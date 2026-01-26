  • Megjelenítés
Nincs megállás: tovább húzzák a Molt, itt az új csúcs a magyar tőzsdén
Nincs megállás: tovább húzzák a Molt, itt az új csúcs a magyar tőzsdén

Portfolio
Az elmúlt időszakban geopolitikai hírek dominálták a tőkepiaci hangulatot, hétvégén Donald Trump 100 százalékos vámmal fenyegette Kanadát, ha az kereskedelmi megállapodást köt Kínával. Kanada később tagadta, hogy megállapodást akarna kötni Kínával. A fennálló geopolitikai feszültségek mellett az ázsiai piacok vegyesen indították a hetet, Európában pedig szintén iránykeresés jellemző. A magyar tőzsde ehhez képest tovább emelkedik, a BUX új csúcsot állított be. A továbbra is fennálló geopolitikai bizonytalanság mellett az arany is új csúcsra ment, először átlépve az 5000 dolláros szintet. Fontos lesz ez a hét a piacok számára, hiszen a Fed kamatdöntő ülést tart, emellett pedig az S&P 500-nak 90 tagja jelent a héten, beleértve egy sor big tech céget, mint az Apple, a Meta Platforms, és a Microsoft.
Miközben Európa gyengélkedik, a magyar tőzsde új csúcsot dönt

Enyhén negatív a kép az európai részvénypiacokon ma délelőtt, a Stoxx 600 index 0,2 százalékos mínuszban van. A vezető indexek közül a DAX és a CAC 0,4 százalékot esett, míg a FTSE 100 0,1 százalékos mínuszban van.

A magyar tőzsde viszont szembemegy a gyenge nemzetközi hangulattal, a BUX 0,5 százalékos pluszban van és új történelmi csúcsot is beállított. A blue chipek közül a Molt tovább húzzák, jelenleg 1,9 százalékos pluszban van az olajpapír, de az OTP 0,4 százalékos emelkedése is hozzájárul a BUX felülteljesítéséhez.

Iránykeresés

Vegyes mozgásokkal kezdődik a kereskedés a tőzsdéken, a DAX stagnál, a CAC 0,1 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékot emelkedett. A milánói és a madridi börze 0,2 százalékos pluszban kezdett.

  • Vegyesen zártak pénteken a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékot esett, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,3 százalékkal került feljebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel vegyes hangulat látszik, a Nikkei 1,7 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,2 százalékot esett, míg a CSI 300 0,4 százalékos pluszban áll.
  • Iránykereséssel nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,1 százalékot eshet, a CAC 0,1 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,1 százalék pluszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek esést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,1 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,1 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,2 százalékot eshet.

Mi várható makrofronton?

A hét első napja még viszonylag csendes, hiszen hétfőn csak az MNB tavalyi harmadik negyedéves lakásárindexe érkezik itthon. Persze ez is izgalmas lehet, hiszen már tartalmazza majd a szeptember elején elindult Otthon Start program első hatásait, így végre nem csak becslések, hanem konkrét adatok is rendelkezésre állnak majd azzal kapcsolatban, mit okoz a kedvezményes hitelprogram az ingatlanpiacon.

