Kongatják a vészharangot a profik: érik egy kiadós esés a tőzsdéken

Az MSCI All Country World Index, amely a fejlett és a feltörekvő piacok több mint 2500 nagy- és közepes kapitalizációjú részvényét követi, 2025-ben 20,6 százalékkal emelkedett, és januárban új történelmi csúcsot ért el. Timothy Moe, a Goldman Sachs ázsiai–csendes-óceáni részvénystratégája szerint a múltbeli tapasztalatok alapján

a piacok jellemzően nyolc–kilenc havonta átesnek legalább egy 10 százalékos korrekción.

Ez most elmaradt

– mutatott rá Moe, hozzátéve, hogy a geopolitikai feszültségek könnyen kiválthatnak egy ilyen visszaesést.

A befektetők eddig nagyrészt figyelmen kívül hagyták a geopolitikai kockázatokat – legyen szó a Grönland körüli feszültségekről vagy Donald Trump vámpolitikájáról. Ez utóbbi kapcsán újra előkerült az úgynevezett "TACO-trade" (Trump Always Chickens Out – vagyis Trump végül mindig meghátrál), amely arra a feltételezésre épül, hogy az agresszív retorikát végül kompromisszum követi.

Moe a helyzetet egy kémiai kísérlethez hasonlította:

Cseppenként adagoljuk az oldatot, eleinte semmi nem történik, aztán egyetlen csepp hatására hirtelen megváltozik a színe. A piacok hajlamosak figyelmen kívül hagyni a geopolitikai kockázatokat, egészen addig, amíg azok valóban számítani nem kezdenek.

Kevin Gordon, a Schwab Center for Financial Research makroelemzési vezetője szintén a korrekció növekvő esélyére figyelmeztetett, de más okból. Szerinte, ha az értékeltségek feszítettek és a befektetői hangulat túlfűtött, a visszaesések jellemzően súlyosabbak. Ugyanakkor hozzátette, hogy az optimizmus önmagában ritkán rántja le a piacokat – ehhez rendszerint negatív katalizátorra van szükség.

Miroszlav Aradszki, a BCA Research munkatársa rámutatott a TACO-trade paradoxonára: a piaci fegyelem hiánya épp több mozgásteret ad Trumpnak a potenciálisan destabilizáló intézkedésekhez.

Ez azt jelenti, hogy amikor jön a következő válság, az nagyobb lehet, mint az előző

– fogalmazott.

Technikai szempontból Jay Woods, a Freedom Capital Markets stratégája szerint a piacok a ciklus végi viselkedés klasszikus jeleit mutatják. Az erős vállalati eredmények nem vezetnek tartós árfolyam-emelkedéshez, a vezető szerepet pedig egyre inkább a legnagyobb technológiai óriások töltik be. A Nasdaq 100 októberben érte el utoljára a csúcsát, és Woods szerint ez lehet az első nagyobb index, amely korrekción esik át.

Gordon külön kiemelte a mesterséges intelligencia körüli befektetési láz fenntarthatóságát mint kockázati tényezőt. A befektetők egyre szkeptikusabbak afelől, hogy a technológiai óriások hatalmas beruházásai valóban érdemi profittá válnak.

Ez nem fog örökké így tartani

– figyelmeztetett.

