jüan fölé emelkedett a lítium-karbonát határidős ára Kínában, ami az év elejéhez képest közel 60 százalékos drágulás és kétéves csúcs; a ralit az energiatárolás iránti erős kereslet és a szűkülő kínálat kilátása hajtja.
A lítium-karbonát határidős jegyzései ma 181 ezer jüan/tonna fölé emelkedtek,

ami 54 százalékos drágulást jelent az év eleje óta, és kétéves csúcsnak felel meg.

lítium
Forrás: tradingeconomics

Az áremelkedés hátterében több ok is meghúzódik, például az, hogy a kínai hatóságok áprilistól csökkentik az akkumulátorgyártók exportkedvezményeit, ezért a cégek igyekeznek előre beszerezni a szükséges lítiumkészleteket. Ezzel párhuzamosan

a kormány nagyszabású beruházásokat hirdetett az energia- és adatközpont-infrastruktúra fejlesztésére,

valamint növelte az energiatárolási projektekre szánt kiadásokat, ami kedvező kilátásokat teremt a lítium és más akkumulátorfémek számára.

Peking 2027-re 180 gigawattra kívánja duplázni az elektromos járművek töltési kapacitását. Ez tovább erősíti a lítiumalapú energiatároló rendszerek iránti keresletet, mind a közlekedésben, mind a hálózati energiatárolásban.

A kínálati oldalon eközben szigorú korlátozások léptek életbe: a kínai hatóságok 27 bányászati engedélyt vontak vissza a lítiumtermelés egyik központjának számító Csiangsziban. Korábban a CATL vállalat csienhsziaovói lítiumbányájának működését is felfüggesztették a kormány túlzott piaci versenyt visszaszorító kampányának részeként.

