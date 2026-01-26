  • Megjelenítés
Menetel a magyar tőzsde: húzzák a Molt, csúcson az OTP és a BUX
Menetel a magyar tőzsde: húzzák a Molt, csúcson az OTP és a BUX

Portfolio
Az elmúlt időszakban geopolitikai hírek dominálták a tőkepiaci hangulatot, hétvégén Donald Trump 100 százalékos vámmal fenyegette Kanadát, ha az kereskedelmi megállapodást köt Kínával. Kanada később tagadta, hogy megállapodást akarna kötni Kínával. A fennálló geopolitikai feszültségek mellett az ázsiai piacok vegyesen indították a hetet, Európában pedig szintén iránykeresés jellemző. A magyar tőzsde ehhez képest tovább emelkedik, a BUX és az OTP új csúcsot állított be. A továbbra is fennálló geopolitikai bizonytalanság mellett az arany is új csúcsra ment, először átlépve az 5000 dolláros szintet. Fontos lesz ez a hét a piacok számára, hiszen a Fed kamatdöntő ülést tart, emellett pedig az S&P 500-nak 90 tagja jelent a héten, beleértve egy sor big tech céget, mint az Apple, a Meta Platforms, és a Microsoft.
Emelkednek az amerikai tőzsdék

Mérsékelt emelkedéssel indul a kereskedés az amerikai tőzsdéken, a Dow és az S&P 500 0,3 százalékot emelkedett, a Nasdaq pedig 0,2 százalékos pluszban kezdett.

pdf82KUl
Milliárdos befektetést jelentett be az Nvidia, kilőtt a partnercég árfolyama

Az Nvidia bejelentette, hogy 2 milliárd dollárt fektet a mesterséges intelligencia‑infrastruktúrával foglalkozó CoreWeave-be, aminek hatására a vállalat részvényei hétfőn, a tőzsdenyitás előtti kereskedésben 8,7 százalékot emelkedtek - írta a Cnbc.

Milliárdos befektetést jelentett be az Nvidia, kilőtt a partnercég árfolyama
Enyhe javulás Európában

Miközben a magyar tőzsde kifejezetten jól teljesít, az európai piacokon is látható némi pozitív fordulat, hiszen a Stoxx 600 index a korábbi esést ledolgozva már 0,1 százalékos pluszban jár. Határozott irányról viszont továbbra sem beszélhetünk: a DAX stagnál, a CAC 0,1 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékot emelkedett.

LIwOIsHl
Belendült az OTP is, újabb rekord a magyar tőzsdén

A nap folyamán szép fokozatosan mászott felfelé az OTP árfolyama, mostanra pedig 1 százalékos pluszban van, miután a bankpapír 39 780 forintnál napon belüli történelmi rekordot döntött.

xnhV0PKN

Az OTP-vel karöltve a BUX indexek is egyre feljebb kerül, szintén 1 százalékos pluszt mutat a hazai benchmark, ezzel pedig új történelmi rekord született.

JWBYC9yb
Az USA-ba repülne a Wizz Air

A Wizz Air brit leányvállalata engedélyt kért az amerikai közlekedési minisztériumtól menetrend szerinti és charterjáratok indítására az Egyesült Államokba. A pénteken benyújtott kérelem nem nevez meg konkrét célállomásokat, de a légitársaság jelezte, hogy a lehető leghamarabb el szeretné indítani az új járatokat - közölte a Bloomberg.

Az USA-ba repülne a Wizz Air
Új vezérigazgató a Rábánál

A Rába ma rendkívüli tájékoztatásban közölte, hogy február elejétől Szabó Tamás tölti be a válalat vezérigazgatói posztját.

Új vezérigazgató a Rábánál
Újabb cégbe száll be az amerikai kormány, 60 százalékot ugrott a részvény

A USA Rare Earth részvényei hétfőn a nyitás előtti kereskedésben 62 százalékos pluszban is jártak, miután kiderült, hogy a Trump-kormányzat egy 1,6 milliárd dollár értékű, adósságot és tőkét egyaránt tartalmazó finanszírozási csomag részeként 10 százalékos tulajdonrészt szerez a bányavállalatban.

Újabb cégbe száll be az amerikai kormány, 60 százalékot ugrott a részvény
Miközben Európa gyengélkedik, a magyar tőzsde új csúcsot dönt

Enyhén negatív a kép az európai részvénypiacokon ma délelőtt, a Stoxx 600 index 0,2 százalékos mínuszban van. A vezető indexek közül a DAX és a CAC 0,4 százalékot esett, míg a FTSE 100 0,1 százalékos mínuszban van.

SqExq6jq

A magyar tőzsde viszont szembemegy a gyenge nemzetközi hangulattal, a BUX 0,5 százalékos pluszban van és új történelmi csúcsot is beállított. A blue chipek közül a Molt tovább húzzák, jelenleg 1,9 százalékos pluszban van az olajpapír, de az OTP 0,4 százalékos emelkedése is hozzájárul a BUX felülteljesítéséhez.

l019bAyU
Figyelmeztet a 2008-as válságot előre látó befektető: ami a jen piacán történik, annak súlyos következményei lehetnek az amerikai tőzsdékre

Michael Burry, a 2008-as amerikai jelzálogpiaci válságot előre jelző befektető szerint a japán jen egy régóta esedékes trendforduló előtt áll, miután az amerikai jegybank a piaci információk szerint a jen–dollár árfolyam ügyében megkereste potenciális kereskedési partnereit. A befektető figyelmeztet, hogy ha ez bekövetkezik, annak negatív befolyása lehet az amerikai tőzsdékre - tudósított a MarketWatch.

Figyelmeztet a 2008-as válságot előre látó befektető: ami a jen piacán történik, annak súlyos következményei lehetnek az amerikai tőzsdékre
Az Nvidia próbálja menteni a menthetőt Kínában, kezébe vette a dolgokat a cég vezére

Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója a következő napokban Kínába látogat, még a február közepén kezdődő holdújévi ünnepek előtt – értesült a CNBC két, az ügyet ismerő forrástól.

Az Nvidia próbálja menteni a menthetőt Kínában, kezébe vette a dolgokat a cég vezére
Iránykeresés

Vegyes mozgásokkal kezdődik a kereskedés a tőzsdéken, a DAX stagnál, a CAC 0,1 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékot emelkedett. A milánói és a madridi börze 0,2 százalékos pluszban kezdett.

qpXHe375
Csúcsközelben kezdi a hetet a magyar tőzsde

A nemzetközi piacokon óvatos elmozdulásokkal kezdődik a hét, ebbe a mintába illik bele a magyar tőzsde mérsékelt mozgása a nyitás után.

Csúcsközelben kezdi a hetet a magyar tőzsde
Megemeli a jegyárakat Európa legnagyobb fapados légitársasága

A Ryanair megemelte éves utasforgalmi és jegyár-előrejelzését, miután javult a Boeing gépszállításainak üteme, és tovább erősödik az utazási kereslet Európában - tudósított a Bloomberg.

Megemeli a jegyárakat Európa legnagyobb fapados légitársasága
Kongatják a vészharangot a profik: érik egy kiadós esés a tőzsdéken

A globális részvénypiacok 2025-ben kiemelkedő évet zártak, a tapasztalt befektetők azonban arra figyelmeztetnek, hogy egyre nagyobb az érdemi korrekció esélye. A feszített értékeltségek most ütköznek össze a geopolitikai és gazdaságpolitikai kockázatokkal, miközben a piacok kilenc hónapja nem éltek át számottevő visszaesést - tudósított a Cnbc.

Kongatják a vészharangot a profik: érik egy kiadós esés a tőzsdéken
Mibe fektetnek most a hazai sztáralapkezelők?

Története során először lépte át az 5000 dolláros szintet az aranyár

Az arany ára hétfőn történelmi csúcsot döntött: unciánként 5000 dollár fölé emelkedett, mivel a befektetők a fokozódó geopolitikai bizonytalanság közepette a hagyományos menedékeszköznek számító nemesfémbe menekítik pénzüket.

Története során először lépte át az 5000 dolláros szintet az aranyár
Iránykeresés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak pénteken a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékot esett, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,3 százalékkal került feljebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel vegyes hangulat látszik, a Nikkei 1,7 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,2 százalékot esett, míg a CSI 300 0,4 százalékos pluszban áll.
  • Iránykereséssel nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,1 százalékot eshet, a CAC 0,1 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,1 százalék pluszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek esést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,1 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,1 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,2 százalékot eshet.

Mi várható makrofronton?

A hét első napja még viszonylag csendes, hiszen hétfőn csak az MNB tavalyi harmadik negyedéves lakásárindexe érkezik itthon. Persze ez is izgalmas lehet, hiszen már tartalmazza majd a szeptember elején elindult Otthon Start program első hatásait, így végre nem csak becslések, hanem konkrét adatok is rendelkezésre állnak majd azzal kapcsolatban, mit okoz a kedvezményes hitelprogram az ingatlanpiacon.

