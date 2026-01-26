Kongatják a vészharangot a profik: érik egy kiadós esés a tőzsdéken

Az MSCI All Country World Index, amely a fejlett és a feltörekvő piacok több mint 2500 nagy- és közepes kapitalizációjú részvényét követi, 2025-ben 20,6 százalékkal emelkedett, és januárban új történelmi csúcsot ért el. Timothy Moe, a Goldman Sachs ázsiai–csendes-óceáni részvénystratégája szerint a múltbeli tapasztalatok alapján
a piacok jellemzően nyolc–kilenc havonta átesnek legalább egy 10 százalékos korrekción.
Ez most elmaradt
– mutatott rá Moe, hozzátéve, hogy a geopolitikai feszültségek könnyen kiválthatnak egy ilyen visszaesést.
A befektetők eddig nagyrészt figyelmen kívül hagyták a geopolitikai kockázatokat – legyen szó a Grönland körüli feszültségekről vagy Donald Trump vámpolitikájáról. Ez utóbbi kapcsán újra előkerült az úgynevezett "TACO-trade" (Trump Always Chickens Out – vagyis Trump végül mindig meghátrál), amely arra a feltételezésre épül, hogy az agresszív retorikát végül kompromisszum követi.
Moe a helyzetet egy kémiai kísérlethez hasonlította:
Cseppenként adagoljuk az oldatot, eleinte semmi nem történik, aztán egyetlen csepp hatására hirtelen megváltozik a színe. A piacok hajlamosak figyelmen kívül hagyni a geopolitikai kockázatokat, egészen addig, amíg azok valóban számítani nem kezdenek.
Kevin Gordon, a Schwab Center for Financial Research makroelemzési vezetője szintén a korrekció növekvő esélyére figyelmeztetett, de más okból. Szerinte, ha az értékeltségek feszítettek és a befektetői hangulat túlfűtött, a visszaesések jellemzően súlyosabbak. Ugyanakkor hozzátette, hogy az optimizmus önmagában ritkán rántja le a piacokat – ehhez rendszerint negatív katalizátorra van szükség.
Miroszlav Aradszki, a BCA Research munkatársa rámutatott a TACO-trade paradoxonára: a piaci fegyelem hiánya épp több mozgásteret ad Trumpnak a potenciálisan destabilizáló intézkedésekhez.
Ez azt jelenti, hogy amikor jön a következő válság, az nagyobb lehet, mint az előző
– fogalmazott.
Technikai szempontból Jay Woods, a Freedom Capital Markets stratégája szerint a piacok a ciklus végi viselkedés klasszikus jeleit mutatják. Az erős vállalati eredmények nem vezetnek tartós árfolyam-emelkedéshez, a vezető szerepet pedig egyre inkább a legnagyobb technológiai óriások töltik be. A Nasdaq 100 októberben érte el utoljára a csúcsát, és Woods szerint ez lehet az első nagyobb index, amely korrekción esik át.
Gordon külön kiemelte a mesterséges intelligencia körüli befektetési láz fenntarthatóságát mint kockázati tényezőt. A befektetők egyre szkeptikusabbak afelől, hogy a technológiai óriások hatalmas beruházásai valóban érdemi profittá válnak.
Ez nem fog örökké így tartani
– figyelmeztetett.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Mibe fektetnek most a hazai sztáralapkezelők?
Érkeznek a válaszok!
Egy tyúklépéssel közelebb az MNB nagy döntése, de még nem értünk oda
Mikor szánhatja el magát a jegybank?
Vigyázat, valakik már megint eldöntik a befektetéseink sorsát!
Érdemes lesz figyelni a héten.
Versenyfutás a milliókért: akár órák alatt elkapkodhatják az új lakossági energiatárolós pályázatot
Piaci körkép a start előtt.
Sokkoló számok jöttek Ukrajnából!
Csúcsfegyvereket is megsemmisítő csapás ért.
Zavargások és halálos áldozatok: üzentek az amerikai óriáscégek vezetői a kormánynak
Egyre feszültebb a helyzet.
Gázolt a vonat Budapesten, fennakadásokra kell számítani
Több vonalat is érintenek a történtek.
Amikor a fizetésből vonnak - jogok, lehetőségek, megoldások adósoknak
A végrehajtó tiltja a jövedelmem. Mit tudok tenni? Napjainkban egyre többen szembesülnek azzal a megrázó tapasztalattal, hogy egyik napról a másikra - sokszor előzetes figyelmeztetés nélkül
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? - 3. rész: Vezetőségi átvizsgálás és tanúsító audit
Az ISO 27001 projekt harmadik szakasza a felkészítés lezárását, az érett működés bemutatását és a tanúsító auditorok fogadását jelenti. Ez az időszak már nem a kialakításról, hanem a
AT&T - elemzés
Mindjárt írok az AT&T chartról is, de az előbb visszanéztem a régi posztjaimat a cégről, és elég nagy párhuzamot látok a mostani Comcast sztoryval. Ami nem jó hír.2020 októberében ezt
Macy's Inc - kereskedés
Szeptemberben írtam utoljára a Macy's-ről, akkor éppen egy óriási zöld hetes gyertyát csinált. Azóta is megyeget fölfelé, de kevésbé intenzíven.Átgondoltam, hol adjam el a részvényeimet.
Elévült tartozás törlése
Ez az írás az adósok oldaláról magyarázza el, mit jelent az elévülés, mit nem, és hogyan lehet azt peres vagy nem peres eljárásban érvényesíteni. Mit jelent az elévülés, és hogyan leh
Békesség helyett a nyílt konfrontáció lett a fő elv Trumppal
Botrányokból és kemény szóváltásokból nem volt hiány az 56. davosi Világgazdasági Fórumon. Trump megosztotta közösségi platformján Macron privát üzeneteit, egy dán képviselő elküldte
Kik verték a BUX-ot 2025-ben? A devizahatás mindent átír a magyar befektetőnek
A magyar tőzsde BUX indexe 40 százalékos emelkedést ért el 2025-ben, amivel az európai élvonalba sorolható. Ha ezt kiegészítjük a forint nemzetközi devizákkal szembeni erősödésével, kifeje
Elévült a tartozásom - mikor nem kell már fizetni?
A tartozás, ami nem enged el Ma Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy mindennapjaikat egy régi banki hitel, kölcsön vagy más pénzkövetelés terheli. Sok esetben olyan tartozásról
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Mégis ki fog dolgozni az épülő szupergyárakban? Megbillent a magyar munkaerőpiac
Megjelent a Portfolio Checklist pénteki adása.
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.