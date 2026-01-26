Megdöbbentő piaci anomália: még nem láttunk olyat, ami most a bitcoinnal és az arannyal történik

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az arany és a bitcoin bizonyos értelemben ikertestvérekként funkcionálnak a pénzromlás elleni védekezés eszközeiként. Az elmúlt tíz évben e két instrumentum közül jellemzően a bitcoin mutatott erősebb relatív teljesítményt. Ez a viszony azonban megváltozni látszik a vezető kriptoeszköz 2025 októberi történelmi csúcsa óta. A háttérben erősen ott lehetnek a lenyomozhatósággal és a távolról elvehetőséggel kapcsolatos különbségek.

Szokatlan folyamatok a piacon

A bitcoin árfolyama eddigi életének csúcsát 2025. október 6-án, hétfőn érte el. Napon belül 126 287 dollárig emelkedett, miközben a napi záróár 124 723 dollár volt. Azóta is kockázatkereső üzemmódban működnek a piacok: az elmúlt bő három és fél hónapban egy visszafogott nemesfémralit láthattunk, miközben a részvényindexek döntő többsége is az október eleji szintek fölé került. A kockázatos eszközök piaci kapitalizációja összességében több ezer milliárd dollárral nőtt.

Az elmúlt évek tapasztalata alapján az ilyen időszakokban a bikafutások élén rendszerint a bitcoin és más kriptodevizák álltak.

Most azonban egészen más képet látunk.

A korábban sokszor „digitális aranyként” emlegetett bitcoin árfolyama a tavaly október 6-i 124 723 dollárról 2026. január 23-ra 89 507 dollárra esett vissza, ami 28,2 százalékos árfolyamesésnek felel meg.

Érdemes ezért egy ábrán elhelyezni néhány kriptodeviza, tőzsdeindex és nemesfém teljesítményét a 2025. október 6. és 2026. január 23. közötti időszakban.

Az ezüst azért nem került fel az ábrára, mert az időszak során elért +112,0 százalékos teljesítménye teljesen eltorzította volna azt.

Egy szó, mint száz: a bitcoin és társai jelenleg olyan önálló esést produkálnak a többi, kockázatosnak tekintett eszközhöz képest, amilyenre legutóbb 2021 májusában láthattunk példát. Akkor az első sokkoló amerikai inflációs adatok egy rendkívül erős, 50 százalékot is meghaladó rázókört okoztak a kriptodevizák piacán, miközben más eszközosztályok – egy-két napos korrekciót leszámítva – gyakorlatilag meg sem rezzentek.

Még szűk öt éve sem fordult elő olyan helyzet, mint amit most a bitcoin és az arany árfolyamarányában látunk. A két fiatpénz-romlás elleni „orvosság” egymással szembeni relatív erejének vizsgálatához érdemes először áttekinteni ezt a mutatót a bitcoin teljes, érdemi élettörténetében. A következő heti gyertyás grafikon azt mutatja, hogy 2016. január 1. és 2026. január 23. között hány uncia aranyat kellett adni egyetlen bitcoinért:

Az ábra kiemelten fontos eleme a zöld vonallal jelölt, 200 hetes mozgóátlag. Ez a mutató az elmúlt tíz évben azt jelezte, hogy szinte végig markáns bitcoin-relatív erő volt megfigyelhető az arannyal szemben. A most vizsgált árfolyamarány csak a 2022-es, kockázatkerülő évben került ez alá, akkor is azért, mert a megelőző két év elementáris árfolyamemelkedését a kriptodevizákban egy különösen mély medvepiac bontotta le.

Bikapiaci környezetben eddig nem láttunk olyat, hogy az aranyban kifejezett bitcoinárfolyam a 200 hetes mozgóátlaga alá essen.

A Covid-turbulencia gyors tőzsdekrachja idején is mindössze négy hétig tartózkodott ez alatt a szint alatt a vizsgált reláció, míg 2018 végén – az akkori medvepiac ellenére – az aranyban mért bitcoinárfolyam végig a 200 hetes mozgóátlag felett maradt.

Az idei január 23-i hétzárással azonban immár tíz hete a 200 hetes mozgóátlag alatt tartózkodik a bitcoin–arany árfolyamarány. Ez rendkívül karakteres viselkedésváltozást jelent e két tőkepiaci instrumentum kapcsolatában, ahogyan az egymással ellentétes mozgás mostani, elementáris ereje is valódi kuriózumnak számít.

Mi áll a háttérben?

Rövid távon nyilvánvalóan szerepet játszik ebben a pozicionáltság, mint minden hasonlóan markáns piaci trend esetében. A puszta pozicionáltsági magyarázaton túl azonban véleményem szerint egy mélyebb, strukturális paradigmaváltás is zajlik.

Ennek lényege, hogy a globális tőkepiaci szereplők egy része egyre erőteljesebben törekszik az Egyesült Államoktól való függetlenedésre.

Az arany visszaútja a világpénz-státusz felé már egy-két éve tartó folyamat, amely eddig mintegy két és félszeres árfolyamemelkedést hozott. Ezzel párhuzamosan a bitcoin 2024 eleje és 2025 októbere között megháromszorozta az értékét – vagyis a két eszköz addig gyakorlatilag együtt mozgott.

A tavaly októberi törés mögött azonban két olyan tulajdonság közötti különbség állhat, amely egyértelműen az arany javára billenti a mérleget: a lenyomozhatóság és a távolról elvehetőség kérdése. A fizikai arany a digitális téren kívül is tökéletesen birtokolható. Ezzel szemben a bitcoin kizárólag a digitális térben létező eszköz.

A bitcoin immár 17 éves történetének döntő részében a birtokosok joggal hihették, hogy ez az instrumentum is lenyomozhatatlan és távolról elvehetetlen. Napjaink egyre gyorsabban és kiszámíthatatlanabb irányokban fejlődő technológiai világában – ahol például az AI és a kvantumszámítógépek következő 3–5 évének fejlődési pályája is nehezen belátható – ez a meggyőződés azonban egyre több kérdőjellel szembesül.

Ráadásul a technológiai szféra globális dominanciáját nagyrészt az Egyesült Államok gyakorolja, amely a második Trump-érában kiszámíthatatlan módon írja át a globális rend alapszabályait. Az USA technológiai és titkosszolgálati fölényét képes geopolitikai eszközként használni, aminek markáns jeleit nap mint nap látni lehet a politikai ellenfelekkel szembeni fellépésekben. Amikor pedig egy szereplő ki szeretne kerülni az amerikai pénzügyi rendszer fennhatósága alól, 2026 elején a fizikai arany jóval biztosabb menekülőutat kínál, mint a bitcoin.

Ez a tényező állhat a bitcoin mostani érdemi elgyengülése mögött. Nem kizárt, hogy a bitcoin eddigi működésének egyik alapfeltevése kerül most érdemi teszt alá.

