Kétéves csúcsra szökött az akkumulátorok alapanyagának ára, mindenki erre az országra figyel

Tonnánként 181 ezer jüan fölé emelkedett a lítium-karbonát határidős ára Kínában, ami az év elejéhez képest közel 60 százalékos drágulás és kétéves csúcs; a ralit az energiatárolás iránti erős kereslet és a szűkülő kínálat kilátása hajtja.

A lítium-karbonát határidős jegyzései ma 181 ezer jüan/tonna fölé emelkedtek,

ami 54 százalékos drágulást jelent az év eleje óta, és kétéves csúcsnak felel meg.

Az áremelkedés hátterében több ok is meghúzódik, például az, hogy a kínai hatóságok áprilistól csökkentik az akkumulátorgyártók exportkedvezményeit, ezért a cégek igyekeznek előre beszerezni a szükséges lítiumkészleteket. Ezzel párhuzamosan

a kormány nagyszabású beruházásokat hirdetett az energia- és adatközpont-infrastruktúra fejlesztésére,

valamint növelte az energiatárolási projektekre szánt kiadásokat, ami kedvező kilátásokat teremt a lítium és más akkumulátorfémek számára.

Peking 2027-re 180 gigawattra kívánja duplázni az elektromos járművek töltési kapacitását. Ez tovább erősíti a lítiumalapú energiatároló rendszerek iránti keresletet, mind a közlekedésben, mind a hálózati energiatárolásban.

A kínálati oldalon eközben szigorú korlátozások léptek életbe: a kínai hatóságok 27 bányászati engedélyt vontak vissza a lítiumtermelés egyik központjának számító Csiangsziban. Korábban a CATL vállalat csienhsziaovói lítiumbányájának működését is felfüggesztették a kormány túlzott piaci versenyt visszaszorító kampányának részeként.

