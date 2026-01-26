Mire számíthatunk ma tőzsdéken?

Története során először lépte át az 5000 dolláros szintet az aranyár
Az arany ára hétfőn történelmi csúcsot döntött: unciánként 5000 dollár fölé emelkedett, mivel a befektetők a fokozódó geopolitikai bizonytalanság közepette a hagyományos menedékeszköznek számító nemesfémbe menekítik pénzüket.
Iránykeresés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak pénteken a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékot esett, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,3 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel vegyes hangulat látszik, a Nikkei 1,7 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,2 százalékot esett, míg a CSI 300 0,4 százalékos pluszban áll.
- Iránykereséssel nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,1 százalékot eshet, a CAC 0,1 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,1 százalék pluszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek esést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,1 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,1 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,2 százalékot eshet.
Mi várható makrofronton?
A hét első napja még viszonylag csendes, hiszen hétfőn csak az MNB tavalyi harmadik negyedéves lakásárindexe érkezik itthon. Persze ez is izgalmas lehet, hiszen már tartalmazza majd a szeptember elején elindult Otthon Start program első hatásait, így végre nem csak becslések, hanem konkrét adatok is rendelkezésre állnak majd azzal kapcsolatban, mit okoz a kedvezményes hitelprogram az ingatlanpiacon.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Egy tyúklépéssel közelebb az MNB nagy döntése, de még nem értünk oda
Mikor szánhatja el magát a jegybank?
Vigyázat, valakik már megint eldöntik a befektetéseink sorsát!
Érdemes lesz figyelni a héten.
Versenyfutás a milliókért: akár órák alatt elkapkodhatják az új lakossági energiatárolós pályázatot
Piaci körkép a start előtt.
Sokkoló számok jöttek Ukrajnából!
Csúcsfegyvereket is megsemmisítő csapás ért.
Zavargások és halálos áldozatok: üzentek az amerikai óriáscégek vezetői a kormánynak
Egyre feszültebb a helyzet.
Gázolt a vonat Budapesten, fennakadásokra kell számítani
Több vonalat is érintenek a történtek.
Riasztó figyelmeztetés érkezett a világ egyik legnagyobb repülőgépgyártójától
Ez mindenkire hatással lesz.
Nagyon súlyos a helyzet Kijevben
Továbbra is tízezrek vannak fűtés nélkül.
Amikor a fizetésből vonnak - jogok, lehetőségek, megoldások adósoknak
A végrehajtó tiltja a jövedelmem. Mit tudok tenni? Napjainkban egyre többen szembesülnek azzal a megrázó tapasztalattal, hogy egyik napról a másikra - sokszor előzetes figyelmeztetés nélkül
AT&T - elemzés
Mindjárt írok az AT&T chartról is, de az előbb visszanéztem a régi posztjaimat a cégről, és elég nagy párhuzamot látok a mostani Comcast sztoryval. Ami nem jó hír.2020 októberében ezt
Macy's Inc - kereskedés
Szeptemberben írtam utoljára a Macy's-ről, akkor éppen egy óriási zöld hetes gyertyát csinált. Azóta is megyeget fölfelé, de kevésbé intenzíven.Átgondoltam, hol adjam el a részvényeimet.
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? - 3. rész: Vezetőségi átvizsgálás és tanúsító audit
Az ISO 27001 projekt harmadik szakasza a felkészítés lezárását, az érett működés bemutatását és a tanúsító auditorok fogadását jelenti. Ez az időszak már nem a kialakításról, hanem a
Elévült tartozás törlése
Ez az írás az adósok oldaláról magyarázza el, mit jelent az elévülés, mit nem, és hogyan lehet azt peres vagy nem peres eljárásban érvényesíteni. Mit jelent az elévülés, és hogyan leh
Békesség helyett a nyílt konfrontáció lett a fő elv Trumppal
Botrányokból és kemény szóváltásokból nem volt hiány az 56. davosi Világgazdasági Fórumon. Trump megosztotta közösségi platformján Macron privát üzeneteit, egy dán képviselő elküldte
Kik verték a BUX-ot 2025-ben? A devizahatás mindent átír a magyar befektetőnek
A magyar tőzsde BUX indexe 40 százalékos emelkedést ért el 2025-ben, amivel az európai élvonalba sorolható. Ha ezt kiegészítjük a forint nemzetközi devizákkal szembeni erősödésével, kifeje
Elévült a tartozásom - mikor nem kell már fizetni?
A tartozás, ami nem enged el Ma Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy mindennapjaikat egy régi banki hitel, kölcsön vagy más pénzkövetelés terheli. Sok esetben olyan tartozásról
Mégis ki fog dolgozni az épülő szupergyárakban? Megbillent a magyar munkaerőpiac
Megjelent a Portfolio Checklist pénteki adása.
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!