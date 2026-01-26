  • Megjelenítés
Mire számíthatunk ma tőzsdéken?
Befektetés

Mire számíthatunk ma tőzsdéken?

Portfolio
Az elmúlt időszakban geopolitikai hírek dominálták a tőkepiaci hangulatot, hétvégén Donald Trump 100 százalékos vámmal fenyegette Kanadát, ha az kereskedelmi megállapodást köt Kínával. Kanada később tagadta, hogy megállapodást akarna kötni Kínával. A fennálló geopolitikai feszültségek mellett az ázsiai piacok vegyesen indították a hetet, míg a határidős indexek állása alapján Európában szintén iránykeresésre lehet számítani. Az arany ma is új csúcsra ment. Fontos lesz ez a hét a piacok számára, a Fed kamatdöntő ülést tart, emellett pedig az S&P 500-nak 90 tagja jelent a héten, beleértve egy sor big tech céget, mint az Apple, a Meta Platforms, és a Microsoft.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés
Megosztás

Története során először lépte át az 5000 dolláros szintet az aranyár

Az arany ára hétfőn történelmi csúcsot döntött: unciánként 5000 dollár fölé emelkedett, mivel a befektetők a fokozódó geopolitikai bizonytalanság közepette a hagyományos menedékeszköznek számító nemesfémbe menekítik pénzüket.

Tovább a cikkhez
Története során először lépte át az 5000 dolláros szintet az aranyár
Megosztás

Iránykeresés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak pénteken a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékot esett, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,3 százalékkal került feljebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel vegyes hangulat látszik, a Nikkei 1,7 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,2 százalékot esett, míg a CSI 300 0,4 százalékos pluszban áll.
  • Iránykereséssel nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,1 százalékot eshet, a CAC 0,1 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,1 százalék pluszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek esést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,1 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,1 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,2 százalékot eshet.

Mi várható makrofronton?

A hét első napja még viszonylag csendes, hiszen hétfőn csak az MNB tavalyi harmadik negyedéves lakásárindexe érkezik itthon. Persze ez is izgalmas lehet, hiszen már tartalmazza majd a szeptember elején elindult Otthon Start program első hatásait, így végre nem csak becslések, hanem konkrét adatok is rendelkezésre állnak majd azzal kapcsolatban, mit okoz a kedvezményes hitelprogram az ingatlanpiacon.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

AT&T - elemzés

Mindjárt írok az AT&amp;T chartról is, de az előbb visszanéztem a régi posztjaimat a cégről, és elég nagy párhuzamot látok a mostani Comcast sztoryval. Ami nem jó hír.2020 októberében ezt

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Szeptemberben írtam utoljára a Macy's-ről, akkor éppen egy óriási zöld hetes gyertyát csinált. Azóta is megyeget fölfelé, de kevésbé intenzíven.Átgondoltam, hol adjam el a részvényeimet.

Hitelkárosultak

Elévült tartozás törlése

Ez az írás az adósok oldaláról magyarázza el, mit jelent az elévülés, mit nem, és hogyan lehet azt peres vagy nem peres eljárásban érvényesíteni. Mit jelent az elévülés, és hogyan leh

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Zavargások és halálos áldozatok: üzentek az amerikai óriáscégek vezetői a kormánynak
Folytatódnak a béketárgyalások, északon nyomulnak az orosz katonák - Vasárnapi híreink az ukrán frontról percről percre
Elon Muskkal szűrte össze a levet a befektetési óriás, mostanra biztosan nagyon megbánta
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility