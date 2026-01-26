Megdöbbentő piaci anomália: még nem láttunk olyat, ami most a bitcoinnal és az arannyal történik

Szokatlan folyamatok a piacon
A bitcoin árfolyama eddigi életének csúcsát 2025. október 6-án, hétfőn érte el. Napon belül 126 287 dollárig emelkedett, miközben a napi záróár 124 723 dollár volt. Azóta is kockázatkereső üzemmódban működnek a piacok: az elmúlt bő három és fél hónapban egy visszafogott nemesfémralit láthattunk, miközben a részvényindexek döntő többsége is az október eleji szintek fölé került. A kockázatos eszközök piaci kapitalizációja összességében több ezer milliárd dollárral nőtt.
Az elmúlt évek tapasztalata alapján az ilyen időszakokban a bikafutások élén rendszerint a bitcoin és más kriptodevizák álltak.
Most azonban egészen más képet látunk.
A korábban sokszor „digitális aranyként” emlegetett bitcoin árfolyama a tavaly október 6-i 124 723 dollárról 2026. január 23-ra 89 507 dollárra esett vissza, ami 28,2 százalékos árfolyamesésnek felel meg.
Érdemes ezért egy ábrán elhelyezni néhány kriptodeviza, tőzsdeindex és nemesfém teljesítményét a 2025. október 6. és 2026. január 23. közötti időszakban.
Az ezüst azért nem került fel az ábrára, mert az időszak során elért +112,0 százalékos teljesítménye teljesen eltorzította volna azt.
Egy szó, mint száz: a bitcoin és társai jelenleg olyan önálló esést produkálnak a többi, kockázatosnak tekintett eszközhöz képest, amilyenre legutóbb 2021 májusában láthattunk példát. Akkor az első sokkoló amerikai inflációs adatok egy rendkívül erős, 50 százalékot is meghaladó rázókört okoztak a kriptodevizák piacán, miközben más eszközosztályok – egy-két napos korrekciót leszámítva – gyakorlatilag meg sem rezzentek.
Még szűk öt éve sem fordult elő olyan helyzet, mint amit most a bitcoin és az arany árfolyamarányában látunk. A két fiatpénz-romlás elleni „orvosság” egymással szembeni relatív erejének vizsgálatához érdemes először áttekinteni ezt a mutatót a bitcoin teljes, érdemi élettörténetében. A következő heti gyertyás grafikon azt mutatja, hogy 2016. január 1. és 2026. január 23. között hány uncia aranyat kellett adni egyetlen bitcoinért:
Az ábra kiemelten fontos eleme a zöld vonallal jelölt, 200 hetes mozgóátlag. Ez a mutató az elmúlt tíz évben azt jelezte, hogy szinte végig markáns bitcoin-relatív erő volt megfigyelhető az arannyal szemben. A most vizsgált árfolyamarány csak a 2022-es, kockázatkerülő évben került ez alá, akkor is azért, mert a megelőző két év elementáris árfolyamemelkedését a kriptodevizákban egy különösen mély medvepiac bontotta le.
Bikapiaci környezetben eddig nem láttunk olyat, hogy az aranyban kifejezett bitcoinárfolyam a 200 hetes mozgóátlaga alá essen.
A Covid-turbulencia gyors tőzsdekrachja idején is mindössze négy hétig tartózkodott ez alatt a szint alatt a vizsgált reláció, míg 2018 végén – az akkori medvepiac ellenére – az aranyban mért bitcoinárfolyam végig a 200 hetes mozgóátlag felett maradt.
Az idei január 23-i hétzárással azonban immár tíz hete a 200 hetes mozgóátlag alatt tartózkodik a bitcoin–arany árfolyamarány. Ez rendkívül karakteres viselkedésváltozást jelent e két tőkepiaci instrumentum kapcsolatában, ahogyan az egymással ellentétes mozgás mostani, elementáris ereje is valódi kuriózumnak számít.
Mi áll a háttérben?
Rövid távon nyilvánvalóan szerepet játszik ebben a pozicionáltság, mint minden hasonlóan markáns piaci trend esetében. A puszta pozicionáltsági magyarázaton túl azonban véleményem szerint egy mélyebb, strukturális paradigmaváltás is zajlik.
Ennek lényege, hogy a globális tőkepiaci szereplők egy része egyre erőteljesebben törekszik az Egyesült Államoktól való függetlenedésre.
Az arany visszaútja a világpénz-státusz felé már egy-két éve tartó folyamat, amely eddig mintegy két és félszeres árfolyamemelkedést hozott. Ezzel párhuzamosan a bitcoin 2024 eleje és 2025 októbere között megháromszorozta az értékét – vagyis a két eszköz addig gyakorlatilag együtt mozgott.
A tavaly októberi törés mögött azonban két olyan tulajdonság közötti különbség állhat, amely egyértelműen az arany javára billenti a mérleget: a lenyomozhatóság és a távolról elvehetőség kérdése. A fizikai arany a digitális téren kívül is tökéletesen birtokolható. Ezzel szemben a bitcoin kizárólag a digitális térben létező eszköz.
A bitcoin immár 17 éves történetének döntő részében a birtokosok joggal hihették, hogy ez az instrumentum is lenyomozhatatlan és távolról elvehetetlen. Napjaink egyre gyorsabban és kiszámíthatatlanabb irányokban fejlődő technológiai világában – ahol például az AI és a kvantumszámítógépek következő 3–5 évének fejlődési pályája is nehezen belátható – ez a meggyőződés azonban egyre több kérdőjellel szembesül.
Ráadásul a technológiai szféra globális dominanciáját nagyrészt az Egyesült Államok gyakorolja, amely a második Trump-érában kiszámíthatatlan módon írja át a globális rend alapszabályait. Az USA technológiai és titkosszolgálati fölényét képes geopolitikai eszközként használni, aminek markáns jeleit nap mint nap látni lehet a politikai ellenfelekkel szembeni fellépésekben. Amikor pedig egy szereplő ki szeretne kerülni az amerikai pénzügyi rendszer fennhatósága alól, 2026 elején a fizikai arany jóval biztosabb menekülőutat kínál, mint a bitcoin.
Ez a tényező állhat a bitcoin mostani érdemi elgyengülése mögött. Nem kizárt, hogy a bitcoin eddigi működésének egyik alapfeltevése kerül most érdemi teszt alá.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Olyan idő jön kedden, amit egy darabig nem látunk majd
Az ország különböző részei között jelentős eltérések lehetnek.
Pakol az orosz hadsereg: elhagyják az 5 éve elfoglalt bázist, miután már "nincs dolguk ott"
Két támaszpontjuk maradt a régióban.
Több százezer magyar biztosításához nyúlnak hozzá: így kerülhető el a pénzügyi tragédia
Javulhatnak a hitelfedezeti biztosítások feltételei.
Mutatunk egy hihetetlenül olcsó részvényt - Ez lehet az év legnagyobb nyertese
Nagyon ritkán adódik ilyen lehetőség.
Kibukott, valójában miért volt teljesen tehetetlen Venezuela az amerikai támadással szemben
A nagy szövetséges árult el részleteket.
Megsértették a tűzszünetet a török határ közelében: civilek haltak meg a tankok rohamában
Nem nagyon tudják betartani az egyezményt.
Nagy hibát vétett Putyin egyik legfontosabb katonai admirálisa, ez a karrierjébe kerülhet
Már tudják ki kerülhet a helyére.
Vörösre fagyott Amerika: elszálltak az áram- és gázárak
A hatások Európát is elérik.
Hogyan érvényesítheted az elévülést - ha tarozásod van
Ebben az írásban megtalálsz minden lényeges információt a tartozás elévüléséről, elévülés megállapításáról, számításáról, érvényesítéséről azok számára, akiket követelé
Munkajog 2026 - év eleji teendők
Az év eleje a munkajogban ritkán "tiszta lap" - sokkal inkább a kockázatminimalizálás időszaka. Január 1-jével több szabály és számérték lép hatályba, ezért ami az előző évben megfel
Jogi átvilágítás és adatvédelem
Az elmúlt években több iránymutatás is napvilágot látott vállalatfelvásárlásokhoz, illetve eszközértékesítéshez kapcsolódó adatkezelési kérdések kapcsán (lásd pl. a német DSK 2024-e
Geopolitikai buboréktól tart Zsiday Viktor
Tíz évvel ezelőtt a tőkepiaci szereplők nagy része számára a geopolitikai elemzések vagy nem léteztek, vagy csak időnként olvasandó kuriózumok voltak. Mára ez teljesen megváltozott.... The
Ahová a csorda tart
A piac imádja a konszenzusos narratívákat. A csordával menni biztonságot ad, pótolja a saját véleményt, és bőven kielégíti a kapzsiságot. Hiszen ilyen sok befektető nyilván... The post Ahov
Amikor a fizetésből vonnak - jogok, lehetőségek, megoldások adósoknak
A végrehajtó tiltja a jövedelmem. Mit tudok tenni? Napjainkban egyre többen szembesülnek azzal a megrázó tapasztalattal, hogy egyik napról a másikra - sokszor előzetes figyelmeztetés nélkül
AT&T - elemzés
Mindjárt írok az AT&T chartról is, de az előbb visszanéztem a régi posztjaimat a cégről, és elég nagy párhuzamot látok a mostani Comcast sztoryval. Ami nem jó hír.2020 októberében ezt
Macy's Inc - kereskedés
Szeptemberben írtam utoljára a Macy's-ről, akkor éppen egy óriási zöld hetes gyertyát csinált. Azóta is megyeget fölfelé, de kevésbé intenzíven.Átgondoltam, hol adjam el a részvényeimet.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Több százezer magyar biztosításához nyúlnak hozzá: így kerülhető el a pénzügyi tragédia
Javulhatnak a hitelfedezeti biztosítások feltételei.
Mégis ki fog dolgozni az épülő szupergyárakban? Megbillent a magyar munkaerőpiac
Megjelent a Portfolio Checklist pénteki adása.
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?