Menetel a magyar tőzsde: húzzák a Molt, csúcson az OTP és a BUX

Emelkednek az amerikai tőzsdék
Mérsékelt emelkedéssel indul a kereskedés az amerikai tőzsdéken, a Dow és az S&P 500 0,3 százalékot emelkedett, a Nasdaq pedig 0,2 százalékos pluszban kezdett.
Milliárdos befektetést jelentett be az Nvidia, kilőtt a partnercég árfolyama
Az Nvidia bejelentette, hogy 2 milliárd dollárt fektet a mesterséges intelligencia‑infrastruktúrával foglalkozó CoreWeave-be, aminek hatására a vállalat részvényei hétfőn, a tőzsdenyitás előtti kereskedésben 8,7 százalékot emelkedtek - írta a Cnbc.
Enyhe javulás Európában
Miközben a magyar tőzsde kifejezetten jól teljesít, az európai piacokon is látható némi pozitív fordulat, hiszen a Stoxx 600 index a korábbi esést ledolgozva már 0,1 százalékos pluszban jár. Határozott irányról viszont továbbra sem beszélhetünk: a DAX stagnál, a CAC 0,1 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékot emelkedett.
Belendült az OTP is, újabb rekord a magyar tőzsdén
A nap folyamán szép fokozatosan mászott felfelé az OTP árfolyama, mostanra pedig 1 százalékos pluszban van, miután a bankpapír 39 780 forintnál napon belüli történelmi rekordot döntött.
Az OTP-vel karöltve a BUX indexek is egyre feljebb kerül, szintén 1 százalékos pluszt mutat a hazai benchmark, ezzel pedig új történelmi rekord született.
Az USA-ba repülne a Wizz Air
A Wizz Air brit leányvállalata engedélyt kért az amerikai közlekedési minisztériumtól menetrend szerinti és charterjáratok indítására az Egyesült Államokba. A pénteken benyújtott kérelem nem nevez meg konkrét célállomásokat, de a légitársaság jelezte, hogy a lehető leghamarabb el szeretné indítani az új járatokat - közölte a Bloomberg.
Új vezérigazgató a Rábánál
A Rába ma rendkívüli tájékoztatásban közölte, hogy február elejétől Szabó Tamás tölti be a válalat vezérigazgatói posztját.
Újabb cégbe száll be az amerikai kormány, 60 százalékot ugrott a részvény
A USA Rare Earth részvényei hétfőn a nyitás előtti kereskedésben 62 százalékos pluszban is jártak, miután kiderült, hogy a Trump-kormányzat egy 1,6 milliárd dollár értékű, adósságot és tőkét egyaránt tartalmazó finanszírozási csomag részeként 10 százalékos tulajdonrészt szerez a bányavállalatban.
Miközben Európa gyengélkedik, a magyar tőzsde új csúcsot dönt
Enyhén negatív a kép az európai részvénypiacokon ma délelőtt, a Stoxx 600 index 0,2 százalékos mínuszban van. A vezető indexek közül a DAX és a CAC 0,4 százalékot esett, míg a FTSE 100 0,1 százalékos mínuszban van.
A magyar tőzsde viszont szembemegy a gyenge nemzetközi hangulattal, a BUX 0,5 százalékos pluszban van és új történelmi csúcsot is beállított. A blue chipek közül a Molt tovább húzzák, jelenleg 1,9 százalékos pluszban van az olajpapír, de az OTP 0,4 százalékos emelkedése is hozzájárul a BUX felülteljesítéséhez.
Figyelmeztet a 2008-as válságot előre látó befektető: ami a jen piacán történik, annak súlyos következményei lehetnek az amerikai tőzsdékre
Michael Burry, a 2008-as amerikai jelzálogpiaci válságot előre jelző befektető szerint a japán jen egy régóta esedékes trendforduló előtt áll, miután az amerikai jegybank a piaci információk szerint a jen–dollár árfolyam ügyében megkereste potenciális kereskedési partnereit. A befektető figyelmeztet, hogy ha ez bekövetkezik, annak negatív befolyása lehet az amerikai tőzsdékre - tudósított a MarketWatch.
Az Nvidia próbálja menteni a menthetőt Kínában, kezébe vette a dolgokat a cég vezére
Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója a következő napokban Kínába látogat, még a február közepén kezdődő holdújévi ünnepek előtt – értesült a CNBC két, az ügyet ismerő forrástól.
Iránykeresés
Vegyes mozgásokkal kezdődik a kereskedés a tőzsdéken, a DAX stagnál, a CAC 0,1 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékot emelkedett. A milánói és a madridi börze 0,2 százalékos pluszban kezdett.
Csúcsközelben kezdi a hetet a magyar tőzsde
A nemzetközi piacokon óvatos elmozdulásokkal kezdődik a hét, ebbe a mintába illik bele a magyar tőzsde mérsékelt mozgása a nyitás után.
Megemeli a jegyárakat Európa legnagyobb fapados légitársasága
A Ryanair megemelte éves utasforgalmi és jegyár-előrejelzését, miután javult a Boeing gépszállításainak üteme, és tovább erősödik az utazási kereslet Európában - tudósított a Bloomberg.
Kongatják a vészharangot a profik: érik egy kiadós esés a tőzsdéken
A globális részvénypiacok 2025-ben kiemelkedő évet zártak, a tapasztalt befektetők azonban arra figyelmeztetnek, hogy egyre nagyobb az érdemi korrekció esélye. A feszített értékeltségek most ütköznek össze a geopolitikai és gazdaságpolitikai kockázatokkal, miközben a piacok kilenc hónapja nem éltek át számottevő visszaesést - tudósított a Cnbc.
Mibe fektetnek most a hazai sztáralapkezelők?
Jön a következő befektetési konferenciánk, a Portfolio Investment Day 2026, ahol a hazai befektetési piac nagyágyúi mondják el, hogy milyen eszközökben látnak most fantáziát. Kiemelt panelbeszélgetésünkben a legnagyobb hazai abszolút hozamú alapok portfóliómenedzserei, Cser Tamás és Gyurcsik Attila mondják el, hogy milyen szemlélettel kezelik az alapjaikat, hol látják most a lehetőségeket és a kockázatokat, és mit tesznek most a portfóliójukba. A konferencián van lehetőség az ingyenes részvételre, a program itt érhető el, a regisztráció pedig itt.
Története során először lépte át az 5000 dolláros szintet az aranyár
Az arany ára hétfőn történelmi csúcsot döntött: unciánként 5000 dollár fölé emelkedett, mivel a befektetők a fokozódó geopolitikai bizonytalanság közepette a hagyományos menedékeszköznek számító nemesfémbe menekítik pénzüket.
Iránykeresés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak pénteken a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékot esett, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,3 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel vegyes hangulat látszik, a Nikkei 1,7 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,2 százalékot esett, míg a CSI 300 0,4 százalékos pluszban áll.
- Iránykereséssel nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,1 százalékot eshet, a CAC 0,1 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,1 százalék pluszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek esést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,1 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,1 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,2 százalékot eshet.
Mi várható makrofronton?
A hét első napja még viszonylag csendes, hiszen hétfőn csak az MNB tavalyi harmadik negyedéves lakásárindexe érkezik itthon. Persze ez is izgalmas lehet, hiszen már tartalmazza majd a szeptember elején elindult Otthon Start program első hatásait, így végre nem csak becslések, hanem konkrét adatok is rendelkezésre állnak majd azzal kapcsolatban, mit okoz a kedvezményes hitelprogram az ingatlanpiacon.
